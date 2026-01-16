Deviza
Bebukott a FuturAqua Nyrt. piaci manipuláció miatt – az MNB 35 millió forintra büntette

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. Az MNB szerint a piaci manipuláció útján a befektetőkben a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a FuturAquáról.
VG
2026.01.16, 15:46
Frissítve: 2026.01.16, 16:28

A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé – közölte az MNB.

Magyar Nemzeti Bank, MNB, jegybankOtthon Start programkiberbiztonság, adat
Az MNB 35 millió forintos bírságot szabott ki / Fotó: Shutterstock

A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról – indokolta döntését az MNB. Az MNB folyamatos felügyelési tevékenysége keretében, előzetes értesítés nélküli – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – célvizsgálatot folytatott a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.-nél (FuturAqua).

Ennek során feltárta, hogy a kibocsátó rendszeresen hozott nyilvánosságra hamis vagy félrevezető információkat a befektetői felé. 

Az MNB szerint hamis pozitív kép alakult ki a vállalatról

Ezzel a befektetőkben a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a FuturAquáról. 

Számos pozitív „beharangozó” tájékoztatást tett közzé, például tanúsítvány megszerzéséről, pályázaton való indulásról, az azokkal kapcsolatos sikeres mérföldkövekről, vagy új kereskedési rendszer kialakításának előkészületeiről. Ezután ugyanakkor elmulasztotta haladéktalanul tájékoztatni a nyilvánosságot a korábbi közzétételekkel kapcsolatos negatív fejleményekről, változásokról, mint a pályázattal kapcsolatos elutasító döntésről vagy egy konkrét vállalásának meghiúsulásáról 

– ismertette az MNB.

Felsorakoztak a pénzügyi hadosztályok a magyar betétek mögött

Eltérített befektetési döntések

A befektetők alapvetően a kibocsátó által közzétett információk és a kibocsátóról így kialakult kép alapján hozzák meg befektetési döntéseiket, így ezek ténylegesen alakítják a kibocsátó részvényeinek árfolyamát, keresleti-kínálati viszonyait. 

A befektetők releváns információk hiányában, vagy pedig már nem aktuális információk alapján hozzák meg döntéseiket, ha egy kibocsátó a közzétételeivel a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb képet fest magáról és elmulasztja a rá nézve kevésbé előnyös információk közzétételét. 

A korábbi pozitív közzétételek haladéktalan korrekciójának elmaradása, az azokkal ellentétes információk visszatartása alkalmas arra, hogy manipulálja a tőkepiacot – emelte ki a közlemény.

A feltárt jogsértések miatt az MNB megtiltotta a kibocsátónak a piaci manipulációról szóló rendelkezések ismételt megsértését és 30 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta. 

Emellett figyelmeztette a kibocsátót a rendkívüli közzétételre vonatkozó előírások mindenkori betartására, azok megsértése miatt pedig további ötmillió forint felügyeleti bírságot szabott ki. A bírság összegének meghatározása során a felügyelet figyelembe vette a kibocsátó tőzsdei értékpapírjainak magas közkézhányadát, a jogsértéssel érintett időtartam hosszát, és azok tartós jellegét – közölte az MNB.

