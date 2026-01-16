Deviza
EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF332,01 +0,03% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,23 -0,28% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,86 -0,05% EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF332,01 +0,03% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,23 -0,28% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,86 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 532 +1,08% OTP38 480 +1,9% RICHTER10 470 +1,15% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,33% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 532 +1,08% OTP38 480 +1,9% RICHTER10 470 +1,15% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,33% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxus
Dubaj
autó
ingatlan
márka

Luxusautóját is felviheti lakásába a vásárló, ha elég gazdag – a prémium autómárkák nem bíznak semmit a véletlenre

Luxusautó-márkák és luxuslakótornyok: a Bugatti, a Porsche és Aston Martin is felhőkarcolókat épít a világ legnagyobb városaiban, hogy azokkal csábítsák a szupergazdagokat egy gyorsan bővülő piacra: a márkázott luxuslakóházak világába. Az építkezések száma alapján a luxusautókat gyártó márkáknak alighanem megérik ezek a költséges építkezések.
VG
2026.01.16, 15:26
Frissítve: 2026.01.16, 16:12

A luxusautó-márkák az elmúlt évtizedben pedig nemcsak eladásaikkal, hanem látványos, nagy értékű ingatlanfejlesztéseikkel hívták fel magukra a figyelmet. Bár a „saját márkás” jelzést elsősorban az élelmiszer-kiskereskedelemből ismerjük, talán mégsem tévedés annak kontextusában is beszélni erről, hogy prémium autómárkák építenek szerte a világon luxusingatlanokat. Például Dubaj szívében, az Egyesült Arab Emírségekben a Bugatti éppen első lakótoronyházát építi – írja az Origo.

A Bugatti dubaji fejlesztéséről kiadott egyik látványterv, az épület felülnézetből, luxus
A Bugatti dubaji luxustoronyházának egyik látványképe (felülnézet) / Fotó: Getty Images

Luxusautó a luxuslakásban: csak egy lift kell hozzá

A lap cikkében arról ír, hogy az említett dubaji fejlesztésben a legolcsóbb lakások ára 5,2 millió dollárról (kb. 1,7 milliárd forint) indul. A Bugatti egy gyorsan növekvő, a rendkívül tehetős vásárlókat célzó piacra lép be: a márkázott luxusrezidenciák szegmensébe. A Bugatti neve eddig elsősorban a kiemelkedő teljesítményű, elképesztően drága szuper sportautókkal forrt össze. Most azonban a francia luxusmárka egy egészen más versenybe száll be: a városok látképének versenyébe.

A Bugatti 42 emeletes dubaji tornyát a helyi Binghatti Properties ingatlanfejlesztővel közösen építi. 

A Bugatti Residences By Binghatti legdrágább penthouse lakásaihoz saját, nagyméretű autóliftek tartoznak, így a tulajdonosok szó szerint a lakásukban parkolhatják le autóikat.

A fejlesztés várhatóan idén, 2026-ban befejeződik.

A Bugatti-projekt vásárlói között olyan világsztárok is szerepelnek, mint Neymar Jr. világhírű brazil futballista és Andrea Bocelli operaénekes. BinGhatti szerint Neymar állítólag 54 millió dollárt fizetett az egyik penthouse-ért.

Ez a márka nem az egyetlen, szegmensében prémium minőséget képviselő márka, amely beszállt ebbe az üzletben. Más autógyártók, például a Porsche és az Aston Martin is fejlesztenek luxusingatlanokat. Ezek az épületek jellemzően látványos, teljesen berendezett lakásokat kínálnak, ahol a márkanév vagy a logó feltűnően és gyakran jelenik meg. A szektorba más luxusmárkák is beléptek, például a svájci óragyártó Jacob & Co, valamint az olasz divatházak, a Fendi és a Missoni.

„Sok autó- vagy órarajongó számára nem pusztán a jármű vagy az időmérő birtoklása a fontos, hanem az is, hogy a márkát a mindennapi életükben, az otthonukon keresztül is megélhessék” – mondja Muhammed BinGhatti, a Binghatti Properties elnöke.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu