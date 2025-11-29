Megindult az oroszok áradata Kínába, nem véletlen ez, Putyin és Hszi így határozott

Az Oroszország és Kína közötti légi utasforgalom 38 százalékkal nőtt januártól októberig tartó időszakban az orosz turisták számára bevezetett vízummentesség hatására – közölte az Orosz Föderáció kínai nagykövetsége az Interfax orosz hírügynökséggel.

A Kínába való vízummentes beutazás bevezetése látványosan fellendítette az orosz–kínai légi forgalmat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A két ország közötti légiközlekedés helyzetét és fejlődési kilátásairól tárgyalt Igor Morgulov, Oroszország kínai nagykövete és a Hainan Airlines vezérigazgatója, Jü Csao-cse pénteken Pekingben.

„Az idei év első tíz hónapjában a kétoldalú légi utasforgalom 38 százalékkal nőtt, amihez többek között hozzájárult a kínai vízummentes belépés bevezetése az orosz állampolgárok számára” – áll a nagykövetség Telegram-csatornáján közzétett közleményben.

Morgulov javasolta annak megvizsgálását, hogy a Hainan Airlines indítson új járatokat Oroszország több régiójába is, kiemelve, hogy ezek a térségek fejlett repülőtéri infrastruktúrával rendelkeznek, és nagy lehetőség rejlik a kétoldalú üzleti és turisztikai kapcsolatok bővítésében. A légitársaság vezetője hangsúlyozta, hogy a Hainan Airlines a két ország közötti személyszállítás egyik vezető szereplője, és tervezi a járatok számának növelését, valamint az oroszországi útvonalhálózat bővítését.

Szeptember 15-től az orosz állampolgárok vízum nélkül utazhatnak Kínába, legfeljebb 30 napra.

A vízummentes belépés turisztikai és üzleti célú látogatásokra, rokonok vagy barátok felkeresésére, hivatalos látogatásokra és legfeljebb 30 napos tranzitra is vonatkozik. A kísérleti időszak 2026. szeptember 14-ig tart.

2024-ben mintegy 2 millió orosz turista látogatta meg Kínát.

Oroszország és Kína stratégiai partnerségről beszél, ám az inkább az orosz gazdaság működésben tartása

A két állam vezetői rendszeresen találkoznak egymással és egyre több szálon kapcsolják össze a gazdaságaikat. Amióta Oroszország 2022 februárjában lerohanta Ukrajnát, az orosz gazdaság a Nyugattól elszigetelődött és legfőbb kereskedelmi partnere Kína lett.

A két fél 2022-ben aláírt „korlátlan” partnerségi megállapodás kötött és Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 2022-es pekingi találkozója után kiadott nyilatkozatában a két ország kijelentette, hogy barátságuknak nincsenek határai, és „nincsenek tiltott együttműködési területek”.