Deviza
EUR/HUF385,65 -0,15% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF413,22 -0,21% PLN/HUF91,6 -0,1% RON/HUF75,79 -0,11% CZK/HUF15,92 -0,1% EUR/HUF385,65 -0,15% USD/HUF331,24 -0,17% GBP/HUF445,24 -0,04% CHF/HUF413,22 -0,21% PLN/HUF91,6 -0,1% RON/HUF75,79 -0,11% CZK/HUF15,92 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX119 430,92 +0,48% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 334 +2,52% OTP37 830 -0,24% RICHTER10 310 +0,19% OPUS553 +0,54% ANY7 860 0% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 300 +0,38% BUMIX10 348,02 +0,09% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 588,9 -0,04% BUX119 430,92 +0,48% MTELEKOM1 864 +0,75% MOL3 334 +2,52% OTP37 830 -0,24% RICHTER10 310 +0,19% OPUS553 +0,54% ANY7 860 0% AUTOWALLIS151 0% WABERERS5 300 +0,38% BUMIX10 348,02 +0,09% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 588,9 -0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
napelem
innováció
technológia

Áttörés: felfedezték a titkos összetevőt a forradalmian új napelemhez, most már kiválthatja az eddigieket – videón a perovszkitpanelek

Az újonnan tervezett perovszkit napelemek egyszerre elég erősek és strapabíróak ahhoz, hogy túléljék a nap könyörtelen hőjét.
Andor Attila
2026.01.14, 08:06
Frissítve: 2026.01.14, 09:04

A Manchesteri Egyetem kutatói Thomas Anthopoulos professzor vezetésével sikeresen stabilizálták a perovszkit napelemeket, ami segíthet az alacsony költségű technológia globális tömegpiacra juttatásában. Ehhez egy újfajta molekuláris ragasztót fejlesztettek ki, amely simítja a perovszkit felületét, és kiküszöböli azokat az apró hibákat, amelyek korábban energiaveszteséget és anyagkárosodást okoztak – írja az Interesting Egineering.

napelem
Napelemek: vajon milyen anyag az alapjuk? / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

A perovszkit csábító alternatívát kínált a szilíciumalapú napelemekkel szemben: vékony, rugalmas és potenciálisan sokkal olcsóbb. 

Azonban ezeknek a celláknak a korai változatai arról voltak hírhedtek, hogy néhány nap alatt lebomlottak – ezen sikerült most változtatni. „Molekuláris ragasztóként” működve bizonyos speciális molekulák védőréteget hoznak létre a perovszkit felületén, gyakorlatilag egy pajzsot alkotva. A tesztelésen ezek a stabilizált cellák 25,4 százalékos energiaátalakítási hatásfokot értek el, és rugalmasak is maradtak, teljesítményük 95 százalékát megőrizték 1100 óra folyamatos használat után. Emellett a perovszkitalapú paneleket ívelt felületekre is lehet telepíteni.

A perovszkit napelemeket a hagyományos szilíciumpanelek olcsóbb, könnyebb és rugalmasabb alternatívájának tekintik, ám a hosszú távú stabilitásuk kérdéses

– tette hozzá Anthopoulos professzor.

De mi is az a perovszkit?

A perovszkit egy természetes ásvány, melyet 1839-ben fedezett fel Gustav Rose német mineralógus. Nevét Lev Perovszkij orosz mineralógusról kapta. A perovszkit önmagában kevés ipari felhasználási területet kínál, azonban ha bizonyos szervetlen és szerves anyagokkal kombinálják, félvezetővé alakítható. Ez a tulajdonsága teszi rendkívül vonzóvá a napelemek gyártásában, mivel a perovszkitalapú napelemek rendkívül hatékonyan képesek a napfényt elektromos energiává alakítani.

Ezért a perovszkit napelemek a jövő napenergia megoldásainak egyik legígéretesebb jelöltjei közé tartoznak. Kiváló hatékonyságuk és alacsony előállítási költségük miatt nemcsak a napelemes panelek területén, hanem más iparágakban is nagy érdeklődés övezi őket, például az elektromos járművek akkumulátorai, lézerek és különböző érzékelők fejlesztésében.

A perovszkit napelemek története viszonylag rövid múltra tekint vissza. Az első ilyen típusú napelemet a japán Mijaszaka Cutomu fejlesztette ki 2009-ben. Az akkori napelem hatékonysága még igen alacsony, mindössze 3 százalék volt, ezt sikerült mára 25 százalék köré emelni.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu