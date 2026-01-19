Ellentétes trendek Kínában – történelmi csúcs az alumíniumtermelésben, mélypont az acélgyártásban

Kína alumíniumtermelése 2025-ben 45,02 millió tonnára emelkedett, 2,4 százalékkal növekedett 2024-hez képest. Ez az eredmény új történelmi rekord, egyben és folytatja azt a több mint egy évtizedes tendenciát, amelyben a termelés évről évre folyamatosan emelkedik a távol-keleti országban.

Fotó: Yang Min / VCG via Reuters

Tavaly decemberben 3,87 millió tonna alumínium készült, ezzel havi szinten is megdőlt a rekord. Bár 2017 óta hivatalosan 45 millió tonnás kapacitáskorlát van érvényben a túlkínálat és a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítása érdekében, a gyakorlatban a termelés enyhén meghaladta ezt a szintet, anélkül hogy szigorú szankciók léptek volna életbe.

A keresleti oldalon az elektromos járművek, a megújuló energiaipari infrastruktúra (például nap- és szélerőművek), valamint az elektronikai termékek iránti növekvő igény támogatta a fogyasztást, ellensúlyozva az ingatlanpiac gyengeségét. A globális piacon Kína továbbra is domináns szerepet tölt be, a világ alumíniumtermelésének mintegy 60 százalékát adva.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió által kivetett vámok nehezítik ugyan a kínai exportot, de Peking új piacokat keresett. Az ASEAN régió vált Kína legnagyobb exportcélpontjává, ahol Vietnám és a Fülöp-szigetek a legjelentősebb vevők az alumíniumtermékek terén, emellett Indonézia, Thaiföld és Malajzia is erős növekedést mutatott.

Visszaesés az acéltermelésben – hét év után újra 1 milliárd tonna alatt

Ezzel szemben Kína nyersacéltermelése 2025-ben 960,81 millió tonnára csökkent, 4,4 százalékkal maradt el a 2024-es 1,005 milliárd tonnás szinttől. Ez a legalacsonyabb éves kibocsátás 2018 óta, és az első alkalom, hogy a termelés hét év után újra 1 milliárd tonna alá esett.

A havi adatokban még feltűnőbb a visszaesés: novemberben 69,87 millió tonna nyersacél készült, 10,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, decemberben pedig 68,18 millió tonna, ami két éve a legalacsonyabb havi érték. A második fél évben egymást követő havi csökkenések jellemezték az ágazatot, részben karbantartások, részben a gyenge kereslet miatt.