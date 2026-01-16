Luxusautóját is felviheti lakásába a vásárló, ha elég gazdag – a prémium autómárkák nem bíznak semmit a véletlenre

A luxusautó-márkák az elmúlt évtizedben pedig nemcsak eladásaikkal, hanem látványos, nagy értékű ingatlanfejlesztéseikkel hívták fel magukra a figyelmet. Bár a „saját márkás” jelzést elsősorban az élelmiszer-kiskereskedelemből ismerjük, talán mégsem tévedés annak kontextusában is beszélni erről, hogy prémium autómárkák építenek szerte a világon luxusingatlanokat. Például Dubaj szívében, az Egyesült Arab Emírségekben a Bugatti éppen első lakótoronyházát építi – írja az Origo.

A Bugatti dubaji luxustoronyházának egyik látványképe (felülnézet) / Fotó: Getty Images

Luxusautó a luxuslakásban: csak egy lift kell hozzá

A lap cikkében arról ír, hogy az említett dubaji fejlesztésben a legolcsóbb lakások ára 5,2 millió dollárról (kb. 1,7 milliárd forint) indul. A Bugatti egy gyorsan növekvő, a rendkívül tehetős vásárlókat célzó piacra lép be: a márkázott luxusrezidenciák szegmensébe. A Bugatti neve eddig elsősorban a kiemelkedő teljesítményű, elképesztően drága szuper sportautókkal forrt össze. Most azonban a francia luxusmárka egy egészen más versenybe száll be: a városok látképének versenyébe.

A Bugatti 42 emeletes dubaji tornyát a helyi Binghatti Properties ingatlanfejlesztővel közösen építi.

A Bugatti Residences By Binghatti legdrágább penthouse lakásaihoz saját, nagyméretű autóliftek tartoznak, így a tulajdonosok szó szerint a lakásukban parkolhatják le autóikat.

A fejlesztés várhatóan idén, 2026-ban befejeződik.

A Bugatti-projekt vásárlói között olyan világsztárok is szerepelnek, mint Neymar Jr. világhírű brazil futballista és Andrea Bocelli operaénekes. BinGhatti szerint Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik penthouse-ért.

Ez a márka nem az egyetlen, szegmensében prémium minőséget képviselő márka, amely beszállt ebbe az üzletben. Más autógyártók, például a Porsche és az Aston Martin is fejlesztenek luxusingatlanokat. Ezek az épületek jellemzően látványos, teljesen berendezett lakásokat kínálnak, ahol a márkanév vagy a logó feltűnően és gyakran jelenik meg. A szektorba más luxusmárkák is beléptek, például a svájci óragyártó Jacob & Co, valamint az olasz divatházak, a Fendi és a Missoni.