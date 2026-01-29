Újabb nagyszabású tőkebevonás körvonalazódik az OpenAI körül: a mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat információk szerint közel 40 milliárd dollár (nagyjából 14 000 milliárd forint) friss forrás bevonásáról tárgyal három legfontosabb technológiai partnerével. A tervezett tranzakció része lehet annak a rendkívüli, akár 100 milliárd dolláros (mintegy 35 000 milliárd forintos) finanszírozási körnek, amellyel a cég az adatközponti kapacitásait és globális terjeszkedését kívánja biztosítani.

Brutális tech-trió emelné új szintre az OpenAI-t: újabb százmilliárd dollár hullik Sam Altmanék ölébe – de ezzel a kockázatok is nőnek / Fotó: JRdes / shutterstock (Képünk illusztráció)

A források szerint a legnagyobb befektető az Nvidia lehet, mely akár 20 milliárd dollárt (körülbelül 7000 milliárd forintot) is elhelyezhet a ChatGPT fejlesztőjében. Emellett az Amazon is tárgyalásokat folytat legalább 10 milliárd dolláros (nagyjából 3500 milliárd forintos) befektetésről, míg a már most is jelentős tulajdonrésszel rendelkező Microsoft további több milliárd dollárral növelheti kitettségét. A Microsoft jelenleg mintegy 27 százalékos részesedéssel bír az OpenAI-ban.

A most formálódó finanszírozási körben

az OpenAI akár 750 milliárd dolláros (megközelítőleg 262 000 milliárd forintos) vállalatértékelést is megcélozhat.

A rendkívül magas összeg mögött az a tény áll, hogy a vállalat működéséhez és modelljei fejlesztéséhez óriási mennyiségű, drága adatközponti infrastruktúrára van szükség. Éppen ez az egyik oka annak is, hogy az új befektetők jórészt ugyanazok a technológiai óriások lennének, melyek chipekkel és felhőkapacitással már most is kiszolgálják az OpenAI-t.

Vannak azért bizonytalan pontok

Ez a konstrukció ugyanakkor elemzői oldalról kérdéseket vet fel. Többen arra figyelmeztetnek, hogy a veszteségesen működő OpenAI finanszírozása egyfajta körkörös pénzügyi modellre épülhet, melyben a befektetők egyszerre tulajdonosok és kulcsfontosságú beszállítók is. A vállalat mögött álló vezetés élén Sam Altmannal ezzel együtt azon dolgozik, hogy a szükséges kapacitások hosszabb távon biztosíthatók legyenek.

A tárgyalások nem korlátozódnak az amerikai technológiai szereplőkre.

Az OpenAI közel állhat ahhoz is, hogy további 30 milliárd dollárt (mintegy 10 500 milliárd forintot) vonjon be a SoftBanktól,

melynek alapítója, Masayoshi Son az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mesterséges intelligenciához kötődő befektetésekre. Emellett szuverén vagyonalapokkal is folynak egyeztetések, köztük az Abu Dhabi Investment Authority és az MGX részvételével.