Pingpongoznak a vevők és az eladók a forintpiacon
Napok óta izgalmas pályákon fut a magyar deviza. Ma délelőtt előbb több hullámban gyengült a forint. Egészen 386-ig, ahol akcióba léptek a forintvásárlók. Majd meredeken erősödni kezdett a magyar deviza. Ám 385 alatt meg már megjelentek az eladók.
Kemény támaszokat tesztel a forint
A tegnapi kereskedésben a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, amely jelenleg 385,54-nél húzódik.
A következő támasz az 50 napos mozgóátlag 384,33-nál.
Míg a technikai ellenállások továbbra is 387,4-nél és 388,5-nél feszülnek.
Pénteken reggel, tőzsdenyitás előtt 385 és 385,4 között oldalazott a kurzus. Majd 385,4 közelében nyitott.
A délelőtti kereskedésben kétszer is 386 fölé szúrt a jegyzés, ám
itt megjelentek a forintvásárlók.
11 óra után meredeken erősödni kezdett a forint:
- alig fél óra alatt 385 alá bukott a kurzus,
- itt azonban már megjelentek az eladók,
- kisebb visszapattanást láthattunk: 385,4-nél delelt az euró-forint.
Kérdés, mit hoz a péntek délután? Az elmúlt napok tapasztalatai alapján,
tőzsdezárásig még várható néhány kanyar.
Úgy tűnik: most 385 és 386 között oldalaz az euró-forint.
Két napig kottából játszott a forint
Szerdán és csütörtökön szinte tükörmozgást végzett a magyar deviza. Tegnap reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint, majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. Fél kettő táján jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett. Hasonló mozgást láthattunk szerdán is. Akkor délelőtt erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb keddi inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Az euró-forint szerdán délelőtt 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és szerdán délre 386-ig emelkedett az euró-forint.
Érdekes módon szerdán és csütörtök délután is 386 felett már megjelentek a vásárlók a forintpiacon.