Deviza
EUR/HUF385,65 -0,15% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF413,22 -0,21% PLN/HUF91,6 -0,1% RON/HUF75,79 -0,11% CZK/HUF15,92 -0,1% EUR/HUF385,65 -0,15% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF413,22 -0,21% PLN/HUF91,6 -0,1% RON/HUF75,79 -0,11% CZK/HUF15,92 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 430,92 +0,48% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 334 +2,52% OTP37 830 -0,24% RICHTER10 310 +0,19% OPUS553 +0,54% ANY7 860 0% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 300 +0,38% BUMIX10 348,02 +0,09% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 588,9 -0,04% BUX119 430,92 +0,48% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 334 +2,52% OTP37 830 -0,24% RICHTER10 310 +0,19% OPUS553 +0,54% ANY7 860 0% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 300 +0,38% BUMIX10 348,02 +0,09% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 588,9 -0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tanker
árnyékflotta
Skócia

Amerikaiak által lefoglalt orosz olajszállító hajó: ki nem találná, melyik európai országban tűnt fel a Bella 1

A jelenleg Bella 1 - eredetileg Marinera - nevet viselő olajszállítót az Atlanti-óceán északi vizein foglalta le az amerikai parti őrség múlt szerdán, azzal az indokkal, hogy a hajó 2024 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll, miután részt vett az ugyancsak szankciók alatt álló iráni olajexportban.
Andor Attila
2026.01.14, 07:32

A hajót az Egyesült Államok a venezuelai partok közelében kezdte követni, és január 7-én tartóztatta fel az Atlanti-óceánon, Izlandtól délre, ahol az amerikai parti őrség egységei az időközben orosz nyilvántartásba vett olajszállító fedélzetére léptek.

Bella-1
Skóciába került a Bella-1 / Fotó: Hakon Rimmereid

A műveletben a brit királyi haditengerészet Tideforce nevű, tengeri üzemanyag-utántöltésre, valamint hadianyagok és egyéb ellátmány utánpótlására szolgáló hajója is részt vett, a brit királyi légierő (RAF) pedig megfigyelési tevékenységgel támogatta az amerikai egységeket.

John Healey brit védelmi miniszter az akció utáni alsóházi tájékoztatóján elmondta:

 szankciók hatálya alatt álló honosítatlan hajóról van szó, amely Iránhoz és Oroszországhoz egyaránt szorosan kötődik, az elmúlt öt évben ötször cserélt zászlót, és a lefoglalása idején "gyorsan felvonni próbált orosz zászló" előtt általa használt guyanai lobogó is hamis volt.

Healey szerint az elmúlt négy évről rendelkezésre álló adatok alapján a hajó ebben az időszakban 7,3 millió hordó iráni olajat szállított, és az ebből származó bevételt a teheráni rezsim a terrorizmus finanszírozására használta.

A Downing Street szóvivője szerdán bejelentette, hogy az egy hete lefoglalt hajó jelenleg Skócia északkeleti partjainál, a Moray Firth öbölben tartózkodik, ahol a személyzet számára élelmiszert és vizet vesz fel. A tartályhajót a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint az amerikai parti őrség egyik hajója őrzi. A szóvivő szerint a hajó az ellátmány felvétele után "folytatja útját", de a tájékoztatásból nem derült ki, hogy hova.

A brit védelmi minisztérium a Bella 1 lefoglalása utáni ismertetésében közölte, hogy a hajó a nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez kötődő illegális tevékenység részese volt, egyebek mellett kapcsolatban állt az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciával, és a szankciók kikerülésére létrehozott, egyre bővülő "árnyékflotta-hálózat" tagja volt.

A tárca múlt heti tájékoztatása szerint Nagy-Britannia az "orosz árnyékflotta" 520 hajója ellen hozott eddig szankciókat, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal - az ukrajnai háború kezdete óta a legalacsonyabb szintre - csökkentek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu