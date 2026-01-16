Lehullt a lepel a Molról: elszólta magát Vucsics, hogy milyen tárgyalni a magyarokkal – már csak órák lehetnek hátra

„A következő napokban megszülethet a rég várt megállapodás – jelentette ki pénteken kora délután Alekszandar Vucsics. A szerb elnök szerint a Mollal folytatott tárgyalások nem könnyűek az orosz tulajdonrész átvételéről a szerbiai NIS olajvállalatban, azonban bizakodását fejezte ki amiatt, hogy minden rendben alakul, és a következő napokban megállapodás születik a tulajdonosváltásról.

Nagy tervei vannak a NIS-sel a Mol-nak / Fotó: AFP

A Novosti szerb hírportál szerint Alekszandar Vucsics arra a kérdésre, hogy ez mit jelent és mikorra várható a megállapodás, azt válaszolta, hogy a napokon belül rendeződhet a hetek óta húzódó ügy. A szerb politikus hozzátette, hogy a működési engedély meghosszabbításához elengedhetetlen a szerződés főbb feltételeinek benyújtása, amely részletesen tartalmazza az együttműködés minden elemét, vagyis a részvények sorsát, a tulajdonosi és irányítási struktúrát, valamint a beszállítási forrásokat és egyéb lényeges pontokat egyaránt. A jelenlegi üzemeltetési engedély január 23-ig érvényes, vagyis az események akár fel is gyorsulhatnak.

Az tárgyal, aki vásárolni akar, és ez nem a magyar állam, hanem a Mol. A magyar diplomáciára azért vagy szükség, hogy a NIS-re korábban kivetett amerikai szankciók megszűnjenek. A miniszter szerint ez a szankció nem a magyar szuverenitást sérti, hanem Szerbiát hozza nehéz helyzetbe

– ismertette a magyar kormány álláspontját a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„A Mol belépése tulajdonosként a szerb olajpiacra a NIS többségi tulajdonának megvásárlásával, illetve a magyar–szerb kőolajvezeték megépítése olyan előrelépés Közép-Európa, Szerbia, Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában, amelynek nyomán olyan jó helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk. És ezért támogatja a kormány a Mol vásárlási szándékát, és ezért kötünk kormányközi megállapodást a szerb kormánnyal” – nyilatkozta ennek kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki 15 napon belülre vár érdemi bejelentést.

2-3 nap?

Amikor ez megtörténik, és remélem, hogy egy-három napon belül megtörténik, akkor a kérelmet azonnal benyújtják az amerikai OFAC-hoz, és mivel a magyar kormány diplomáciailag támogatja a MOL-t a Gazpromneft NIS-részvényének megvásárlásában, mindenképpen diplomáciai segítséget és támogatást fogunk nyújtani ahhoz, hogy ez az eljárás sikeres legyen

– mondta Szijjártó már az RTS-nek .