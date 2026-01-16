Részvényekkel jutalmaz a Mol – tíz csúcsmenedzser is százmilliókkal lett gazdagabb, Hernádi Zsolté a legnagyobb csomag
Jelentős részvénycsomaggal gazdagodtak a Mol felsővezetői az olajtársaság péntek délután közzétett tőzsdei bejelentése alapján. A vállalat összesen 791 659 darab Mol törzsrészvényt osztott ki térintésmentesen, melyek együttes aktuális piaci értéke az előző napi záróár alapján 2,76 milliárd forint.
Ezen a részvénycsomagon a menedzsment 10 tagja osztozik, köztük Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató. A részvényjuttatásra a Mol hosszútávú és rövid távú részvénytulajdonosi javadalmazási politikája részeként került sor.
A legnagyobb, 178,8 ezer darabos pakettet Hernádi Zsolt cégvezér kapta, aki pusztán ezzel a tranzakcióval 625 millió forint értékű értékpapírral lett gazdagabb.
Molnár József vezérigazgató 358 millió forint piaci értékű, 102 ezer darabos Mol-pakettet jegyezhetett le, Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes tevékenységét pedig 118 ezer darab Mol-papírral honorálták, ezek értéke 412 millió forint.
A Mol csoportszintű fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója, Ratatics Péter 74 ezer darab, 258 millió forintot érő pakettel gyarapodott.
Előbbivel szinte megegyező mértékű juttatásban részesült Simola József, a körforgásos gazdasági szolgáltatások ügyvezető igazgatója is.
Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés üzletágának ügyvezető igazgatója az olajtársaság 70 ezer részvényét jegyezhette le, 244 millió forint értékben.
Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató 217 millió forintot érő, 62 ezer darabos Mol-pakettet vihetett haza.
A horvát leánytársaság, az INA igazgatótanácsának elnökét, Ortutay Zsuzsannát közel 53 ezer Mol-papírral jutalmazták, ezek összértéke jelenleg súrolja a 185 millió forintot.
A downstream üzletág csoportszintű ügyvezető igazgatója, Szabó Gabriel mintegy 30 ezer darab, 105 millió forintot taksáló pakettel gazdagodott.
A fentieken túl részesült a javadalmazásban Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese is. A ő munkáját ugyancsak közel 30 ezer darab részvénnyel ismerték el.
A részvénytranzakcióra tőzsdén kívüli ügyletként került sor január 16-án pénteken. A Mol részvények 1,7 százalékkal drágultak pénteken, az év eleje óta eltelt két hét során pedig már 20 százalékot ralizott a kurzus.
