Lengyelország nem siet az euró bevezetésével, és a jelenlegi gazdasági teljesítmény alapján a kormányzat szerint nincs is sürgető oka annak, hogy feladja a zlotyt. Varsó érvelése szerint az ország az elmúlt években több euróövezeti gazdaságot is megelőzött növekedésben, így a saját valuta megtartása egyelőre stabilitást és mozgásteret biztosít.

Nem kér a közös pénzből az egyik legnagyobb EU-s tagállam: elhúztak a legtöbb országtól, nincs értelme az eurónak / Fotó: NurPhoto via AFP

Andrzej Domanski pénzügyminiszter a Financial Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta: az euró bevezetése melletti érvek gyengültek, miközben egyre több adat és elemzés szól a lengyel valuta fenntartása mellett. Megfogalmazása szerint

a lengyel gazdaság ma egyértelműen jobban teljesít, mint az eurót használó országok többsége, ezért rövid és középtávon nem lát indokot a váltásra.

A kérdés politikai súlyát jól mutatja, hogy Donald Tusk miniszterelnök korábban kifejezetten támogatta az euró gyors bevezetését, még első kormányzása idején, 2008-ban. A 2012-es céldátum azonban a globális pénzügyi és euróövezeti adósságválság után lekerült a napirendről, részben a jobboldali Jog és Igazságosság párt (PiS) ellenállása miatt, mely a zloty megtartását a nemzeti szuverenitás egyik alappillérének tekintette. A 2023 októberében megnyert választások óta, amikor Tusk EU-párti koalíció élén tért vissza a hatalomba, a zloty erősödött az euróval szemben, a közvélemény-kutatások pedig továbbra is az euró elutasítását mutatják.

Domanski szerint ugyanakkor a döntés nem politikai, hanem gazdasági természetű. Két évvel ezelőtt még attól tartott, hogy Lengyelország lemaradhat egy „kétsebességes” Európában, mára azonban úgy látja:

az ország a gazdasági élmezőnybe tartozik az Európai Unión belül, így nincs kényszer a közös pénzhez való csatlakozásra.

Bár az uniós csatlakozási szabályok szerint minden, még nem eurózó tagállam köteles bevezetni az eurót a konvergenciakritériumok teljesítése után, a pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a tényleges időzítés politikai döntés, mely Varsó kezében marad.

Elsietett döntések helyett óvatos kivárásra játszik Lengyelország

Miközben Bulgária idén az euróövezet 21. tagjává vált, Lengyelország inkább globális gazdasági súlyát erősítené. A kormány célja, hogy az ország helyet kapjon a G20-ban, ahol idén megfigyelőként már részt is vehet a találkozón. Az Nemzetközi Valutaalap számításai szerint Lengyelország tavaly elérte az ezermilliárd dolláros gazdasági méretet (mintegy 360 ezer milliárd forint), amivel a világ 20. legnagyobb gazdaságává vált. Az OECD előrejelzése alapján idén 3,4 százalékos növekedés várható, ami a szervezet által vizsgált uniós országok között a leggyorsabb ütem.