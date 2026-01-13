Az olaj és a gáz már megindult fölfelé, de Magyarországnak mennyire tesz be Trump legújabb riogatása?

Az európai tőzsdei földgázárak már a 13-i korai kereskedésben elérték a 10 hetes csúcsot a Reuters közlése szerint. A hírügynökség a drágulás mögött három körülményt sorol fel, ezek az előző kereskedési napi magasabb keresletre reagáló drágulás, a short ügyletek és az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségekre vonatkozó előrejelzések.

Drágul az olaj és a gáz az iráni események nyomán, amerikai vám fenyeget egyes országokat / Fotó: NurPhoto via AFP

Sérülékeny az LNG értéklánca

Az Európában meghatározó hollandiai TTF gáztőzsdén a következő havi jegyzés 0,80 százalékkal 31,27 euróra emelkedett megawattóránként. A korábbi kereskedésben a szerződéses ár még 32,23 euró volt, ez tavaly november 4. óta a legmagasabb szint. A márciusi szerződéses ár 0,88 euróval 30,43 euróra nőtt. Az árakat érintő további hatások közül a hírügynökség elsősorban az időjárási eseményeket emeli ki, míg az Iránnal kapcsolatos eseményeket úgy említi, mint amelyek növelik a cseppfolyós földgáz szállításának kockázatát. Eszerint:

Az északnyugat-európai hőmérséklet várhatóan a hét végéig a jelenlegi szinten marad, majd csökken, ami a jövő héten növelheti a fűtési igényt.

A szélenergia-termelés várhatóan a hét végéig stabil marad, majd esik.

A kisebb szélenergia-termelés jellemzően növeli az erőművek gázigényét.

Az iráni események kapcsán az ING elemzői azokat a kockázatokat emelték ki, amelyek a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósföldgáz- (LNG) szállítmányokat fenyegetik. Ám zavar támadhat a Törökországba irányuló iráni gáz szállításában is. Szerintük a TTF alapok hiánya miatt nem kellene sok a piac megmozdulásához. Erre pedig jó esély van. Hétfőn ugyanis Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy minden olyan ország, amely üzleti kapcsolatot folytat Iránnal, 25 százalékos vámtarifával szembesül az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmében.

Amerikai vám fenyeget

Ez nem ígér sok jót Magyarországnak sem. Bár a magyar–iráni külkereskedelmi kapcsolatok mindkét ország esetében kisebb tételeket jelentenek, mégis léteznek, és ez számít a friss amerikai közlés szerint. Magyarországra 2024-ben négyezermilliárd forintnyi áru érkezett a perzsa országból. A behozatal az elmúlt években főként nyersanyagból és energiahordozókból állt, de a mennyiségük ingadozott az Irán elleni szankciók miatt. Az iráni olaj így Magyarország számára csak későbbi beszerzési forrásként merül fel. Magyarországról Iránba 2024-ben az importnál nagyjából kétszer több, 8,2 ezermilliárd forintnyi árut juttattak a kereskedők, jellemzően mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket. Korábban fontos tétel volt az autóbusz a hozzá tartozó szaktudással, továbbá ígéretesnek mutatkoztak az egészségügyhöz kapcsolódó ipari termékek és technológiák. A magyar vállalkozások legújabban takarmányozási és ipari technológiákkal jelentek meg, sőt felmerült a kis atomreaktorok fejlesztése terén indítandó együttműködés is.

Korai aggódni az iráni kapcsolatot büntető döntés miatt

A magyar–iráni külkereskedelem mindkét tétele töredéke a vámmal sújtandó magyar–amerikai forgalomnak. Magyarország tavalyelőtt (a KSH új módszertana szerint) 2354,7 ezermilliárd forint értékben exportált az USA-ba. Fontos azonban, hogy a friss büntetőintézkedés részletei nem ismertek. Reggeli cikkünk szerint a Fehér Ház honlapján egyelőre nem jelent meg hivatalos dokumentum az új vámokról, sem információ arról, hogy azok Irán összes kereskedelmi partnerére vonatkoznak-e.