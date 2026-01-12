Az Avatar: Tűz és hamu ritka dolgot ért el: a meglepő indítás után új erőre kapott James Cameron űreposza
Az amerikai mozipénztáraknál továbbra sincs kihívója az Avatar: Tűz és hamu című filmnek, mely immár a negyedik hete vezeti az észak-amerikai bevételi toplistát. A produkció globálisan is erős számokat hoz: a Box Office Mojo adatai szerint a világméretű jegybevétel már elérte az 1,2 milliárd dollárt, ami hozzávetőleg 420 milliárd forintnak felel meg.
A siker különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a film nyitó hétvégéje elmaradt az előző két Avatar-epizód indulásától. Míg az első és a második rész kifejezetten robusztus rajtot vett, a Tűz és hamu esetében az elődökhöz képest visszafogottabb kezdésről beszélhetünk, ami kezdetben óvatosságra intette az elemzőket. A későbbi hetek stabil nézőszámai azonban egyértelműen jelezték, hogy a film hosszabb távon képes bevonzani a közönséget.
A bevételek alakulása arra utal, hogy
az Avatar-franchise továbbra is erős márkának számít a globális mozis piacon,
még akkor is, ha a kezdeti lendület már nem minden esetben éri el a korábbi csúcsokat. Az amerikai piacon tapasztalható tartós érdeklődés mellett a nemzetközi jegyeladások is jelentősen hozzájárultak a milliárddolláros határ átlépéséhez.
A jelenlegi teljesítmény jól mutatja, hogy a nagy költségvetésű látványfilmek esetében a hosszabb mozis futás és a pozitív szájhagyomány továbbra is kulcsszerepet játszik a bevételek maximalizálásában. Az Avatar: Tűz és hamu példája azt is megerősíti, hogy egy visszafogottabb nyitás nem feltétlenül jelent gyengébb összteljesítményt a globális piacon.
Közel három éve nem volt ilyen, mint amit most az Avatar: Tűz és hamu elért
- Az amerikai mozikban legutóbb 2023 nyarán volt példa arra, hogy egy film legalább négy egymást követő héten át vezesse a bevételi toplistát.
- Ezt a teljesítményt a Barbie érte el, amely a bemutatást követően egy hónapon keresztül megőrizte első helyét az észak-amerikai jegypénztáraknál.
- A film végül globálisan mintegy 1,44 milliárd dolláros bevételt termelt, ami nagyjából 505 milliárd forintnak felel meg, és
- ezzel minden idők legsikeresebb alkotásai közé került.
A Barbie sikere akkor elsősorban a széles közönséget megszólító témának, az erős marketingnek és a hosszú mozis kifutásnak volt köszönhető.
A Barbie előtt pedig az Avatar: A víz útja volt képes hét egymást követő héten át uralni az amerikai mozik bevételi toplistáját, 2022 decemberében. A film végül globálisan mintegy 2,32 milliárd dolláros jegybevételt ért el, ami hozzávetőleg 810 milliárd forintnak felel meg, ezzel pedig minden idők harmadik legsikeresebb mozifilmje lett.
James Cameron korábban több interjúban is beszélt arról, mi történne akkor, ha egy Avatar-epizód nem hozná a stúdió által elvárt bevételt, de ezeket mindig óvatos, feltételes megfogalmazással tette. A rendező azt hangsúlyozta, hogy az Avatar-univerzum hosszú távra tervezett projekt, ugyanakkor üzleti szempontból nem „feltétel nélküli”.
Nyilatkozatai szerint, ha egy rész nem termelne elegendő pénzt, nem a történet teljes elengedése, hanem a folytatások ütemezésének és léptékének újragondolása kerülne napirendre.
Cameron arról beszélt, hogy ilyen helyzetben szűkebb fókuszú, alacsonyabb költségvetésű megközelítés jöhet szóba,
illetve az is elképzelhető, hogy egyes tervezett epizódokat összevonnának vagy későbbre halasztanának.
A rendező ugyanakkor többször jelezte, hogy nem kíván „félkész” vagy kizárólag pénzügyi logika mentén összerakott filmeket készíteni, ezért ha a bevételek nem igazolnák vissza a nagyszabású koncepciót, akkor inkább alkalmazkodna a piaci realitásokhoz.