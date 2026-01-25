A legnagyobb jegybanki aranytartalékok még mindig Európában vannak

Kelet-Európát, a Balkánt és Közép-Európát tekintve – a maga 2300 tonnát meghaladó készletével –, az orosz jegybank birtokolja a legtöbb aranyat, ám itt érdemes figyelembe venni azt is, hogy a két kontinensen elterülő ország jelenleg is az egyik legnagyobb aranykitermelő a világon. Az elmúlt 10 évben azonban nemcsak Oroszország növelte aranytartalékait, de közép-európai követői is akadtak a gyakorlatnak, köztük hazánk, Csehország és Lengyelország. Ugyanakkor a régió ebből a szempontból vegyes képet mutat, a két szélsőértéket Lengyelország és Horvátország képezi. Előbbi mintegy 333,7 tonnányi elraktározott arannyal, míg utóbbi semennyi aranytartalékkal nem rendelkezik. Szlovákia 31,7 tonnás készlete nagyságrendileg megegyezik Szerbia 38,7 tonnás tartalékával, amit déli szomszédunk már teljes egészében Belgrádban tart.

Úgy tűnik, az európai jegybankok aranyból igyekeznek fedezéket építeni a világgazdasági viharok elleni védelemként. (illusztráció) Fotó: AFP

A román arany Londonban többet ér, mint Bukarestben?

Ezzel szemben Románia Nagy-Britanniában tárolja aranyát az utolsó tömbig. Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bankot (BNR) 36 éve (!) megszakítás nélkül vezető közgazdász korábban a Hotnewsnak nyilatkozva ennek kapcsán úgy fogalmazott: „az arany a mi nemzetközi tartalékunknak a része. Nem belső, hanem nemzetközi tartalék”. Isărescu ehhez hozzátette: a román aranyfedezet értéke 32 milliárd euró, ami 37 milliárd dollárnak felel meg, s nem tartják az országban.

Ha az országban tartanánk, nem lenne semmi értéke, nem biztosítaná a stabilitást”

‒ hangoztatta a mindenképp különösen csengő indoklást a veterán román politikus.

Nyugati szomszédunk mintegy 280 tonnányi aranytartalékkal rendelkezik. Magyarország Ausztria kivételével az összes szomszédját előzi nemesfémfedezet terén. A felsorolásban szereplő uniós országok között egyébként vannak, amelyek bevezették az eurót, s vannak melyek megtartották saját fizetőeszközüket, ám nem fedezhető fel összefüggés az aranytartalék mértéke és a között, hogy a közös európai vagy a nemzeti fizetőeszközt használja az adott tagállam. Tágítva a perspektívát, ha a Balkánt nézzük, ott Görögország rendelkezik a legnagyobb aranytartalékkal, ami mintegy 114,3 tonna. Ezzel szemben Bosznia-Hercegovina az egyik legszegényebb e téren, alig másfél tonnás aranytartalékával, de Észak-Macedónia sem nevezhető e szempontból nagyhatalomnak a maga 6,9 tonnájával, ahogy Albánia sem 3,4 tonnával.