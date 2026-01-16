Deviza
olajexport
Donald Trump
Venezuela

Katari számlákra utalják Trumpék a sok százmilliós olajbevételeket, így bújtatják a pénzt Venezuela hitelezői elől

Washington jóval drágábban adja az olajat. Venezuela korábbi európai partnerei is kértek exportengedélyeket az Egyesült Államoktól.
M. Cs.
2026.01.16., 11:30

Európai vevők is érdeklődnek Venezuela olaja iránt, amelyet értékesíteni kezdett az Egyesült Államok, mégpedig a korábbi árnál harminc százalékkal drágábban. A befolyt összeget azonban katari bankokba utalják, aminek vannak előnyei, de kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyire lesz átlátható és követhető a felhasználásuk.

Venezuela
Venezuela állam olajvállalata kénytelen volt olcsón adni az olajat, az amerikaiak emelték az árat / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök Nicolás Maduro elfogása után jelentette be, hogy ezután az Egyesült Államok fogja értékesíteni a világ legnagyobb olajkészletét , és 500 millió dollár értékben már el is adták belőle az első adagot. Az olajexport újraindításhoz szükséges engedélyeket kereskedőházak, a Vitol és a Trafigura szerezte meg.

Az amerikaiak ügyesen dolgoznak: Chris Wright energetikai miniszter közölte, hogy 

30 százalékkal magasabb áron kel el a venezuelai olaj, mint három héttel ezelőtt.

 A CNBC tudósítása szerint azonban pontosan nem mondta meg, mekkora összegről van szó.

Az amerikai elnök a múlt héten azt mondta, hogy a latin-amerikai ország 30-50 millió hordónyi olajat biztosít Washingtonnak, bár a helyzetet némileg bonyolítja, hogy az ország olajvagyonának egy része érvényes szerződések alapján Kínáé.

Venezuela csak nyomott áron tudta eladni az olajat

Bár Wright pontos árat nem közölt, a Reuters emlékeztetett, hogy decemberben az ázsiai vásárlók jelentős engedményeket csikartak ki a Venezuelával szemben meglévő amerikai szankciók és az amerikai fellépés, többek között a tankerek lefoglalása jelentette kockázat miatt.

Trump to meet with oil executives about Venezuela
Az amerikai olajvállaltokat noszogatni kell, hogy visszatérjenek a latin-amerikai országba / Fotó: AFP

A veszélyeket minőségi problémák is tetézték, emiatt az állami olajvállalat, a PDVSA kénytelen volt drasztikusan csökkenteni az árakat, és a Brent referenciaolajhoz viszonyított árengedmény körülbelül kétszerese lett az egy évvel korábbinak.

De még ez sem volt elég, mert az orosz és iráni árengedményeknek köszönhetően a kínai vevők még úgy is vonakodva vásárolták a Merey típusú  nehéz fajtát, amikor az 

hordónként 14 dollárral volt olcsóbb a Brentnél.

 A héten a Mexikói-öböl környékén található finomítóknak, amelyek ez a fajta a kedvence, már csak hat dolláros árkülönbséggel kínálták.

A világon három ország termel nagyobb mennyiségben ilyen extra nehéz olajat, Venezuela mellett Oroszország és Kanada. A kanadai Select viszont kedden hordónként 12,5 dollárral volt olcsóbb a Brentnél.

Európai cégek is visszatérnének

A PDVSA több európai partnere is kért amerikai exportengedélyt a venezuelai  olajra a Reuters iparági forrásai szerint, többek között 

  • a spanyol Repsol, 
  • az olasz ENI 
  • és a francia Maurel & Prom.

A kért feltételek hasonlóak azokhoz, amelyeket Washington az elmúlt években biztosított, és amelyek lehetővé tették a vállalatok számára, hogy venezuelai olajat fogadjanak és exportáljanak finomítóik és más ügyfeleik számára, miközben adósság-visszafizetési mechanizmuson keresztül üzemanyagot szállítottak Venezuelának.

Trump to meet with oil executives about Venezuela
Donald Trump az amerikai és a venezuelai nép javára akarja eladni az olajat / Fotó: AFP

A Trump-kormányzat 2025 második negyedévében függesztette fel az engedélyeket. A hírügynökség emlékeztetett, hogy a Repsol is részt vett azon a találkozón a Fehér Házban, ahol az elnök rá akarta beszélni az olajipari vállalatokat, hogy fektessenek be Venezuelában – eddig csekély sikerrel.

Az amerikai pénzügyminisztérium nem válaszolt az engedélyek megadásával  kapcsolatos kérdésekre, de Washington már jelezte, hogy enyhíteni tervezi a Venezuelával szembeni szankciókat.

Kataron keresztül áramlik a pénz

Érdekes kérdés az is, hogy mi lesz a venezuelai olaj eladásából befolyt pénzzel, amelyet Trump ígérete szerint „a venezuelai és az amerikai nép javára” fordítanak majd.

A CNN megbízható forrásból származó értesülése szerint ugyanis az első 500 millió dollárt egy katari bankokba utalták át ahelyett, hogy amerikai pénzintézetekben helyezték volna el, vagy közvetlenül Venezuelának adták volna.

Ez a közvetett út ugyan felgyorsíthatja a Venezuelának annyira szükséges pénz áramlását, de felveti a kérdést, hogy mennyire átlátható ezeknek az eszközöknek a kezelése.

Elkezdődött a venezuelai olaj értékesítése / Fotó: AFP

Scott Bessent pénzügyminiszter csütörtökre ígérte az első utalásokat Venezuelába, és ez meg is történhetett, mert a latin-amerikai ország bankjai elkezdték hirdetni a készpénzt, ami arra utal, hogy az olajbevételek megérkeztek az országba, mondta a hírtelevíziónak két, a venezuelai pénzügyi rendszert jól ismerő forrás.

Kizárják az ország hitelezőit

A pénz Katarba utalását az indokolhatja, hogy ott potenciálisan elérhetetlen a nyugati vállalatok és hitelezők számára, amelyeknek Venezuela tartozik, így nem lassíthatják a kifizetéseket, ami súlyos problémát jelentene mind az ország, mind a Trump-adminisztráció számára.

Ez nagy gond. Venezuelának mindenhol van adóssága

– emlékeztetett egy neve elhallgatását kérő szakértő. Egy másik pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyanezt a katari módszert használta Joe Biden adminisztrációja is, amikor lazított az Irán elleni szankciókon.

Az érintett katari bankok utasítást kaptak, hogy a pénzt venezuelai pénzintézeteknek árverezzék el, elsőbbséget biztosítva azoknak, amelyek abból élelmiszerek és gyógyszerek beszerzését vagy kisvállalkozásokat finanszíroznak, mondta Alejandro Grisanti, az Ecoanalitica dél-amerikai tanácsadó alapító igazgatója. A pénzt a venezuelai központi bank fogja begyűjteni, és az Egyesült Államok által meghatározott követelményeknek megfelelően elosztani.

Bessent a Newsmaxnak elmondta, hogy a bevételekből Venezuela kormányzati működését, biztonságát és élelmiszer-ellátását fogják finanszírozni.

 

Davos

Napokon belül Európába jön Donald Trump, még nem Magyarországra, de talán meg sem áll Budapestig

Davos és a repubikánus Trump szellemisége ég és föld, a Világgazdasági Fórum a globális együttműködésre, multilaterális intézményekre és konszenzusos megoldásokra épülő világrendet képviseli, míg Trump ezzel szemben – amint a CPAC-találkozók is – a nemzeti szuverenitást, a kétoldalú alkukat és az „America First” logikát.
gáztároló töltöttsége

Fontos információk derültek ki Magyarország gáztartalékairól – Orbán Viktor elárulta, hogy állunk az európai átlaghoz képest

Magyarország energiaellátása biztosított a miniszterelnök szerint.
