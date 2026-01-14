Kína átlépte a Rubikont: végleg győztek az e-autók és a következményt meglátjuk mi is

Sokkal lassabb ütemben ugyan, de az idén is növekszik a kínai új generációs (NEV) járművek iránti kereslet – áll a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) friss kitekintésében, amelyben 15,2 százalékos bővülést prognosztizálnak, ami mintegy 19 millió darab, valamilyen formában elektromos hajtással rendelkező autó értékesítését jelenti.

A Maextro a Huawei támogatását élvezve tört be a kínai autópiacra / Fotó: NurPhoto via AFP

A CAAM a Kínában legyártott és a kereskedőknek átadott személyautók és haszonjárművek számát közli a statisztikáiban, tekintet nélkül arra, hogy a járművet a hazai vagy az exportpiacokon értékesítették. Ez eltér a másik lobbiszervezet, a Kínai Személyautó-gyártók Szövetségének (CPCA) adataitól, amely a forgalomba helyezett személyautók számát tartja nyilván.

A kínai piac beszűkül, bajban lesznek kisebb szereplők

Tavaly a CAAM adatai szerint a kínai gyártók együttvéve 16,49 millió NEV-gépkocsit adtak át, ami 28,2 százalékkal több a 2024-es mennyiségnél. Az érdeklődés egyre inkább az NEV-járművek irányba tolódik el, ezt az is jól jelzi, hogy a teljes kínai gépkocsiállomány növekedését a CAAM csak 1 százalékosra becsüli, magyarán stagnálás felé tart a piac.

Az idén 34,75 millió új járművet szívhat fel a kínai piac, míg tavaly 34,40 millió jármű kelhetett el, a pontos statisztikát egyelőre nem tették közzé. Ezt azt adatok alapul véve a piac bővülése 2025-ben 9,4 százalékos lehetett, így az idénre várt egy százalék meglehetősen súlyos visszaesést vetít előre.

A NEV-gyártók viszont további teret nyerhetnek a belsőégésű motorokkal operáló riválisaikkal szemben, részesedésük az újautó-eladásokból 54,7 százalékosra növekedhet a tavalyi 47,9 százalékról. A NEV-autók penetrációja évközben már többször is átlépte a felezővonalat, az idén már végleges lehet a szakítás a leköszönő generációval. Legalábbis a verseny szintjén.

Az idei prognózis egyébként a teljes személyautó-forgalomban is törést jelez, a CAAM látnokai szerint 30,25 milliót adhatnak el belőlük, ami csak félszázalékos előrelépést jelez a tavalyihoz képest. Öröm az ürömben és a kínai gazdaság megerősödését feltételezi, hogy a haszonjárművek eladása 4,7 százalékkal, 4,5 millióra növekedhet az idén.