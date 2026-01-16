Részvényekkel jutalmaz a Mol – tíz csúcsmenedzser is százmilliókkal lett gazdagabb, Hernádi Zsolté a legnagyobb csomag

Jelentős részvénycsomaggal gazdagodtak a Mol felsővezetői az olajtársaság péntek délután közzétett tőzsdei bejelentése alapján. A vállalat összesen 791 659 darab Mol törzsrészvényt osztott ki térintésmentesen, melyek együttes aktuális piaci értéke az előző napi záróár alapján 2,76 milliárd forint.

Közel három milliárd foint értékű részvénycsomaggal jutalmazta csúcsvezetőit a Mol / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Ezen a részvénycsomagon a menedzsment 10 tagja osztozik, köztük Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató. A részvényjuttatásra a Mol hosszútávú és rövid távú részvénytulajdonosi javadalmazási politikája részeként került sor.

A legnagyobb, 178,8 ezer darabos pakettet Hernádi Zsolt cégvezér kapta, aki pusztán ezzel a tranzakcióval 625 millió forint értékű értékpapírral lett gazdagabb.

Molnár József vezérigazgató 358 millió forint piaci értékű, 102 ezer darabos Mol-pakettet jegyezhetett le, Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes tevékenységét pedig 118 ezer darab Mol-papírral honorálták, ezek értéke 412 millió forint.

A Mol csoportszintű fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója, Ratatics Péter 74 ezer darab, 258 millió forintot érő pakettel gyarapodott.

Előbbivel szinte megegyező mértékű juttatásban részesült Simola József, a körforgásos gazdasági szolgáltatások ügyvezető igazgatója is.

Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés üzletágának ügyvezető igazgatója az olajtársaság 70 ezer részvényét jegyezhette le, 244 millió forint értékben.

Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató 217 millió forintot érő, 62 ezer darabos Mol-pakettet vihetett haza.

A horvát leánytársaság, az INA igazgatótanácsának elnökét, Ortutay Zsuzsannát közel 53 ezer Mol-papírral jutalmazták, ezek összértéke jelenleg súrolja a 185 millió forintot.

A downstream üzletág csoportszintű ügyvezető igazgatója, Szabó Gabriel mintegy 30 ezer darab, 105 millió forintot taksáló pakettel gazdagodott.

A fentieken túl részesült a javadalmazásban Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese is. A ő munkáját ugyancsak közel 30 ezer darab részvénnyel ismerték el.

A részvénytranzakcióra tőzsdén kívüli ügyletként került sor január 16-án pénteken. A Mol részvények 1,7 százalékkal drágultak pénteken, az év eleje óta eltelt két hét során pedig már 20 százalékot ralizott a kurzus.