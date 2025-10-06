Deviza
csokoládé
Németország
csokoládégyártás
Lengyelország
gyártás

Gúnyt űznek a lengyelek a németekkel: ahogy megvették a hatalmas gyárukat, azonnal be is zárták – átköltöztetik magukhoz a termelést

A Gubor csokoládégyártó nemrég egyesült a Colian csoporttal. A vállalat úgy döntött, hogy bezárja németországi gyárát, és külföldre helyezi át a termelést.
VG
2025.10.06, 07:43

A lengyel Colian csoporttal való egyesülés után a német csokoládégyártó Gubor egyből meghozott egy nehéz döntést, hamarosan bezárja a cadolzburgi üzemet. A gyártást és az összes gyártással kapcsolatos tevékenységet 2026 áprilisáig leállítják, és jelentős részét külföldre helyezik át.

csokoládé csoki Németország Lengyelország Gubor Colian
Külföldre szervezi át a csokoládégyártást a német cégcsoport / Fotó: Igor Normann / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Focus német hírportál értesülései szerint a cadolzburgi gyár bezárásáról szóló döntés csak néhány hónappal a lengyel Colian csoporttal való egyesülést követően született meg. A lépést a cégcsoport túlkapacitásával és a német telephely magas költségeivel indokolták.

A cadolzburgi üzem termelése az elmúlt négy évben folyamatosan csökkent. Ennek oka a gyártósorok szabálytalan kihasználtsága, a fix költségek emelkedése és a csökkenő versenyképesség volt.

A konkrét ütemterv szerint a gyártás Cadolzburgban 2026 áprilisában, a húsvéti üzleti időszak lezárultával teljesen leáll. Ezt követően a gyártósorokat a csoport más telephelyeire, többek között Lengyelországba helyezik át.

A gyártás leállításában és az átszervezésekben érintett munkavállalók pontos számát egyelőre nem hozta nyilvánosságra a cégcsoport.

Nem számolják fel azonban teljes egészében a helyszínt, a fontos átfogó területek, mint a beszerzés, a marketing, az értékesítés és az IT továbbra is a cadolzburgi telephelyen maradnak. Ugyanakkor a forchheimi raktár megszűnik, a bérleti szerződés 2027 júniusában történő lejártakor nem hosszabbítják meg a szerződéseket.

A németek és a kínaiak beviszik Magyarországot az elitklubba: csak nagyon kevesen képesek erre Európában

Nemcsak Lengyelországban, hanem Magyarországon is egyre aktívabbak a német ipari szereplők az elmúlt időszakban.

„A kormány gazdasági semlegességi stratégiája mára bizonyítottan a jelenleg zajló autóipari forradalom legnagyobb nyertesei közé tette Magyarországot, amely az ágazat teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a kutatás-fejlesztésig” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen.

A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig. Példaként említette, hogy Magyarország egyike a világon annak a három országnak, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s már a tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó közül is öt a letelepedés mellett döntött.

