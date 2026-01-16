Deviza
Amerikai kommandósok lephetik el Venezuelát, csak éppen profi szolgáltatóként

A Trump-kormányzat azt fontolgatja, hogy amerikai csapatok helyszínre vezénylése helyett katonai és biztonsági magánvállalatokra bízza a venezuelai olaj- és energetikai létesítmények védelmét. Bár ez egyelőre értesülés, s nem hivatalos Washingtoni bejelentés, a lépés jelentős üzleti lehetőség azoknak a biztonsági cégeknek, amelyek már rendelkeznek regionális tapasztalattal és kapcsolatokkal az adminisztrációhoz. A venezuelai olaj-infrastruktúra védelme így is kemény dió lehet.
VG
2026.01.16, 12:49
Frissítve: 2026.01.16, 13:11

Bár Donald Trump elnök hivatalosan nem zárta ki az amerikai katonai jelenlét lehetőségét Venezuelában, a döntéshozatalra rálátó források szerint óvakodik attól, hogy hosszabb időre amerikai katonákat küldjön a térségbe. A térség olajiparának újraindításához azonban elengedhetetlen lehet, hogy erőteljes fegyveres jelenléttel biztosítsa a kitermelés bővítését, a fejlesztéseket. Mindez komoly dilemma a Fehér Háznak a venezuelai elnök elfogását követően, azzal párhuzamosan, hogy Washington igyekszik rávenni az egyelőre nem túlságosan lelkes nagy olajvállalatokat, hogy újra befektessenek a súlyos válságban lévő venezuelai olajiparba. A biztonság garantálása így évekre szóló feladattá válik írja az Origo.

Egyes értesülések szerint a magán biztonsági szolgáltatókra hárulhat a venezuelai olajlétesítmények védelme, de hivatalos bejelentés még nincs (illusztráció)
Egyes értesülések szerint a magán biztonsági szolgáltatókra hárulhat a venezuelai olajlétesítmények védelme, de hivatalos bejelentés még nincs (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Embert próbáló feladat lesz a venezuelai olaj-infrastruktúra védelme

A lap az összeállításában kitér rá, hogy a venezuelai olajtermelés újraindítása fontos eleme Trump elképzelésének a Maduro utáni Venezuela jövőjéről. Kérdés ugyanakkor, hogy miként védik meg az értékes olaj-infrastruktúrát a kartellektől és más ellenséges szereplőktől abban a hatalmi vákuumban, amely Maduro elfogásával alakult ki.

A Pentagon már kért be információkat egyes vállalatoktól arról, hogy milyen képességekkel tudnának támogatni egy esetleges venezuelai amerikai katonai műveletet. A cégek emellett kapcsolatban állnak a külügyminisztérium külföldi épületüzemeltetési irodájával is azért, hogy jelezzék, ha biztonsági feladatokat látnának el a venezulai amerikai nagykövetség újranyitása után. A Pentagon egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Elemzők szerint a vezető olajcégek óvatosak maradnak mindaddig, amíg az adminisztráció nem ad megnyugtató választ azokra a biztonsági kihívásokra, amelyekkel a Maduro-rendszer maradványai által irányított országban szembe kell nézniük. Bob McNally, a washingtoni Rapidan Energy tanácsadó cég elnöke szerint az amerikai olajvállalatok legfőbb kérdése az lesz, hogy 

  • alkalmazottaik biztonságban tudnak-e dolgozni Venezuelában, és hogy ez 
  • hosszabb távon is így marad-e.

Itt jönnek a képbe a katonai magánvállalkozók, akik fontos szerepet kaphatnak az amerikai érdekek védelmében Venezuelában. Erről már jóval a mostani akció előtt keringtek értesülések, azzal a megkötéssel, hogy az új legitim caracasi kormány felállásáig juthat nekik szerep a latin-amerikai országban. Egyes források szerint pedig a jelenleg az országban egyedüliként működő amerikai olajcégnek is védelmet fognak nyújtani: ugyanis a Chevron venezuelai eszközei több milliárd dollárt érnek.

Bár a nagy olajcégek világszerte rutinszerűen alkalmaznak magánbiztonsági erőket kutak és vezetékek védelmére, elemzők szerint Venezuela különösen ingatag terep lehet. Egy esetleges, a térségben aktív drogkartellek elleni fellépés megtorlásaként az energetikai létesítmények célponttá válhatnak.

A Trump-kormányzat az utóbbi időben is alkalmazott katonai magánvállalkozókat külpolitikai céljai érdekében.

Egy becslés 2021-ben 241 milliárd dollárban adta meg a katonai-biztonsági magánszolgáltatások piacát. A biztonsági szolgáltatásokat nyújtó cégeknél jellemzően olyan személyek vállalnak munkát, akik komoly katonai múlttal rendelkeznek, többen közülük kiképzésüket az amerikai fegyveres erők elit alakulatainál kapták.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

