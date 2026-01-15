Százmilliárdot szór a kormány a napelemesekre — Indul az energiatárolói program

A napelemek után most az akkumulátorok kerülnek a középpontba – nyilatkozta Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes az Indexnek.

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes / Fotó: Balogh Zoltán

Napelem szükséges a támogatás megszerzéséhez

Ahogy azt korábban megírtuk, a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: otthoni energiatárolás kapcsán újabb pályázat indul, ingatlanonként legfejlebb 2,5 millió forint értékben. Ehhez az ingatlanon kell legyen napelem, ez teljesíthető úgy is, ha a mostani pályázattal párhuzamosan létesítik. Gulyás szerint ez is segíti a családokat a rezsiköltségeik mérséklésében.

Az energiaügyi miniszterhelyettes, Czepek Gábor elmondta: a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik már bruttó elszámolásban vannak, vagy 2030-ig abba kerülnének át, vagyis szinte valós időben számolják el a hálózatba betáplált és onnan vételezett áram különbségét. Ez nyáron kedvezőbb helyzetet teremt, télen viszont kevésbé előnyös, mint a korábbi éves szaldóelszámolás.

Éppen ezért fontos, hogy ezek a háztartások energiatárolóval egészítsék ki a rendszerüket, mert az akkumulátor teszi lehetővé, hogy a napelemek bruttó elszámolás mellett is hatékonyan és gazdaságosan működjenek. A program célja, hogy azok is a lehető legtöbbet hozzák ki a saját napelemes rendszerükből, akik már nem éves szaldóban számolnak el

– fogalmazott az Indexnek Czepek Gábor.

Aki már benne volt az éves szaldóban, tíz évig bent is maradhat, így a kedvezmény különböző időpontokban fut ki. Ez a folyamat 2034-ig elhúzódik, addig is lesznek olyan háztartások, amelyek fokozatosan kikerülnek az éves szaldóból. 2030 végéig ez körülbelül 70 ezer embert érint, akiket folyamatosan át kell vezetni az új rendszerbe.

Nem akkor van áram, amikor kell – ezen változtatna a program

A harmadik körbe mindenki más tartozik, aki napelemet szeretne telepíteni, vagy már rendelkezik vele, de nem fér bele az első két kategóriába. Ők is pályázhatnak, és a kormány úgy tervez, hogy a százmilliárd forintos keret elegendő lesz az igények kielégítésére. A számítások szerint ez az összeg legalább 200 megawattnyi lakossági tárolókapacitás megjelenését hozhatja, ami a vállalati program nélkül is jelentős bővülést eredményez a rendszerben.

A miniszterhelyettes kiemelte:

Hosszabb távon egy jól beállított rendszerben az a cél, hogy a megtermelt áramot elsősorban maga a termelő használja fel, még ha időben eltolva is, és ne a piaci értékesítés legyen a fő motiváció.

Czepek szerint a tárolás mellett még egy fontos eszköz van a megtermelt energia optimális felhasználására: az energiaközösségek létrehozása. Ebben az ügyben az út egy jelentős részét megtettük a társasházi és ipari energiaközösségek kereteinek létrehozásával, a következő állomás pedig a lakossági energiaközösségek kialakítása lesz.