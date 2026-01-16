Deviza
Egyik mobilszolgáltató sem emel végül árat, és ha meg akarják tartani az ügyfeleiket, később is marad az „önkéntes moratórium"

Tavaly a kormányzattal folytatott tárgyalások nyomán visszavonták a mobilos cégek az inflációkövető díjkorrekciót. A három vezető hazai telekommunikációs vállalat az idei első fél évben is biztosan fenntartja vállalását.
Murányi Ernő
2026.01.16, 15:50
Frissítve: 2026.01.16, 17:21

Mivel a Yettel Magyarország két hónappal, június végéig meghosszabbította tavaly bejelentett, meghatározott lakossági számlás ügyfeleinek nyújtott havidíj-kedvezményének időszakát, kijelenthető, hogy az  idei első fél évben a három vezető hazai telekommunikációs szolgáltató egyike sem emeli lakossági árait – derül ki a Világgazdaság körkérdésére adott válaszokból.

Sziget Fesztivál Yettel telekom
Telekommunikáció: a Yettel sem emel díjat júliusig / Fotó: Yettel

Mint ismert, tavaly év elején még több szolgáltató is inflációkövető díjkorrekciót hirdetett meg a 2024-es 3,7 százalékos inflációra hivatkozva, ám később a kormányzattal folytatott tárgyalásokat követően 

  • a gazdaság élénkítése 
  • és az infláció mérséklése érdekében 

visszakoztak a tervüktől, és eltekintettek a tarifaindexálástól.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom eredetileg 2025. április 1-jétől 3,7 százalékos inflációkövető díjkorrekciót hirdetett meg, de március végén bejelentette, hogy ezt mégsem hajtja végre, így legalább 2026 első fél évének végéig nem emeli meg a meglévő lakossági és üzleti ügyfelek havidíjait. 

A vállalat lapunknak is megerősítette, hogy változatlanul fenntartja vállalását:

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően megerősítjük, hogy legalább 2026 első fél évének végéig a Magyar Telekom nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót fogyasztói körében. A vállalat szorosan figyelemmel kíséri külső környezetének alakulását, és ezt figyelembe véve fog az inflációkövető díjkorrekció 2026. június 30-át követő végrehajtásáról döntést hozni, majd ügyfeleit kellő időben tájékoztatni.

Figyelemre méltó, hogy a Magyar Telekom közleménye nem csupán a lakossági ügyfeleit érinti, hanem általában a fogyasztóit.

One Magyarország

A One Magyarország ugyan tavaly végrehajtott egy 3,5 százalékos díjemelést 2025-ben kisvállalati ügyfeleinek, de ez nem január 1-jétől, hanem május 6-tól lépett érvénybe, és a korábbi DIGI-s és Vodafone-os mobilszolgáltatások integrációjával is összefüggött, amihez SIM-kártya-cserére is szükségük volt a DIGI korábbi ügyfeleinek. 

A tulajdonos 4iG döntésének köszönhetően azonban a lakossági ügyfelek inflációkövető díjkorrekcióját 2026. július 1-jéig a One felfüggesztette, így a mobil-, internet- és TV-szolgáltatások díjai ezen időpontig változatlanok maradnak. Vállalását pedig továbbra is tartja cég, amely kérésünkre közölte:

A One Magyarország 2025 áprilisában jelentette be, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására – a többi szolgáltatóval egyetemben – 2026. július 1-jéig eltekint a lakossági ügyfelei számára nyújtott helyhez kötött internet-, televízió-, valamint mobil-előfizetések esetében az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásától. A One Magyarország az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően legkésőbb harminc nappal korábban tájékoztatja majd ügyfeleit, így a 2026. július 1-jét követő időszakot érintő esetleges változásokkal kapcsolatban januárban még korai lenne bejelentéseket tenni.

Yettel Magyarország

A Yettel Magyarország is eltekintett a 2025-ös tarifaindexálástól, helyette 2025. május 1-jétől 2026. április 30-ig tartó időszakra inflációs havidíjkedvezményt biztosított lakossági ügyfeleinek, ami kompenzálja a korábbi korrekciót, így az alapdíjak nem emelkedtek, a percdíjak és sms-díjak is változatlanok maradtak. 

Eredetileg tehát a Yettel a konkurenciához képest két hónappal rövidebb időre vállalta a havidíjkedvezmény nyújtását, ám éppen ebben a körben jelent változást lapunknak elküldött közleménye, amely szerint:

A Yettel Magyarország a tavalyi év során bejelentette, hogy a társadalom felelős szereplőjeként, ügyfelei érdekeit szem előtt tartva 2025. május 1-jétől egy éven keresztül havidíjkedvezményt nyújt meghatározott lakossági számlás díjcsomaggal rendelkező ügyfeleinek. 

„A kedvezmény automatikusan érvényesülni fog a 2026. június végéig igénybe vett, érintett szolgáltatásokra, így tehát két hónappal hosszabb időszakra, mint amit korábban kommunikált a vállalat.”

Ennek köszönhetően az érintett ügyfelek a kedvezmény időszaka alatt átlagosan több ezer forint megtakarítást realizálhatnak. A Yettel egy későbbi időpontban dönt arról, hogy milyen esetleges kedvezményeket biztosít ügyfeleinek a jövőben.

Az első fél évben tehát egyik mérvadó telekommunikációs szolgáltató sem hajt végre díjemelést, ám a második fél évre már nem vonatkozik a vállalás. Varga-Nagy Nóra, az Erste szektorelemzője szerint egyébként idén – legalábbis a Magyar Telekom esetében – már nem várható tarifaindexálás. 

Ha pedig a piacvezető Magyar Telekom eltekint tőle, két hazai versenytársa számára sem tanácsos ezzel az eszközzel élni. 

Persze ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne lenne díjemelés a második fél évben, ám azt nem automatikusan, a tavalyi infláció mértékében állapítják majd meg a menedzsmentek, hanem várhatóan gondos elemzést követően,  minden körülmény számbevételével döntenek róla. 

