A németek csak kimondták: Zelenszkijnek fizetnie kell az Északi Áramlat felrobbantásáért, de van egy feltétel

Az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt – írja a Magyar Nemzet Deák Dániel facebookos bejegyzése nyomán.

Az AfD frakcióvezetője visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós támogatást / Fotó: Anadolu via AFP

A politológus szerint Alice Weidel a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

A jobboldali politikus emellett élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.

A hatalomra kerülése utáni lépéseiről szólva Weidel megjegyezte: „Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. 70 milliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet! Német tankok Oroszország ellen? Komolyan? Hogy juthatott bárkinek is eszébe ilyesmi? Kinek jutna egyáltalán eszébe ilyesmi? És ismétlem. Követelni fogjuk, hogy a kiadott milliárdokat adják vissza nekünk. Nem is beszélve az Északi Áramlat javításáról!”

Az AfD frakcióvezetője és társelnöke szerint Berlin jelentős anyagi és politikai áldozatokat hozott az Oroszországgal fennálló konfliktus alatt, miközben saját nemzeti érdekei háttérbe szorultak.

Weidel arról is beszélt, hogy ott kell földgázt és olajat vásárolni, ahol a legolcsóbb. Ez pedig Oroszországban van.

A Világgazdaság korábban arról írt, hogy az ellenzéki jobboldali AfD megerősödése mellett tartják az idei tartományi választást. A német politikában erős Bundestag-frakciója ellenére vasfüggöny mögé tolt AfD egyre tudatosabban gazdasági alapon kritizálja a pártot ideológiai alapon kirekesztő kormánypártokat. Például a 90 milliárd eurós uniós hitel felvételét Ukrajna számára az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla súlyos pénzkidobásként kritizálták.