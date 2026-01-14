Dél-Amerikában már nagyon várják érkezni, ami ellen az európai gazdák elkeseredetten tiltakoznak

A brazil agrárgazdasági szereplőket tömörítő Brazil Agribusiness Association (Abag) stratégiai jelentőségűnek tekinti a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodás elfogadását, amely egyszerre ösztönözheti a gazdasági növekedést, bővítheti a kereskedelmi lehetőségeket, valamint hozzájárulhat az élelmiszer- és energiabiztonság megerősítéséhez mindkét blokkban – számolt be róla az Origo.

Európában erőteljes a tiltakozás, az Abag viszont stratégiai jelentőségűnek tekinti a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodást / Fotó: Wojtek Radawanski

Abag: lendületbe jöhetnek a dél-amerikai gazdaságok

Az Abag közleménye hangsúlyozza, hogy az új partnerség jelentős lendületet adhat a dél-amerikai gazdaságok fejlődésének. Elősegíti a beruházásokat, valamint csökkenti vagy megszünteti a Mercosur-országok termékeire kivetett vámokat az európai piacon – írja a Revista Cultural nyomán az Agroinform.

A kínálat bővítésével és az ellátási láncok stabilizálásával erősítheti az Európai Unió élelmiszer- és energiabiztonságát, miközben a Mercosurt energia-, élelmiszer- és környezetvédelmi hatalomként pozicionálhatja a globális térben.

A partnerség új együttműködési programok előtt is megnyitja az utat. Ide tartoznak például a fenntartható üzemanyagok fejlesztései a légi és tengeri közlekedésben, valamint a hibrid mobilitással kapcsolatos közös projektek.

Brazília szempontjából a megállapodás az Abag értékelése szerint várhatóan növeli az európai keresletet a fenntartható termelési láncok iránt, ami hosszabb távon a brazil agrár- és élelmiszeripar versenyképességét is javíthatja.

Ingo Plöger, az Abag elnöke úgy fogalmazott: „Több piacra, jobb együttműködésre és a magánszektor aktívabb részvételére van szükség a fenntartható fejlődés érdekében. Ismét egy legalább 25 évre előretekintő EU–Mercosur-program körvonalazódik.” Ehhez tudni kell, hogy a két gazdasági tömörülés között a tárgyalások 25 éven keresztül tartottak.

