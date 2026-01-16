Katari számlákra utalják Trumpék a sok százmilliós olajbevételeket, így bújtatják a pénzt Venezuela hitelezői elől

Európai vevők is érdeklődnek Venezuela olaja iránt, amelyet értékesíteni kezdett az Egyesült Államok, mégpedig a korábbi árnál harminc százalékkal drágábban. A befolyt összeget azonban katari bankokba utalják, aminek vannak előnyei, de kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyire lesz átlátható és követhető a felhasználásuk.

Venezuela állam olajvállalata kénytelen volt olcsón adni az olajat, az amerikaiak emelték az árat / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök Nicolás Maduro elfogása után jelentette be, hogy ezután az Egyesült Államok fogja értékesíteni a világ legnagyobb olajkészletét , és 500 millió dollár értékben már el is adták belőle az első adagot. Az olajexport újraindításhoz szükséges engedélyeket kereskedőházak, a Vitol és a Trafigura szerezte meg.

Az amerikaiak ügyesen dolgoznak: Chris Wright energetikai miniszter közölte, hogy

30 százalékkal magasabb áron kel el a venezuelai olaj, mint három héttel ezelőtt.

A CNBC tudósítása szerint azonban pontosan nem mondta meg, mekkora összegről van szó.

Az amerikai elnök a múlt héten azt mondta, hogy a latin-amerikai ország 30-50 millió hordónyi olajat biztosít Washingtonnak, bár a helyzetet némileg bonyolítja, hogy az ország olajvagyonának egy része érvényes szerződések alapján Kínáé.

Venezuela csak nyomott áron tudta eladni az olajat

Bár Wright pontos árat nem közölt, a Reuters emlékeztetett, hogy decemberben az ázsiai vásárlók jelentős engedményeket csikartak ki a Venezuelával szemben meglévő amerikai szankciók és az amerikai fellépés, többek között a tankerek lefoglalása jelentette kockázat miatt.

Az amerikai olajvállaltokat noszogatni kell, hogy visszatérjenek a latin-amerikai országba / Fotó: AFP

A veszélyeket minőségi problémák is tetézték, emiatt az állami olajvállalat, a PDVSA kénytelen volt drasztikusan csökkenteni az árakat, és a Brent referenciaolajhoz viszonyított árengedmény körülbelül kétszerese lett az egy évvel korábbinak.

De még ez sem volt elég, mert az orosz és iráni árengedményeknek köszönhetően a kínai vevők még úgy is vonakodva vásárolták a Merey típusú nehéz fajtát, amikor az

hordónként 14 dollárral volt olcsóbb a Brentnél.

A héten a Mexikói-öböl környékén található finomítóknak, amelyek ez a fajta a kedvence, már csak hat dolláros árkülönbséggel kínálták.