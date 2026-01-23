Deviza
Washington is elégedett: máris kifizetődik a szerbeknek a Mol-üzlet – felmentették a szankciók alól a NIS-t

Máris kifizetődött Belgrád számára a Mol-üzlet. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyével a szerb NIS tovább folytathatja tevékenységét, miközben a cég tulajdonosi szerkezete átalakul.
2026.01.23, 17:43
2026.01.23

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma meghosszabbította a Naftna Industrija Srbije (NIS) működési engedélyét – amelyet orosz tulajdonosai miatt korábban szankcionáltak – nem sokkal azután, hogy a Mol egy történelmi üzlet részeként többségi tulajdonos lett a szerb olajóriásban, ezzel saját regionális pozícióját is megerősítve.

Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyével a szerb NIS tovább folytathatja tevékenységét, mivel a Mol többségi tulajdonos lesz a szerb olajóriásban

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) pénteken meghosszabbította a NIS működési engedélyét február 20-ig. 

A döntés lehetővé teszi, hogy a szerb olajóriás, valamint a pancsovai finomító továbbra is zavartalanul működjön. 

Az OFAC közleménye szerint azonban az engedély csak átmeneti megoldás, mivel a cég többségi tulajdonosa, az orosz Gazpromnyefty elleni szankciók addig érvényben maradnak, amíg az nem vonul ki a szerb vállalatból.

A NIS stratégiai jelentőségű szereplője a szerb energiaellátásnak, évi több millió tonna kőolajat finomít, és termékei nélkülözhetetlenek a balkáni piacokon. A finomítót és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát az elmúlt években modernizálták, hogy megfeleljen a környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak, miközben a folyamatos működés a régió gazdasági stabilitását is támogatja. Washington korlátozásai azonban az ország és a régió energiaellátását is bizonytalanná tették.

Magyar kézben már nem büntetik a NIS-t

Szerbia számára most óriási segítséget nyújt a Mol, amely januárban megvásárolta a NIS 56,15 százalékos orosz tulajdonrészét. A tranzakció során a maradék részesedés egy részét az Egyesült Arab Emírségek szerezték meg, Szerbia pedig 29,87 százalékra növelte saját tulajdonrészét. A felvásárlás biztosítja, hogy a NIS működése folyamatos maradjon, miközben a régió energiapiaci folyamatai kiszámíthatóbbá válnak.

A NIS az elmúlt évtizedekben kulcsszereplővé vált a szerb gazdaságban, az üzlet így óriási regionális terjeszkedést jelent a Mol számára. A felvásárlás azonban a szerbeknek kedvez a legjobban, mivel az amerikai engedélyekkel összhangban ez lehetővé teszi a finomító zavartalan működését.

A Mol egyébként már évek óta terjeszkedik a Balkánon, és a NIS felvásárlása stratégiai lépésként biztosítja számára a finomítási és kereskedelmi kapacitások kiterjesztését. A finomító működésének folyamatos finanszírozása, a gazdasági beruházások és a karbantartási programok garantálják, hogy a termelés ne szenvedjen fennakadást, és a térségben a kőolaj- és üzemanyag-ellátás zavartalan maradjon.

Szerbiában is jól működik az árrésstop, viszont a NIS leállása veszélyezteti a gazdasági növekedést

Decemberben éves szinten 2,7 százalékot tett ki az infláció Szerbiában. Ez enyhe csökkenés a novemberi értékhez képest – közölte a Szerb Nemzeti Bank a Köztársasági Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Szerbia GDP-növekedése ugyanakkor a tervezett 4 százalék helyett mindössze 2 százalék.

 

