Gúnyt űznek a lengyelek a németekkel: ahogy megvették a hatalmas gyárukat, azonnal be is zárták – átköltöztetik magukhoz a termelést

A lengyel Colian csoporttal való egyesülés után a német csokoládégyártó Gubor egyből meghozott egy nehéz döntést, hamarosan bezárja a cadolzburgi üzemet. A gyártást és az összes gyártással kapcsolatos tevékenységet 2026 áprilisáig leállítják, és jelentős részét külföldre helyezik át.

Külföldre szervezi át a csokoládégyártást a német cégcsoport / Fotó: Igor Normann / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Focus német hírportál értesülései szerint a cadolzburgi gyár bezárásáról szóló döntés csak néhány hónappal a lengyel Colian csoporttal való egyesülést követően született meg. A lépést a cégcsoport túlkapacitásával és a német telephely magas költségeivel indokolták.

A cadolzburgi üzem termelése az elmúlt négy évben folyamatosan csökkent. Ennek oka a gyártósorok szabálytalan kihasználtsága, a fix költségek emelkedése és a csökkenő versenyképesség volt.

A konkrét ütemterv szerint a gyártás Cadolzburgban 2026 áprilisában, a húsvéti üzleti időszak lezárultával teljesen leáll. Ezt követően a gyártósorokat a csoport más telephelyeire, többek között Lengyelországba helyezik át.

A gyártás leállításában és az átszervezésekben érintett munkavállalók pontos számát egyelőre nem hozta nyilvánosságra a cégcsoport.

Nem számolják fel azonban teljes egészében a helyszínt, a fontos átfogó területek, mint a beszerzés, a marketing, az értékesítés és az IT továbbra is a cadolzburgi telephelyen maradnak. Ugyanakkor a forchheimi raktár megszűnik, a bérleti szerződés 2027 júniusában történő lejártakor nem hosszabbítják meg a szerződéseket.

