Már toboroz az ázsiai óriáscég Békéscsabán, több ezer új munkahely létesülhet – csak magyarokat interjúztattak

Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global (VSG) új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek – közölte a vállalat pénteken.

Global elnöke beszédet mond a 280 milliárd forint értékű, békéscsabai óriásberuházás bejelentésén / Fotó: Lehoczky Péter / MTI

A nagy ellenálló képességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat az autóipar, a repülőgépgyártás és az elektronika számára gyártó cég tudatta,

célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar és helyi munkaerőt alkalmazzon.

Hozzátették, már most, az üzemek elkészülte és a termelés megkezdése előtt legalább 20 munkatársat keresnek.

„Az eddig lebonyolított állásinterjúkon kizárólag magyar jelöltekkel beszélgettünk. Egyetlen pozícióban sem kötöttük ki, hogy kínai nemzetiségű munkavállalót szándékozunk felvenni, még abban az egy pozícióban sem, ahol a szakmai kínai nyelv ismerete valóban elvárás.”

A Vulcan Shield Global szeptember közepén jelentette be, hogy 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít a Békés vármegyei megyeszékhelyen.

A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót, Békéscsabán a legfejlettebb kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítják majd elő.

Az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1600 fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenálló képességgel rendelkezik.

A VSG egy különálló, harmadik beruházással újgenerációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi tízezer tonnás kapacitását várhatóan 2033-ra.

Először egy a jövőbeli gyár melletti, már meglévő csarnokot fognak bérelni, ide keresik a körülbelül húsz embert, akik elsősorban a Kínából beérkező árut raktározzák, és innen értékesítik.

Lesznek szakképzett és szakképesítés nélküli dolgozóik is, lesznek olyan munkavállalóik, akiket elvisznek továbbképzésre a kínai központjukba; a folyamat elején pedig Kínából érkeznek majd kollégák betanítani a magyarországi dolgozókat.

A gyárak felépítéséhez körülbelül 200 építőmunkásra lesz szükség, az első üzemet 2026 közepére vagy 2027-re szeretnék megépíteni, a második fázist 2028-ig fejeznék be, a harmadik gyár 2033-ra jönne létre az elképzelések szerint.