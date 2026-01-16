Amerikai kommandósok lephetik el Venezuelát, csak éppen profi szolgáltatóként

Bár Donald Trump elnök hivatalosan nem zárta ki az amerikai katonai jelenlét lehetőségét Venezuelában, a döntéshozatalra rálátó források szerint óvakodik attól, hogy hosszabb időre amerikai katonákat küldjön a térségbe. A térség olajiparának újraindításához azonban elengedhetetlen lehet, hogy erőteljes fegyveres jelenléttel biztosítsa a kitermelés bővítését, a fejlesztéseket. Mindez komoly dilemma a Fehér Háznak a venezuelai elnök elfogását követően, azzal párhuzamosan, hogy Washington igyekszik rávenni az egyelőre nem túlságosan lelkes nagy olajvállalatokat, hogy újra befektessenek a súlyos válságban lévő venezuelai olajiparba. A biztonság garantálása így évekre szóló feladattá válik – írja az Origo.

Egyes értesülések szerint a magán biztonsági szolgáltatókra hárulhat a venezuelai olajlétesítmények védelme, de hivatalos bejelentés még nincs (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Embert próbáló feladat lesz a venezuelai olaj-infrastruktúra védelme

A lap az összeállításában kitér rá, hogy a venezuelai olajtermelés újraindítása fontos eleme Trump elképzelésének a Maduro utáni Venezuela jövőjéről. Kérdés ugyanakkor, hogy miként védik meg az értékes olaj-infrastruktúrát a kartellektől és más ellenséges szereplőktől abban a hatalmi vákuumban, amely Maduro elfogásával alakult ki.

A Pentagon már kért be információkat egyes vállalatoktól arról, hogy milyen képességekkel tudnának támogatni egy esetleges venezuelai amerikai katonai műveletet. A cégek emellett kapcsolatban állnak a külügyminisztérium külföldi épületüzemeltetési irodájával is azért, hogy jelezzék, ha biztonsági feladatokat látnának el a venezulai amerikai nagykövetség újranyitása után. A Pentagon egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Elemzők szerint a vezető olajcégek óvatosak maradnak mindaddig, amíg az adminisztráció nem ad megnyugtató választ azokra a biztonsági kihívásokra, amelyekkel a Maduro-rendszer maradványai által irányított országban szembe kell nézniük. Bob McNally, a washingtoni Rapidan Energy tanácsadó cég elnöke szerint az amerikai olajvállalatok legfőbb kérdése az lesz, hogy

alkalmazottaik biztonságban tudnak-e dolgozni Venezuelában, és hogy ez

hosszabb távon is így marad-e.

Itt jönnek a képbe a katonai magánvállalkozók, akik fontos szerepet kaphatnak az amerikai érdekek védelmében Venezuelában. Erről már jóval a mostani akció előtt keringtek értesülések, azzal a megkötéssel, hogy az új legitim caracasi kormány felállásáig juthat nekik szerep a latin-amerikai országban. Egyes források szerint pedig a jelenleg az országban egyedüliként működő amerikai olajcégnek is védelmet fognak nyújtani: ugyanis a Chevron venezuelai eszközei több milliárd dollárt érnek.