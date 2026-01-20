Davos: Trump a szemkontaktust is kerüli Zelenszkijjel — a háborús országtól mindenki egy fagyos sziget felé fordul?

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kerüli a kapcsolatot Volodimir Zelenszkijjel a davosi fórum margóján – jelentette a Politico belsős forrásokra hivatkozva.

Davos: Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke korábban még beszédet mondott, most kerülik a vezetők / Fotó: Cyprus Presidency of the EU / AFP

„Egy republikánus külpolitikai szakértő ( USA – a szerk.) szerint Zelenszkij valójában személyes találkozót szeretne, és az ennek megtartásától vonakodik a Fehér Ház” – áll a cikkben.

A kijevi rezsim vezetője úgy véli, hogy a Trumppal való együttműködés előnyei meghaladják a lehetséges költségeket. És ha ő nem lép kapcsolatba az amerikai vezetővel, akkor mások fognak – jegyzi meg a cikk.

Davos most túl elfoglalt Ukrajna témájához

Miközben Európa hónapok óta azon dolgozott, hogy az Egyesült Államoktól hosszú távú biztonsági garanciákat szerezzen Ukrajna számára, egyetlen hétvége mindent felülírt. Az ukrajnai háború és a posztháborús rendezés kérdései hirtelen háttérbe szorultak, miután Donald Trump új vámokat helyezett kilátásba, és nyíltan beszélt Grönland megszerzésének szándékáról.

Az uniós vezetők eredetileg arra készültek, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon Ukrajna ügyét teszik a középpontba. Most azonban saját jegyzeteiket is átírták: az ukrán dosszié helyére a vámtarifák, az esetleges uniós válaszlépések és a NATO jövőjét fenyegető válság került. Egy uniós diplomata a Financial Timesnak azt mondta:

Ukrajna egyszerűen kicsúszott a fókuszból.

Trump szombat esti bejelentése szerint további 10 százalékos vámokat vetne ki több uniós országra, valamint NATO-szövetségesekre, Norvégiára és az Egyesült Királyságra. Indoklása politikai: büntetni akarja azokat, akik ellenzik Grönland amerikai kézbe kerülését. A dán fennhatóság alatt álló sziget ügye ezzel nemcsak kereskedelmi, hanem katonai és szövetségi kérdéssé vált – Ukrajnát teljesen háttérbe szorítva.

Az amerikai béketerv megvitatása

December elején Vlagyimir Putyin amerikai küldöttséget fogadott a Kremlben. A felek megvitatták az Egyesült Államok által javasolt kezdeményezés lényegét, de nem tudtak kompromisszumot találni. Az elnök szerint Washington az eredeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és azt javasolta, hogy azokat külön tárgyalják meg.

Néhány nappal később Berlinben amerikai és ukrán képviselők találkoztak, erről az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Kirill Dmitriev tájékoztatta Oroszországot.

December végén Trump tárgyalt Zelenszkijjel Floridában. A Fehér Ház vezetője azt nyilatkozta, hogy a két fél a kérdések 95 százalékában megegyezésre jutott. Az amerikai elnök ezután beszélt Putyinnal, aki közölte vele, hogy az ukrán fegyveres erők megtámadták a rezidenciáját. Ezt követően Moszkva bejelentette tárgyalási pozíciójának felülvizsgálatát.