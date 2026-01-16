Deviza
EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF332,01 +0,03% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,23 -0,28% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,86 -0,05% EUR/HUF385,21 -0,04% USD/HUF332,01 +0,03% GBP/HUF444,44 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,17% PLN/HUF91,23 -0,28% RON/HUF75,67 -0,05% CZK/HUF15,86 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 532 +1,08% OTP38 480 +1,9% RICHTER10 470 +1,15% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,33% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 532 +1,08% OTP38 480 +1,9% RICHTER10 470 +1,15% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,33% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Pingpongoznak a vevők és az eladók a forintpiacon

Meredek pályákon mozog a magyar deviza. Az euró-forint 385 és 386 között oldalaz. Patent pontosan érkeznek a vevők és az eladók. Vajon mit hoz a délután?
Faragó József
2026.01.16, 15:15
Frissítve: 2026.01.16, 16:03

Napok óta izgalmas pályákon fut a magyar deviza. Ma délelőtt előbb több hullámban gyengült a forint. Egészen 386-ig, ahol akcióba léptek a forintvásárlók. Majd meredeken erősödni kezdett a magyar deviza.  Ám 385 alatt meg már megjelentek az eladók. 

Hungarian,Forint,And,1,Us,Dollar,Banknotes,Are,Scattered,On
Fordulatos a forintpiac / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Kemény támaszokat tesztel a forint

A tegnapi kereskedésben a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, amely jelenleg 385,54-nél húzódik. 

A következő támasz az 50 napos mozgóátlag 384,33-nál.

Míg a technikai ellenállások továbbra is 387,4-nél és 388,5-nél feszülnek.

Pénteken reggel, tőzsdenyitás előtt 385 és 385,4 között oldalazott a kurzus. Majd 385,4 közelében nyitott.

A délelőtti kereskedésben kétszer is 386 fölé szúrt a jegyzés, ám 

itt megjelentek a forintvásárlók. 

11 óra után meredeken erősödni kezdett a forint: 

  • alig fél óra alatt 385 alá bukott a kurzus,
  • itt azonban már megjelentek az eladók,
  • kisebb visszapattanást láthattunk: 385,4-nél delelt az euró-forint.

Kérdés, mit hoz a péntek délután? Az elmúlt napok tapasztalatai alapján, 

tőzsdezárásig még várható néhány kanyar.

Úgy tűnik: most 385 és 386 között oldalaz az euró-forint.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,208 -0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Két napig kottából játszott a forint

Szerdán és csütörtökön szinte tükörmozgást végzett a magyar deviza. Tegnap reggel 386,3 közeléből startolt az euró-forint, majd több hullámban 385,3 közelébe süllyedt a kurzus. Fél kettő táján jött a fordulat, s a jegyzés meredeken 386 fölé emelkedett. Hasonló mozgást láthattunk szerdán is. Akkor délelőtt erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb keddi inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Az euró-forint szerdán délelőtt 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és szerdán délre 386-ig emelkedett az euró-forint. 

Érdekes módon szerdán és csütörtök délután is 386 felett már megjelentek a vásárlók a forintpiacon. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu