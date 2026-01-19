Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,84 0% CHF/HUF415,45 0% PLN/HUF91,26 0% RON/HUF75,72 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,84 0% CHF/HUF415,45 0% PLN/HUF91,26 0% RON/HUF75,72 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 768,6 -0,44% MTELEKOM1 906 -0,73% MOL3 540 +0,23% OTP38 270 -0,55% RICHTER10 400 -0,67% OPUS549 +0,18% ANY7 900 -2,03% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 320,76 -0,8% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 588,73 -0,73% BUX121 768,6 -0,44% MTELEKOM1 906 -0,73% MOL3 540 +0,23% OTP38 270 -0,55% RICHTER10 400 -0,67% OPUS549 +0,18% ANY7 900 -2,03% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 320,76 -0,8% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 588,73 -0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Távol-Kelet
acélgyártás
alumínium
acél
Kína

Ellentétes trendek Kínában – történelmi csúcs az alumíniumtermelésben, mélypont az acélgyártásban

Kína mint a világ legnagyobb nyersanyagtermelője továbbra is kulcsszerepet játszik a globális acél- és alumíniumpiacon. 2025-ben ezek az iparágak ellentétes irányokat mutattak: míg az acéltermelés csökkent, az alumínium kibocsátása rekordszintre emelkedett.
Hornyák Szabolcs
2026.01.19, 15:56
Frissítve: 2026.01.19, 16:05

Kína alumíniumtermelése 2025-ben 45,02 millió tonnára emelkedett, 2,4 százalékkal növekedett 2024-hez képest. Ez az eredmény új történelmi rekord, egyben és folytatja azt a több mint egy évtizedes tendenciát, amelyben a termelés évről évre folyamatosan emelkedik a távol-keleti országban.

Secondary Aluminium Enterprise In Chongqing Kína Ellentétes trendek Kínában – Történelmi csúcs az alumíniumtermelésben, mélypont az acélgyártásban
Fotó: Yang Min / VCG via Reuters

Tavaly decemberben 3,87 millió tonna alumínium készült, ezzel havi szinten is megdőlt a rekord. Bár 2017 óta hivatalosan 45 millió tonnás kapacitáskorlát van érvényben a túlkínálat és a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítása érdekében, a gyakorlatban a termelés enyhén meghaladta ezt a szintet, anélkül hogy szigorú szankciók léptek volna életbe.

A keresleti oldalon az elektromos járművek, a megújuló energiaipari infrastruktúra (például nap- és szélerőművek), valamint az elektronikai termékek iránti növekvő igény támogatta a fogyasztást, ellensúlyozva az ingatlanpiac gyengeségét. A globális piacon Kína továbbra is domináns szerepet tölt be, a világ alumíniumtermelésének mintegy 60 százalékát adva.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió által kivetett vámok nehezítik ugyan a kínai exportot, de Peking új piacokat keresett. Az ASEAN régió vált Kína legnagyobb exportcélpontjává, ahol Vietnám és a Fülöp-szigetek a legjelentősebb vevők az alumíniumtermékek terén, emellett Indonézia, Thaiföld és Malajzia is erős növekedést mutatott.

Visszaesés az acéltermelésben – hét év után újra 1 milliárd tonna alatt

Ezzel szemben Kína nyersacéltermelése 2025-ben 960,81 millió tonnára csökkent, 4,4 százalékkal maradt el a 2024-es 1,005 milliárd tonnás szinttől. Ez a legalacsonyabb éves kibocsátás 2018 óta, és az első alkalom, hogy a termelés hét év után újra 1 milliárd tonna alá esett. 

A havi adatokban még feltűnőbb a visszaesés: novemberben 69,87 millió tonna nyersacél készült, 10,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, decemberben pedig 68,18 millió tonna, ami két éve a legalacsonyabb havi érték. A második fél évben egymást követő havi csökkenések jellemezték az ágazatot, részben karbantartások, részben a gyenge kereslet miatt. 

A visszaesés fő oka a hazai piac gyengesége, különösen az ingatlanágazat tartós válsága, amely hagyományosan az acélfogyasztás legnagyobb hajtóereje volt. A belföldi acélfogyasztás 2025-ben további 2 százalékkal csökkent. Emellett a kormányzat így korlátozta a termelést, mivel Peking célja a túlkapacitás csökkentése és a szén-dioxid-kibocsátás mérséklése.

Az acélexport ugyanakkor rekordot döntött 2025-ben, részben kompenzálva a belső gyengeséget.

Kína összesen 119,02 millió tonna acélterméket értékesített külföldön, ami 7,5 százalékos növekedés a 2024-es szinthez képest, és túlszárnyalta a korábbi csúcsot, a 2015-ös 112,4 millió tonnát. Ez részben kompenzálta a gyenge belső keresletet, de tovább növelte a kereskedelmi feszültségeket, ami az Egyesült Államok és az Európai Unió által kivetett vámokhoz vezetett, amelyekkel a kínai exportőröknek egyre nehezebb szembenézniük.

Megállapodás a vámháború árnyékában: Kanada megelőzte Amerikát, és Kína kezébe csapott

Miközben Washington és Peking még hadakozik egymással, Kanada megállapodott Kínával. Az előzetes megállapodás értelmében az elektromos autókra és a repcére kivetett vámok is csökkennek, mindkét ország számára jelentős lehet a nyereség.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu