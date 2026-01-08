Itt a lista: ezekben az országokban a legmagasabb és a legalacsonyabb a nyugdíj Európában, meglepő összegek - ebben jobb a magyar a többinél

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint 2023-ban az Európai Unióban az átlagos éves bruttó nyugdíj 17 321 euró volt, ami havi szinten 1443 eurónak felel meg. Az uniós tagállamokon belül az éves nyugdíjak összege Bulgáriában a legalacsonyabb, 4479 euró, Luxemburgban pedig a legnagyobb, 34 413 euró – számolt be a Szabad Magyar Szó.

Óriási különbségek vannak az európai nyugdíjak között / Fotó: chayanuphol / Shutterstock

Tágabb értelemben, a 34 európai országot vizsgálva az átlagos éves nyugdíjak 3377 euró körül mozognak Törökországban, illetve egészen 38 031 euróig Izlandon, ami azt jelenti, hogy Európában a legmagasabb átlagnyugdíj több mint tízszerese a legalacsonyabbnak.

Kissé az európai átlag felett helyezkedik el az EU négy legnagyobb gazdasága: ezek közül Olaszországban a legmagasabbak a nyugdíjak, ezt követi Spanyolország, Franciaország és Németország. Utóbbi három ország közös jellemzője, hogy kiterjedt, államilag finanszírozott nyugdíjrendszerrel rendelkeznek, miközben a foglalkozási nyugdíjrendszereik jóval szerényebbek, és csak bizonyos ágazatokat vagy munkáltatókat fednek le. Ennek következtében a nyugdíjjuttatások költségei rendkívül magasak.

Az európai átlag feletti nyugdíjakkal rendelkezik a négy északi ország is, amelyek közül Izland nem tagja az Európai Uniónak. Az átlagos éves nyugdíj Dániában a legmagasabb, 30 543 euró, míg Svédországban a legalacsonyabb, 22 674 euró.

A volt keleti blokk országaira általánosságban alacsonyabb átlagnyugdíjak jellemzőek, ugyanakkor nagyobb kedvezményeket biztosítanak a nyugdíjasok számára, például ingyenes egészségügyi ellátást, közlekedést és támogatott lakhatást, ami növeli a szociális védelem szintjét. Így van ez Magyarországon is.

Az ilyen szociális juttatásoknak köszönhetően a nyugdíjasok életminősége magasabb, mint amilyen kizárólag a nyugdíjbevételre támaszkodva lenne.

Átrendeződik a rangsor a vásárlóerőt tekintve

Ha azonban a vásárlóerő szerinti összehasonlítást is figyelembe vesszük – vagyis azt, hogy azonos mennyiségű áru és szolgáltatás mennyibe kerül az egyes országokban –, az európai rangsor jócskán átrendeződik.