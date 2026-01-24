Hadat üzentek a hollywoodi sztárok a mesterséges intelligenciának: a lopás nem innováció – hiába a szerzői jogok, ha az alkotáson tanul a program

Scarlett Johansson, Cate Blanchett és Joseph Gordon-Levitt is azon hírességek között van, akik egy kampány mellé álltak be, amely élesen bírálja a technológiai cégeket amiatt, hogy kifejezett engedély nélkül, szerzői jogvédelem alatt álló műveken tanítják a generatív mesterségesintelligencia-eszközöket – írta a Hollywood Reporter.

Morogva nézik a tévét a hollywoodi hírességek: nem tetszik nekik az MI előretörése / Fotó: Photo12 via AFP

A Human Artistry Campaign „A lopás nem innováció” című kezdeményezése azt kifogásolja, hogy a techvállalatok állítólag tömegesen sajátítják ki az emberek által létrehozott alkotásokat, hogy olyan eszközöket fejlesszenek, amelyek elméletben akár a valódi alkotókkal is versenyre kelhetnek.

A Human Artistry Campaign csütörtökön mutatta be a figyelemfelkeltő kampányt, és egyúttal nyilvánosságra hozta, hogy már több mint 700 támogató áll mögötte, miközben a The New York Times is hirdetést közölt a kezdeményezés népszerűsítésére.

A nagy techcégek megpróbálják megváltoztatni a törvényeket annak érdekében, hogy továbbra is ellophassa az amerikai alkotói teljesítményeket, és ezekre építse MI-üzletét – engedély nélkül és anélkül, hogy fizetne azoknak, akik a munkát elvégezték. Ez helytelen, nem amerikai, és ipari léptékű lopás” – fogalmaz a kampány egyik üzenete. „Az alábbi alkotók mind egyetértenek ezzel. Te is így gondolod? Ha igen, csatlakozz hozzánk.”

Egyre több hollywoodi híresség csatlakozik

Johansson, Blanchett és Gordon-Levitt mellett több ismert iparági szereplő is nevét adta a kezdeményezéshez, köztük David Lowery, Fran Drescher, Jennifer Hudson, Kristen Bell, Michele Mulroney, Olivia Munn, Sean Astin és Vince Gilligan. A zenészek közül Cyndi Lauper, LeAnn Rimes, Martina McBride és Questlove, valamint az MGMT, a One Republic, az R.E.M. és az OK Go is támogatásáról biztosította a kampányt. Az írók közül George Saunders, Jodi Picoult, Roxane Gay és Jonathan Franzen is csatlakozott.

A Human Artistry Campaign alkotókat képviselő szakszervezetek, művészeti jogvédő szervezetek és szakmai érdekképviseletek együttműködéséből áll, tagjai között megtalálható többek között a Writers Guild of America, a Recording Industry Association of America, a The NewsGuild, az NFL Players Association és a SAG-AFTRA is.