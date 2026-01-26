Mostantól végleges, megszavazták: az EU kitiltotta az orosz gázt, ez az utolsó nap, amikor még jöhet Európába - Magyarország kiborult, bíróságra megy

Az uniós országok miniszterei jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását hétfőn. Az uniós rendelet ellen Szlovákia és Magyarország szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. Az új szabályok rendelkeznek az EU-ba irányuló orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos kivezetéséről – jelentette a Reuters és az Európai Unió Tanácsának közleménye.

Az EU kitiltotta az orosz gázt, Magyarország kiborult, bíróságra megy / Fotó: Anadolu via AFP

A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését. A két ország továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozók importjától, és fenntartják szoros kapcsolataikat Moszkvával.

Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt.

2026. március 1-jéig az uniós országoknak nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, valamint az orosz gáz kiváltásával kapcsolatos lehetséges kihívások azonosítására. Ennek érdekében a vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről. Azoknak az uniós országoknak, amelyek továbbra is importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk.

Szijjártó Péter: csalással tiltották be az orosz gázt az EU-ban – Magyarország perre megy a REPowerEU-rendelet ellen

Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg az orosz energiaimport kivezetését célzó REPowerEU-rendeletet. Szijjártó Péter szerint a jogszabály csalással született, sérti az uniós alapszerződéseket, és súlyos rezsiköltség-emelkedést okozna a magyar családok és vállalatok számára.

A megállapodás értelmében

az EU 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, a vezetékes földgáz behozatalát pedig 2027. szeptember 30-ig szünteti meg.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ezt a határidőt legkésőbb 2027. november 1-jéig kitolják, ha egy tagállam nehézségekbe ütközik a nem orosz gázból történő tárolófeltöltésben a téli időszak előtt. Ezenkívül rendkívüli helyzet kihirdetése esetén, ha egy vagy több uniós tagállamban súlyosan veszélybe kerül az ellátásbiztonság, az Európai Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalmat.