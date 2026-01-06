Nemcsak technológiai, hanem játékipari szempontból is figyelemre méltó fejlemény, hogy a Lego csoport legújabb fejlesztése, az okoskocka (smart brick) és az arra épülő új Smart Play termékcsalád magyarországi gyártási háttérrel is készül. A vállalat lapunk megkeresésére megerősítette: az új okoskockák több helyszínen gyártott elemekből állnak össze, ezek között Magyarország is kiemelt szerepet kap.

Nyíregyházán is dolgoznak a Lego nagy újdonságán: irigykedhetnek, mert világszenzációhoz járul hozzá a hazai üzem / Fotó: AFP

A Lego válasza szerint a Smart Play-termékek alkatrészei több helyszínen, köztük Kínában és Magyarországon készülnek, ami azt jelenti, hogy a nemrég jelentősen kibővített hazai gyártókapacitás már nemcsak klasszikus építőelemeket, hanem magas hozzáadott értékű, szórakoztatóelektronikai komponenseket is előállít. Ez különösen nagy szó egy olyan fejlesztés esetében, mely a Lego jövőbeli technológiai irányát is kijelöli.

A cég hangsúlyozta: a hosszú távú növekedési célok érdekében több telephelyen – Magyarországon, Mexikóban és Kínában – párhuzamosan bővítették a gyártást. Ennek részeként

Európa egyik legkorszerűbb szórakoztatóelektronikai gyártósora is Magyarországon jött létre,

ami világosan jelzi, hogy a hazai üzem nem pusztán összeszerelő szerepet tölt be, hanem a technológiailag legfejlettebb termékek gyártásába is bekapcsolódott.

Ez iparági szempontból komoly mérföldkő: a Lego okoskockája nem egyszerűen egy új játék, hanem érzékelőkkel, csipekkel és szoftveresen vezérelt funkciókkal ellátott termék, mely már közelebb áll a fogyasztói elektronikához, mint a hagyományos műanyag építőkockákhoz. Az, hogy ennek a fejlesztésnek egy része magyar gyártású, tovább erősíti Magyarország pozícióját az európai high-tech termelési térképen.

Mi az az okoskocka?

A Lego a 2026-os Consumer Technology Association (CES) bemutatón hivatalosan is bemutatta első smart brick nevű okos építőelemét. Az okoskocka külsőre pontosan úgy néz ki, mint egy hagyományos kétszer négyes legókocka, belsejében azonban egy, a legógomboknál is kisebb csip kapott helyet. Ez teszi lehetővé, hogy az elem érzékelje saját helyzetét a térben: tudja, hol van három dimenzióban, milyen irányba áll, és milyen más okoselemek találhatók a közelében. A kockák automatikusan egy hálózatot alkotnak, melyben egymással is kommunikálnak, ha elég közel vannak egymáshoz.

Az okoskocka egy új platform és termékcsalád, a Smart Play alapját jelenti,

mely a fizikai építést és az interaktív játékot kapcsolja össze. A bemutatón látható példák szerint a kockák színe változhat attól függően, hová helyezik őket, vagy milyen távolságra vannak egymástól, és eseményeket is képesek felismerni. Egy versenyhelyzetben például meg tudják állapítani, melyik játékos lépte át először a célvonalat.

Az első univerzum, mely megkapja az okoskockákat, a Star Wars lesz.

A CES-en három új készletet mutattak be, melyek már Smart Bricket tartalmaznak:

egy TIE vadászt, egy X-Winget, valamint Darth Vader tróntermét.

Az utóbbi különösen nagy sikert aratott a bemutatón, hiszen a klasszikus Birodalmi induló dallama is megszólal, amikor a trónterem „életre kel”.

Teljesen megújult a nyíregyházi Lego-gyár

A nyíregyházi Lego-gyár bővítésének átadóján nemcsak a vállalat helyi vezetője, hanem a teljes Lego csoport elnök-vezérigazgatója, Niels B. Christiansen is részt vett.

A világ második legnagyobb Lego-üzemének létrejötte kapcsán exkluzív interjút adott lapunknak a Lego csoport vezetője.

Ebben a magyarországi beruházás jelentőségéről, a globális gyártási stratégiáról, a bérek és költségek összevetéséről, valamint a fenntarthatósági célokról is beszélt. De szóba került a mesterséges intelligencia hatása a tervezőmunkára, az amerikai vámok kezelése és még az is, lesz-e valaha kifejezetten magyar Lego-készlet.