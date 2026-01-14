Deviza
Itt tart a német gazdaság: lengyelek vásárolták fel kilóra az egyik fontos járműgyártójukat – különben csődbe mentek volna

A lengyel Pesa Bydgoszcz felvásárolja a lipcsei székhelyű német járműgyártót, a HeiterBlicket. Az üzlet a lengyel állam által támogatott Team Poland kezdeményezés keretében valósul meg, amelynek célja a hazai cégek nemzetközi terjeszkedésének elősegítése.
VG
2026.01.14, 06:52
Frissítve: 2026.01.14, 09:14

A lengyel Pesa Bydgoszcz, az ország legnagyobb vasúti járműgyártója aláírta a megállapodást a lipcsei székhelyű német HeiterBlick 100 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről. A tranzakciót – amelynek pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra – az idei év első negyedévében zárják le.

Light rail "Vamos" - HeiterBlick GmbH Itt tart a német gazdaság: lengyelek vásárolták fel az egyik fontos járműgyártójukat, a HeiterBlicket
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Pesa közleménye szerint a két vállalat tevékenysége jól kiegészíti egymást: a lengyel gyártó erős termelési kapacitással és kelet-közép-európai piaci jelenléttel rendelkezik, míg a HeiterBlick a német és nyugat-európai piacon szerzett tapasztalattal bír, különösen a villamos- és könnyűvasút-járművek területén.

Krzysztof Zdziarski, a Pesa vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az egyesülés tapasztalatcserét hoz, ami hozzájárul a vállalat európai pozíciójának megerősítéséhez. A felvásárlás a lengyel állam által támogatott Team Poland kezdeményezés keretében valósul meg, amelynek célja a hazai cégek nemzetközi terjeszkedésének elősegítése.

Andrzej Domanski pénzügyminiszter szerint az ügylet a gazdasági diplomácia gyakorlati példája. Piotr Matczuk, a Lengyel Fejlesztési Alap (PFR) vezetője pedig úgy értékelte, hogy a Pesa ezzel következetesen halad afelé, hogy az Európai Unió egyik vezető iparimegoldás-szállítójává váljon. A Pesa Bydgoszcz közel 4000 embert foglalkoztat fő üzemében Bydgoszczban és Minsk Mazowieckiben.

A vállalat villamosai Lengyelország 14 villamoshálózattal rendelkező városából 12-ben közlekednek, és eddig közel 960 járművet szállított több mint 20 európai városba, köztük Varsóba, Kijevbe, Szófiába és Tallinnba. Jelenleg is zajlik gyártás több lengyel város – például Wroclaw és Krakkó – számára.

A cég a PFR többségi tulajdonában áll, és a közelmúltbeli átszervezést követően a Strategy 2030 stratégiát követi. Decemberben stratégiai finanszírozási megállapodást kötött több mint 20 hazai és külföldi pénzintézettel, akár 6,8 milliárd zloty értékben, ami lehetővé teszi a termelési kapacitás bővítését és a jelenleg több mint 15 milliárd zloty értékű rendelésállomány kezelését.

A HeiterBlick – amely korábban pénzügyi nehézségekkel küzdött – megrendeléseket teljesít több német városban, például Lipcsében, Würzburgban és Dortmundban. A Pesa jelezte, hogy támogatja ezek végrehajtását, és a lipcsei üzem bővítését tervezi.

Gúnyt űznek a lengyelek a németekkel: ahogy megvették a hatalmas gyárukat, azonnal be is zárták

A lengyel Colian csoporttal való egyesülés után a német csokoládégyártó Gubor egyből meghozott egy nehéz döntést, hamarosan bezárja a cadolzburgi üzemet. A gyártást és az összes gyártással kapcsolatos tevékenységet 2026 áprilisáig leállítják, és jelentős részét külföldre helyezik át.

