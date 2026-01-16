Pingpongoznak a vevők és az eladók a forintpiacon

Napok óta izgalmas pályákon fut a magyar deviza. Ma délelőtt előbb több hullámban gyengült a forint. Egészen 386-ig, ahol akcióba léptek a forintvásárlók. Majd meredeken erősödni kezdett a magyar deviza. Ám 385 alatt meg már megjelentek az eladók.

Kemény támaszokat tesztel a forint

A tegnapi kereskedésben a 30 napos mozgóátlag alá került az euró-forint jegyzése, amely jelenleg 385,54-nél húzódik.

A következő támasz az 50 napos mozgóátlag 384,33-nál.

Míg a technikai ellenállások továbbra is 387,4-nél és 388,5-nél feszülnek.

Pénteken reggel, tőzsdenyitás előtt 385 és 385,4 között oldalazott a kurzus. Majd 385,4 közelében nyitott.

A délelőtti kereskedésben kétszer is 386 fölé szúrt a jegyzés, ám

itt megjelentek a forintvásárlók.

11 óra után meredeken erősödni kezdett a forint:

alig fél óra alatt 385 alá bukott a kurzus,

itt azonban már megjelentek az eladók,

kisebb visszapattanást láthattunk: 385,4-nél delelt az euró-forint.

Kérdés, mit hoz a péntek délután? Az elmúlt napok tapasztalatai alapján,

tőzsdezárásig még várható néhány kanyar.

Úgy tűnik: most 385 és 386 között oldalaz az euró-forint.