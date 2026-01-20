Ursula von der Leyen meglengette a függetlenség zászlaját, és furcsa indokot hozott, miért Európáé Grönland

Az Európai Unió függetlenségi harcával kezdte, és az Egyesült Államoknak eladott finn jégtörőkkel zárta beszédét egy merész képzettársítással a davosi Világgazdasági Fórumon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta a Mercosur megállapodást, majd Amerikának adta a finn jégtörőket. / Fotó: Anadolu via AFP

Trump és a finn jégtörők esete

Donald Trump amerikai elnök még nem állt el az ötlettől, hogy az Egyesült Államoknak Grönlandot birtokolnia kell, az Északi-sarkvidékre irányuló szélesebb körű figyelme miatt Washington új jégtörő hajókat rendelt.

Ezekhez a hajókhoz, amelyek szilárd jéggel borított tengereken is képesek közlekedni, az Egyesült Államok a világ szakértőjéhez, Finnországhoz fordult.

A világon jelenleg üzemelő jégtörők 80 százalékát finn cégek tervezték, 60 százalékukat pedig finn hajógyárakban építették.

Az ország szükségszerűen jár élen ebben a területen, magyarázza Maunu Visuri, a nyolc jégtörőből álló flottát üzemeltető finn állami tulajdonú Arctia vállalat elnöke és vezérigazgatója.

Finnország az egyetlen ország a világon, ahol télen az összes kikötő befagyhat

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy az országba érkező áruk 97 százalékát tengeren importálják. A leghidegebb hónapokban a jégtörők tartják nyitva Finnország kikötőit, és útmutatóként szolgálnak a nagy teherhajók számára.

Trump októberben jelentette be először igényét, hogy az Egyesült Államok négy jégtörőt rendeljen Finnországtól az amerikai parti őrség számára. További hét hajót, amelyeket az Egyesült Államok „Arctic Security Cutters” néven emleget, az Egyesült Államokban építenek, finn tervek és szakértelem felhasználásával.

A világ legjobb jégtörőit vásároljuk, és Finnország híres ezek gyártásáról

– mondta Trump.

Ursula von der Leyen is megemlítette Davosban az ügyet

Davosi beszédét Ursula von der Leyen, a Grönlanddal kapcsolatos kérdésekre hegyezte ki:

Ma sokat beszéltem az európai függetlenségről. A partnerségekről. A jólétről. És a biztonságról. Ezért Grönlanddal szeretném befejezni. Ez a kérdés mindhárom alapvető fontosságú kérdés középpontjában áll. Az Északi-sarkvidék biztonságát illetően Európa teljes mértékben elkötelezett. E tekintetben osztjuk az Egyesült Államok céljait. Például az EU-tag Finnország – az egyik legújabb NATO-tag – első jégtörő hajóit az Egyesült Államoknak adja el.

— fogalmazott von der Leyen. Hozzátette: "Ez azt mutatja, hogy itt, a jégen, ha úgy tetszik, megvan a képességünk. Hogy északi NATO-tagjainknak már most vannak sarkvidéki bevetésre alkalmas erőik. És mindenekelőtt, hogy a sarkvidéki biztonság csak közösen érhető el." Ezért a javasolt kiegészítő vámok hiba, különösen régóta szövetségesek között. Az EU és az Egyesült Államok tavaly júliusban kereskedelmi megállapodást kötött. A politikában, akárcsak az üzleti életben, a megállapodás az megállapodás. És amikor barátok kezet rázzanak, annak jelentőséget kell tulajdonítani.

Davos: Trump a szemkontaktust is kerüli Zelenszkijjel — a háborús országtól mindenki egy fagyos sziget felé fordul?

Amerika és az Európai Unió barátok maradnak

Erősek maradnak az Egyesült Államok Európával ápolt kapcsolatai - jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden, arra kérve a kereskedelmi partnereket, "vegyenek egy mély levegőt" és hagyják "lecsengeni" a Trump-kormányzat Grönland ügye miatt kilátásba helyezett vámok nyomán kialakult feszültséget.

Úgy gondolom, a kapcsolataink sosem voltak ilyen szorosak

— szögezte le a tárcavezető a Davosban kezdődött Világgazdasági Fórum margóján, ahol "hisztériának" nevezve az aggodalmakat egy esetleges kereskedelmi háború miatt.