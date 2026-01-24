Hadat üzentek a hollywoodi sztárok a mesterséges intelligenciának: a lopás nem innováció – hiába a szerzői jogok, ha az alkotáson tanul a program
Scarlett Johansson, Cate Blanchett és Joseph Gordon-Levitt is azon hírességek között van, akik egy kampány mellé álltak be, amely élesen bírálja a technológiai cégeket amiatt, hogy kifejezett engedély nélkül, szerzői jogvédelem alatt álló műveken tanítják a generatív mesterségesintelligencia-eszközöket – írta a Hollywood Reporter.
A Human Artistry Campaign „A lopás nem innováció” című kezdeményezése azt kifogásolja, hogy a techvállalatok állítólag tömegesen sajátítják ki az emberek által létrehozott alkotásokat, hogy olyan eszközöket fejlesszenek, amelyek elméletben akár a valódi alkotókkal is versenyre kelhetnek.
A Human Artistry Campaign csütörtökön mutatta be a figyelemfelkeltő kampányt, és egyúttal nyilvánosságra hozta, hogy már több mint 700 támogató áll mögötte, miközben a The New York Times is hirdetést közölt a kezdeményezés népszerűsítésére.
A nagy techcégek megpróbálják megváltoztatni a törvényeket annak érdekében, hogy továbbra is ellophassa az amerikai alkotói teljesítményeket, és ezekre építse MI-üzletét – engedély nélkül és anélkül, hogy fizetne azoknak, akik a munkát elvégezték. Ez helytelen, nem amerikai, és ipari léptékű lopás” – fogalmaz a kampány egyik üzenete. „Az alábbi alkotók mind egyetértenek ezzel. Te is így gondolod? Ha igen, csatlakozz hozzánk.”
Egyre több hollywoodi híresség csatlakozik
Johansson, Blanchett és Gordon-Levitt mellett több ismert iparági szereplő is nevét adta a kezdeményezéshez, köztük David Lowery, Fran Drescher, Jennifer Hudson, Kristen Bell, Michele Mulroney, Olivia Munn, Sean Astin és Vince Gilligan. A zenészek közül Cyndi Lauper, LeAnn Rimes, Martina McBride és Questlove, valamint az MGMT, a One Republic, az R.E.M. és az OK Go is támogatásáról biztosította a kampányt. Az írók közül George Saunders, Jodi Picoult, Roxane Gay és Jonathan Franzen is csatlakozott.
A Human Artistry Campaign alkotókat képviselő szakszervezetek, művészeti jogvédő szervezetek és szakmai érdekképviseletek együttműködéséből áll, tagjai között megtalálható többek között a Writers Guild of America, a Recording Industry Association of America, a The NewsGuild, az NFL Players Association és a SAG-AFTRA is.
Hollywood tárgyal a nagy techcégekkel is
A szervezet arra ösztönzi a technológiai vállalatokat, hogy licenceljék műveiket, és tegyék lehetővé az alkotók számára, hogy kihagyják projektjeik generatív mesterséges intelligencia képzésének hatálya alá vonását.
„Az igazi innováció az emberi motivációból fakad, hogy megváltoztassuk az életünket. Előremozdítja a lehetőségeket, miközben gazdasági növekedést és munkahelyeket teremt” – mondta Moiya McTier, a Human Artistry Campaign vezető tanácsadója egy nyilatkozatban.
Ám a mesterséges intelligencia cégei veszélyeztetik a művészek karrierjét, miközben kihasználják a mesterségbeli tudásukat, emberi művészetet és más kreatív alkotásokat használnak fel engedély nélkül, hogy milliárdos vállalati bevételre tegyenek szert.
McTier hozzátette: Amerika akkor nyer, amikor a technológiai vállalatok és az alkotók együttműködnek a legmagasabb minőségű fogyasztói és vállalati digitális termékek és eszközök létrehozása érdekében. Az olyan megoldások, mint a licencelés, kölcsönösen előnyös eredményt kínálnak mindenki számára – hangsúlyozta.
Eddig csak néhány hollywoodi cég kezdett bele a generatív MI-eszközök engedélyezett licencelésébe. A legnagyobb eddigi próbálkozás a Disney volt, amely decemberben hároméves megállapodást kötött az OpenAI-val, hogy ikonikus karaktereit felhasználhassa a Sora videógeneráló eszközben.
Az MI-cég ugyanakkor már hónapokkal korábban is komoly vitákat váltott ki Hollywoodban. A Sora 2.0 megjelenésekor a rendszer több ismert franchise, köztük
- a Bob’s Burgers,
- a Pokémon,
- a Grand Theft Auto
- és a SpongyaBob Kockanadrág
karaktereit is felismerhető formában jelenítette meg a generált videókban. A vállalat akkor azt kommunikálta, hogy a jogtulajdonosok kérésre kizárhatják műveiket a videógenerátorból, ám ezt az álláspontot néhány nappal később visszavonta, tovább erősítve a szerzői jogi aggályokat és az iparági bizonytalanságot.