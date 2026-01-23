BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
autógyártás
elbocsátás
termelés
Berlin
Tesla

Kitört a pánik Németországban: a legféltettebb autógyáruk megszűntetett 1700 munkahelyet – azonnal megérkezett a magyarázat

Reagált a Tesla a német sajtóban megjelent értesülésekre a berlini gigagyár helyzetéről. A vállalat szerint nem történt jelentős létszámcsökkenés, és nincs tervben sem termelés-visszafogás, sem elbocsátás. A Tesla berlini autógyárának működése a cég közlése alapján továbbra is stabil.
VG
2026.01.23, 06:48
Frissítve: 2026.01.23, 06:53

A Tesla nem tervezi a termelés visszafogását és létszámleépítést sem hajt végre a Berlin melletti autógyárában – közölte a vállalat szerdán, reagálva azokra a sajtóértesülésekre, amelyek jelentős munkaerő-csökkenésről számoltak be az üzemben. A Tesla közleménye szerint 2024-hez képest nem történt számottevő változás az állandó munkavállalók számában, és a cégnek jelenleg sincsenek erre vonatkozó tervei. 

Kitört a pánik Németországban: a legféltettebb autógyáruk megszűntetett 1700 munkahelyet – azonnal reagált a Tesla / Fotó: gofra

A vállalat hangsúlyozta: a Brandenburg tartományban, Grünheidében működő üzem – amely a Tesla egyetlen európai gyára – az elmúlt években stabil termelési szinten működött. A tájékoztatás szerint a gyár vezetésének üzenete egyértelmű: 

a helyzet és a kilátások stabilak, különösen a munkahelyek biztonságát illetően. 

A cég ezzel reagált arra a korábbi értesülésre, amely szerint az üzemben jelentősen csökkent a dolgozói létszám.

A Handelsblatt gazdasági napilap szerdán arról írt, hogy a grünheidei gyár munkaereje 2024 óta mintegy 1700 fővel, vagyis körülbelül 14 százalékkal csökkent. A lap belső dokumentumokra hivatkozott, amelyek a dolgozók üzemi tanácsi választásával voltak összefüggésben.

A Tesla ezzel szemben azt közölte: egy közel négy éve működő gyár esetében teljesen megszokott bizonyos mértékű fluktuáció. A vállalat szerint 

a kezdeti felfutási időszak lezárultával csökkent az ideiglenes munkavállalók iránti igény, 

ami természetes alkalmazkodási folyamatnak tekinthető.

A mostani közlés azért is kapott figyelmet, mert 2024 áprilisában Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy a vállalat globálisan több mint 10 százalékos létszámcsökkentést hajt végre a költségek mérséklése és a termelékenység javítása érdekében. A mostani nyilatkozat alapján ugyanakkor a németországi gigagyár esetében nem terveznek hasonló intézkedéseket, és a cég a jelenlegi működési szint fenntartásával számol Európában.

Hatalmas fordulat a elektromos autók piacán: vesztett a Tesla, nyert a BYD

A Tesla immár második éve számolt be csökkenő eladásokról, miközben a globális elektromosautó-piac 28 százalékkal bővült, és a BYD éves szinten először megelőzte amerikai riválisát. A kínai gyártó európai terjeszkedése és a külpiaci értékesítések gyors növekedése is hozzájárult ehhez, 2025-ben már 1,05 millió darabos exportértékesítéssel. A Tesla 2025 negyedik negyedévében 418 227 járművet szállított ki, ami elmaradt a Wall Street várakozásaitól és mintegy 16 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Éves szinten a vállalat 1,64 millió autót adott át, miközben a termelés 1,65 millió darabot tett ki.

