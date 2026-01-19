Zsákolják a Debrecenben és Szombathelyen is működő német multi részvényeit, beszállt a védelmi iparba és a humanoid robotikába is
Hatalmasat mentek az elmúlt hónapokban a hazánkban négy gyárat – kettőt Debrecenben, kettőt Szombathelyen – működtető Schaeffler AG részvényei. Az utóbbi fél évben 115, az utóbbi egy évben 132 százalékkal értékelődtek fel annak ellenére, hogy a cég fő profilja szerint ipari és autóipari alkatrész-beszállító, mégpedig főként az ezer gonddal küzdő német autógyártóknak dolgozik.
Új profilok a Schaefflernél
A rejtély kulcsa, hogy egymás után több új profil felvételét is bejelentette a vállalat a mögöttünk hagyott időszakban, ami több mint felkeltette a befektetők érdeklődését.
Először is a Schaeffler vezetése jó érzékkel tapintott rá tavaly a védelmi iparba való bekapcsolódás előnyeire, miután az Európai Bizottság tavasszal nyilvánosságra hozta, hogy 800 milliárd euró áramlik az elkövetkező években ebbe az európai ágazatba.
A védelem nem pusztán divattéma, már nem az a kérdés, hogy belépünk-e a védelmi iparba, hanem csak az, hogy hogyan
– mondta Klaus Rosenfeld, a vállalat vezérigazgatója a Börsen-Zeitungnak ősszel, miután a menedzsment alaposan megvizsgálta a fegyveriparba való beszállás lehetőségeit.
A védelmi üzletág azért is érdekes a herzogenaurachi vállalat számára, mert a fegyvergyártó cégeket nem fenyegeti hasonló sors, mint az autógyártókat.
Rosenfeld ezt frappánsan fejezte ki:
A fegyveripar teljesen más üzletág, más ár-érték arányú gondolkodásmóddal, mint az autóipar, ráadásul a kínai beszállítókkal vívott öldöklő verseny nélkül.
„A polgári üzletágból azonban nem olyan egyszerű az átlépés a katonaira. Ehhez egy másfajta, nagyon robusztus üzleti modellre van szükség, például a kiberbiztonság terén érvényesülő magasabb követelmények miatt” – magyarázta Rosenfeld.
Valójában a Schaeffler nem volt már tavaly sem teljesen kezdő a fegyveriparban. Évek óta gyártott például csapágyakat katonai repülőgépekhez és alkatrészeket az amerikai hadsereg helikoptereihez. Ez azonban teljes forgalmának még 1 százalékát sem tette ki.
Az első védelmi ipari együttműködés
Azóta azonban decemberben az első együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírták a müncheni Helsing dróngyártó startuppal. Az együttműködés célja a Helsing dróngyártásának bővítése – írta a Handelsblatt.
Rosenfeld akkor az első fontos lépésről beszélt, amellyel bővíteni szeretnék a védelmi területen való elkötelezettségüket, amihez az ipari gyártás területén évek óta bevált szakértelmükre és innovációs erejükre támaszkodnának.
A Helsing vezérigazgatója viszont azt emelte ki, hogy már idén 10–20 ezer drónt szeretnének gyártani, ami vészhelyzetben akár százezerre is felmehetne.
A Schaeffler azonban nem kíván maga gyártani hadiipari termékeket, hanem pusztán beszállítóként venne részt a munkában.
A védelmi iparban akkor van esélyünk, ha ipari kompetenciánkat kamatoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy segítünk olyan termékeket fejleszteni, amelyek nagyobb mennyiségben, megfelelő minőségben gyárthatók. És mindezt Németországban
– nyilatkozta a Schaeffler vezérigazgatója a Süddeutsche Zeitungnak.
Hozzátette, hogy akár 5 milliárd eurós éves bevételt is el tud képzelni az új üzletágból a nem túl távoli években.
Megkezdődött a robotkorszak a Schaefflernél is
A Schaeffler árfolyamgráfján jól kivehető, hogy nagyjából egy hónapja megint meredeken emelkedett a kurzus, ami egy újabb profilbővítéssel függ össze. Ez pedig a humanoid robotok gyártása.
A cég stratégiai együttműködési szerződést kötött most januárban a brit Humanoid vállalattal, amelynek célja a humanoid robotika ipari léptékű alkalmazásának felgyorsítása. A partnerség középpontjában kulcsfontosságú komponensek fejlesztése és szállítása áll, különös tekintettel a kerekes és kétlábú humanoid robotokra – írja az Autopro.hu portál.
A Schaeffler alkatrészeket szállít majd a Humanoid platformjaihoz, és azt tervezi, hogy az elkövetkező öt évben több száz robotot fog bevetni saját gyáraiban is.
Emellett további projektjei is vannak a területen:
- Tavaly év végén partnerséget kötött a német Neura Roboticsszal kulcsfontosságú alkatrészek közös fejlesztésére és a „fizikai mesterséges intelligencia” gyártásba való integrálására. A Schaeffler célja, hogy 2035-ig több ezer humanoid robotot állítson üzembe ebben az együttműködésben.
- A Schaeffler stratégiai befektetést hajtott végre Agility Roboticsban, amely céggel megállapodott úgynevezett digit humanoid robotok beszerzéséről is, amelyeket anyagmozgatásra fog használni globális gyárhálózatában.
- Végül, de nem utolsósorban 2025 végén megnyitotta a robotika és a mesterséges intelligencia speciális kutatólaboratóriumát a Nanyang Technological University egyetemmel Szingapúrban, hogy felgyorsítsa a globális szakértelem fejlődését.
Bár ezek az új irányok kezdeti stádiumban vannak, a piac szemmel láthatólag hisz bennük, hiszen a cég részvényei pénteken napközben 10,79 euróra, 12 havi csúcsukra drágultak.
A német Finanzen.net portál szerint a fő hajtóerő ebben a Humanoiddal kötött megállapodás volt.
Szélesebb értelemben a Schaeffler klasszikus autóipari beszállítóból technológiai vállalattá alakul át, amelynek fő tevékenységi területei az elektromobilitás, a mesterséges intelligencián alapuló robotika és a védelmi technológia.
Az viszont mindenképpen figyelmeztető jel, hogy a befektetői eufória már messze túltolta az árfolyamot az elemzői céláron.
Ritkán látni olyat, hogy egy részvény árfolyama – amely amúgy a szélesebb piaccal mozogva hétfőn délutánra 10,4 euróra gyengült – még így is 39 százalékkal haladja meg a 7,5 eurós mediáncélárat, és az elemzői konszenzus mégis vételre ajánlja.