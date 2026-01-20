Egyszerre borult ki Szijjártó Péter és Orbán Viktor az orosz gáz és olaj miatt – megmondták Kapitány Istvánnak: „Jobb lenne ezt nem kipróbálni”

Ahogy az várható volt, nem maradt válasz nélkül Kapitány István hétfő esti interjúja, amelyet az ATV-nek adott. Ebben a Tisza Párt energetikai vezetője arról beszélt, hogy Magyarország 2027 után leválasztható az orosz energiaforrásokról, a gázról és az olajról.

Kedden reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az elhangzottakra, előtte pedig Szijjártó Péter is keményen reagált.

Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy

levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak

– így kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Kiemelte, hogy a magyar kormány a háború kirobbanása óta küzd azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés vagy kedv kérdése. „Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.

Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés.

Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára.

Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények. Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…” – fogalmazott.

A miniszterelnök megszólalása előtt Szijjártó Péter is nyilatkozatot adott ki. A külgazdasági és külügyminiszter ebben kijelentette, hogy a Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól.

Értékelése szerint Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője mindezt brüsszeli utasításra tenné.

48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba.

Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából” – húzta alá.

Szerinte hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól,

akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése, és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe.

Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában – emelte ki.