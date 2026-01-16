Katari számlákra utalják Trumpék a sok százmilliós olajbevételeket, így bújtatják a pénzt Venezuela hitelezői elől
Európai vevők is érdeklődnek Venezuela olaja iránt, amelyet értékesíteni kezdett az Egyesült Államok, mégpedig a korábbi árnál harminc százalékkal drágábban. A befolyt összeget azonban katari bankokba utalják, aminek vannak előnyei, de kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mennyire lesz átlátható és követhető a felhasználásuk.
Donald Trump amerikai elnök Nicolás Maduro elfogása után jelentette be, hogy ezután az Egyesült Államok fogja értékesíteni a világ legnagyobb olajkészletét , és 500 millió dollár értékben már el is adták belőle az első adagot. Az olajexport újraindításhoz szükséges engedélyeket kereskedőházak, a Vitol és a Trafigura szerezte meg.
Az amerikaiak ügyesen dolgoznak: Chris Wright energetikai miniszter közölte, hogy
30 százalékkal magasabb áron kel el a venezuelai olaj, mint három héttel ezelőtt.
A CNBC tudósítása szerint azonban pontosan nem mondta meg, mekkora összegről van szó.
Az amerikai elnök a múlt héten azt mondta, hogy a latin-amerikai ország 30-50 millió hordónyi olajat biztosít Washingtonnak, bár a helyzetet némileg bonyolítja, hogy az ország olajvagyonának egy része érvényes szerződések alapján Kínáé.
Venezuela csak nyomott áron tudta eladni az olajat
Bár Wright pontos árat nem közölt, a Reuters emlékeztetett, hogy decemberben az ázsiai vásárlók jelentős engedményeket csikartak ki a Venezuelával szemben meglévő amerikai szankciók és az amerikai fellépés, többek között a tankerek lefoglalása jelentette kockázat miatt.
A veszélyeket minőségi problémák is tetézték, emiatt az állami olajvállalat, a PDVSA kénytelen volt drasztikusan csökkenteni az árakat, és a Brent referenciaolajhoz viszonyított árengedmény körülbelül kétszerese lett az egy évvel korábbinak.
De még ez sem volt elég, mert az orosz és iráni árengedményeknek köszönhetően a kínai vevők még úgy is vonakodva vásárolták a Merey típusú nehéz fajtát, amikor az
hordónként 14 dollárral volt olcsóbb a Brentnél.
A héten a Mexikói-öböl környékén található finomítóknak, amelyek ez a fajta a kedvence, már csak hat dolláros árkülönbséggel kínálták.
A világon három ország termel nagyobb mennyiségben ilyen extra nehéz olajat, Venezuela mellett Oroszország és Kanada. A kanadai Select viszont kedden hordónként 12,5 dollárral volt olcsóbb a Brentnél.
Európai cégek is visszatérnének
A PDVSA több európai partnere is kért amerikai exportengedélyt a venezuelai olajra a Reuters iparági forrásai szerint, többek között
- a spanyol Repsol,
- az olasz ENI
- és a francia Maurel & Prom.
A kért feltételek hasonlóak azokhoz, amelyeket Washington az elmúlt években biztosított, és amelyek lehetővé tették a vállalatok számára, hogy venezuelai olajat fogadjanak és exportáljanak finomítóik és más ügyfeleik számára, miközben adósság-visszafizetési mechanizmuson keresztül üzemanyagot szállítottak Venezuelának.
A Trump-kormányzat 2025 második negyedévében függesztette fel az engedélyeket. A hírügynökség emlékeztetett, hogy a Repsol is részt vett azon a találkozón a Fehér Házban, ahol az elnök rá akarta beszélni az olajipari vállalatokat, hogy fektessenek be Venezuelában – eddig csekély sikerrel.
Az amerikai pénzügyminisztérium nem válaszolt az engedélyek megadásával kapcsolatos kérdésekre, de Washington már jelezte, hogy enyhíteni tervezi a Venezuelával szembeni szankciókat.
Kataron keresztül áramlik a pénz
Érdekes kérdés az is, hogy mi lesz a venezuelai olaj eladásából befolyt pénzzel, amelyet Trump ígérete szerint „a venezuelai és az amerikai nép javára” fordítanak majd.
A CNN megbízható forrásból származó értesülése szerint ugyanis az első 500 millió dollárt egy katari bankokba utalták át ahelyett, hogy amerikai pénzintézetekben helyezték volna el, vagy közvetlenül Venezuelának adták volna.
Ez a közvetett út ugyan felgyorsíthatja a Venezuelának annyira szükséges pénz áramlását, de felveti a kérdést, hogy mennyire átlátható ezeknek az eszközöknek a kezelése.
Scott Bessent pénzügyminiszter csütörtökre ígérte az első utalásokat Venezuelába, és ez meg is történhetett, mert a latin-amerikai ország bankjai elkezdték hirdetni a készpénzt, ami arra utal, hogy az olajbevételek megérkeztek az országba, mondta a hírtelevíziónak két, a venezuelai pénzügyi rendszert jól ismerő forrás.
Kizárják az ország hitelezőit
A pénz Katarba utalását az indokolhatja, hogy ott potenciálisan elérhetetlen a nyugati vállalatok és hitelezők számára, amelyeknek Venezuela tartozik, így nem lassíthatják a kifizetéseket, ami súlyos problémát jelentene mind az ország, mind a Trump-adminisztráció számára.
Ez nagy gond. Venezuelának mindenhol van adóssága
– emlékeztetett egy neve elhallgatását kérő szakértő. Egy másik pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyanezt a katari módszert használta Joe Biden adminisztrációja is, amikor lazított az Irán elleni szankciókon.
Az érintett katari bankok utasítást kaptak, hogy a pénzt venezuelai pénzintézeteknek árverezzék el, elsőbbséget biztosítva azoknak, amelyek abból élelmiszerek és gyógyszerek beszerzését vagy kisvállalkozásokat finanszíroznak, mondta Alejandro Grisanti, az Ecoanalitica dél-amerikai tanácsadó alapító igazgatója. A pénzt a venezuelai központi bank fogja begyűjteni, és az Egyesült Államok által meghatározott követelményeknek megfelelően elosztani.
Bessent a Newsmaxnak elmondta, hogy a bevételekből Venezuela kormányzati működését, biztonságát és élelmiszer-ellátását fogják finanszírozni.