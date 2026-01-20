Deviza
Egyszerre borult ki Szijjártó Péter és Orbán Viktor az orosz gáz és olaj miatt – megmondták Kapitány Istvánnak: „Jobb lenne ezt nem kipróbálni”

Magyarország levágása a tét. Kapitány István egy friss interjúban kilátásba helyezte, hogy a Tisza Párttal felszámolnák az orosz energia beérkezését, aminek viszont azonnal súlyos gazdasági következményei lennének. A miniszterelnök és a külgazdasági és külügyminiszter is helyre tette a felvetést.
Hecker Flórián
2026.01.20, 07:19
Frissítve: 2026.01.20, 08:46

Ahogy az várható volt, nem maradt válasz nélkül Kapitány István hétfő esti interjúja, amelyet az ATV-nek adott. Ebben a Tisza Párt energetikai vezetője arról beszélt, hogy Magyarország 2027 után leválasztható az orosz energiaforrásokról, a gázról és az olajról.

Orbán Viktor, Kapitány István
Kapitány István kemény üzenetet kapott Orbán Viktortól és Szijjártó Pétertől / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Kedden reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az elhangzottakra, előtte pedig Szijjártó Péter is keményen reagált. 

Kapitány István kemény üzenetet kapott Orbán Viktortól és Szijjártó Pétertől

Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy

levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak

– így kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Kiemelte, hogy a magyar kormány a háború kirobbanása óta küzd azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés vagy kedv kérdése. „Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása. 

  • Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés.
  • Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára.

Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények. Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…” – fogalmazott.

A miniszterelnök megszólalása előtt Szijjártó Péter is nyilatkozatot adott ki. A külgazdasági és külügyminiszter ebben kijelentette, hogy a Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól.

Értékelése szerint Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője mindezt brüsszeli utasításra tenné. 

48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba.

Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából” – húzta alá.

Szerinte hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól,

  1. akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének,
  2. és a magyar gazdaság számára is mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése, és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe.

Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában – emelte ki.

Szijjártó Péter szerint Kapitány István „természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat”, csakhogy a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében: többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.

De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is. A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot, és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól – figyelmeztetett.

Jobb lenne ezt nem kipróbálni.

„Mondjunk nemet a rezsiáremelkedésre, mondjunk nemet a rezsiszámlák háromszoros növekedésére, és mondjunk igent a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésére” – zárul Szijjártó Péter közleménye.

