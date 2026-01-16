Az amerikai erők újabb venezuelai kötődésű tartályhajót foglaltak le a Karib-tengeren

Az Egyesült Államok katonai erői csütörtök hajnalban lefoglaltak egy venezuelai kötődésű olajtartályhajót a Karib-térségben – árulták el amerikai tisztviselők a Reutersnek. A művelet a Veronica nevű, guyanai zászló alatt közlekedő, Aframax-méretű hajót érintette, és közvetlenül Donald Trump amerikai elnök és Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető találkozója előtt történt.

A lefoglalt Veronica / Fotó: AFP

A lefoglalás a hatodik ilyen akció december közepe óta; az érintett hajók vagy venezuelai olajat szállítottak, vagy korábban végeztek ilyen fuvarozást. Washington az eset kapcsán közölte: az egyetlen olaj, ami elhagyhatja Venezuelát, az lesz, amely megfelelően és törvényesen van koordinálva.

A hajó január elején üresen távozott venezuelai vizekről a PDVSA állami olajvállalat dokumentumai és a TankerTrackers.com hajókövető szolgáltatás adatai szerint, és az utóbbi napokban nem tért vissza az országba – ellentétben több más hasonló hajóval. A lefoglalások Trump kormányának azon intézkedéssorozatának részei, amelyek célja Nicolás Maduro venezuelai elnök hatalomból való eltávolítása volt.

Ez január 3-án ért véget, amikor amerikai erők behatoltak az országba, majd elfogták Madurót és feleségét. Azóta Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok határozatlan időre átveszi Venezuela olajforrásainak irányítását, miközben egy százmilliárd dolláros terv keretében újjáépítené az ország elavult olajipari infrastruktúráját.

Újabb lefoglalások jöhetnek

Források szerint az amerikai kormány szerdán újabb bírósági végzéseket kért több tucat, venezuelai olajkereskedelemmel kapcsolatos tartályhajó lefoglalására, ezzel tovább szigorítva az olajszállítmányok ellenőrzését a dél-amerikai országba és onnan kifelé. A lefoglalt hajók többsége vagy amerikai szankciók alatt állt, vagy az úgynevezett árnyékflotta tagja volt, amely álcázott útvonalakon szállít olajat szankcionált nagy exportőröktől.

Több hajó hamis lobogó alatt közlekedett, vagy a regisztrációját törölték az elfogás előtt – erősítették meg Panama, a Cook-szigetek és Guyana tengeri hatóságai. A múlt héten hasonló akció során orosz zászló alatt hajózó tartályhajót foglaltak le az Atlanti-óceánon, miután több mint két héten át üldözték.