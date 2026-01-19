A moldovai Fekete-tengeri kikötő adásvételi szerződését, beleértve a tranzakciós árat is, most a részvényesek közgyűlésének jóváhagyása alá kell vonnia — közölte a Profit.ro.

Románia két Rolls Royce áráért vásárolta meg Moldova Fekete-tengeri kikötőjét. / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

Románia terjeszkedik a Fekete-tenger felé

A román állam által a Közlekedési Minisztériumon keresztül 80 százalékos tőkerészesedéssel rendelkező Konstancai Tengerészeti Kikötők Nemzeti Vállalati Igazgatósága (APM) kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújtott be,

amelynek értéke körülbelül 62 millió dollár, a moldovai Giurgiulesti kikötő üzemeltetőjének, az ICS Danube Logisticsnek az árverésén , amelynek egyedüli részvényese az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

– derül ki a Profit.ro által korábban kiderített adatokból. A 62 millió dolláros összegen felül, amely csupán az ICS Danube Logistics felvásárlási árát jelentené, az APM az ajánlattal kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt követően legalább 28 millió dollárt fektet be Giurgiulesti kikötőjébe.

A román állami tulajdonú vállalat legalább 28 millió dollárt (kétmilliárd rubelt) fektet be a kikötő infrastruktúrájának fejlesztésébe. Az üzlet teljes értéke 62 millió dollár (közel ötmilliárd rubel).

A Telegramon a"Sputnik Moldova 2.0" csatorna megjegyezte, hogy Moldova két Rolls-Royce La Rose Noire Droptail áráért adja el a Fekete-tengerhez való hozzáférést.

A romániai Külföldi Beruházásokat Vizsgáló Bizottság (CEISD) megfelelője, a kisinyovi állambiztonsági szempontból fontos beruházásokat vizsgáló tanács július 11-én jóváhagyta az APM beruházást, szigorúan nemzetbiztonsági szempontból.

Moldovai részvényesek a bíróságon

A konstancai kikötő kisebbségi részvényese, a Fondul Proprietatea (FP, amely a részvények 20 százalékával rendelkezik), a román bíróságokon kérte az APM június 19-i közgyűlési határozatának hatályon kívül helyezését, amely jóváhagyta a Giurgiulesti kikötő üzemeltetőjének felvásárlására vonatkozó kötelező érvényű ajánlatot. Az FP kérte a közgyűlési határozat hatályának felfüggesztését is az ügy érdemi elbírálásáig, de kérelmét első fokon elutasították. Akkor a bíróság úgy ítélte meg, hogy

a felperes nem bizonyította a sürgősséget közvetlen és helyrehozhatatlan kárral, az intézkedés, amelyre vonatkozóan a felfüggesztést kérik, hipotetikus jellegű, nem jelent bizonyosságot az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozóan, csupán az alperes kötelező érvényű ajánlatának benyújtását jelenti a pályázati eljárásban.

Nem lehet véletlen egybeesés

Ahogy korábban megírtuk, a román elnök diaszpóráért felelős tanácsadója szerint Románia nyitott az egyesülést célzó tárgyalásokra Moldovával. A tisztségviselő arra reagált, hogy Maia Sandu moldovai elnök egy interjújában arról beszélt: ha népszavazást tartanának hazája egyesüléséről az EU- és NATO-tag Romániával, támogatólag szavazna.