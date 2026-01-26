Mostantól végleges, megszavazták: az EU kitiltotta az orosz gázt, ez az utolsó nap, amikor még jöhet Európába - Magyarország kiborult, bíróságra megy
Az uniós országok miniszterei jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását hétfőn. Az uniós rendelet ellen Szlovákia és Magyarország szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. Az új szabályok rendelkeznek az EU-ba irányuló orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos kivezetéséről – jelentette a Reuters és az Európai Unió Tanácsának közleménye.
A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését. A két ország továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozók importjától, és fenntartják szoros kapcsolataikat Moszkvával.
Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt.
2026. március 1-jéig az uniós országoknak nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, valamint az orosz gáz kiváltásával kapcsolatos lehetséges kihívások azonosítására. Ennek érdekében a vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről. Azoknak az uniós országoknak, amelyek továbbra is importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk.
Szijjártó Péter: csalással tiltották be az orosz gázt az EU-ban – Magyarország perre megy a REPowerEU-rendelet ellen
Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg az orosz energiaimport kivezetését célzó REPowerEU-rendeletet. Szijjártó Péter szerint a jogszabály csalással született, sérti az uniós alapszerződéseket, és súlyos rezsiköltség-emelkedést okozna a magyar családok és vállalatok számára.
A megállapodás értelmében
az EU 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, a vezetékes földgáz behozatalát pedig 2027. szeptember 30-ig szünteti meg.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ezt a határidőt legkésőbb 2027. november 1-jéig kitolják, ha egy tagállam nehézségekbe ütközik a nem orosz gázból történő tárolófeltöltésben a téli időszak előtt. Ezenkívül rendkívüli helyzet kihirdetése esetén, ha egy vagy több uniós tagállamban súlyosan veszélybe kerül az ellátásbiztonság, az Európai Bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalmat.
Az Európai Unió Tanácsának közlése szerint a rendeletet hamarosan kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A szabályozás a közzétételt követő napon lép hatályba, és közvetlenül alkalmazandó lesz minden tagállamban.
Az Európai Bizottság emellett azt tervezi, hogy jogszabályi javaslatot terjeszt elő az orosz olajimport 2027 végéig történő kivezetésére.
Orosz gáz importjára már nem köthető új szerződés
Az új uniós jogszabály megtiltja a vállalatok számára új orosz gázszerződések megkötését, és előírja a meglévő megállapodások megszüntetését is a tilalom betartása érdekében.
A már meglévő szerződések esetében a 2025. június 17. előtt kötött, rövid távú megállapodások alapján történő importot 2026. április 25-től tiltják meg LNG esetében, míg a vezetékes gáz esetében június 17-től lép életbe a tilalom. A hosszú távú szerződéseket a végső határidőkig fokozatosan ki kell vezetni.
Az EU-tagállamoknak a gázimport engedélyezése előtt ellenőrizniük kell, hogy a gázt melyik országban termelték ki.
Az új szabályok megsértése esetén a maximális bírság magánszemélyeknél legalább 2,5 millió euró, vállalatoknál legalább 40 millió euró, a vállalat teljes éves globális árbevételének legalább 3,5 százaléka, vagy az érintett tranzakció becsült forgalmának 300 százaléka lehet.
Az Európai Bizottság a következő hónapokban további jogszabályi javaslatokat is előterjeszt az orosz vezetékes olaj kivezetésére, valamint az orosz nukleáris fűtőanyagtól való függőség csökkentésére. Az olajimport a jelenlegi szankciós rendszer hatására 2025-re 3 százalék alá esett.
Az orosz gázfüggőség leépítése része az Oroszország elleni szankcióknak
2022 előtt Oroszország az EU gázellátásának több mint 40 százalékát biztosította. Ez az arány 2025-re mintegy 13 százalékra csökkent a legfrissebb uniós adatok szerint. Az Európai Unió Tanácsának értékelése szerint ez továbbra is jelentős kockázat az EU kereskedelmi és energiabiztonsága szempontjából.
Az EU 2022-ben szankciókat vezetett be az orosz tengeri olajra, ám a gázimportra soha nem terjesztette ki a szankciókat, mivel ehhez mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása lett volna szükséges, de nem minden állam adta rá áldását. Brüsszel ezután dolgozott azon, hogy a tilalom megerősített többséggel is elfogadható legyen.
Egyes uniós országok továbbra is fizetnek Moszkvának olajért, vezetékes gázért és LNG-ért, ami ellentmond az Ukrajna támogatására és az orosz háborús gazdaság finanszírozásának korlátozására irányuló törekvéseknek. A Centre for Research on Energy and Clean Air nevű nonprofit szervezet adatai szerint 2025 decemberében az EU öt legnagyobb importőre összesen 1,4 milliárd eurót költött orosz energiára, főként földgázra és LNG-re.
A legnagyobb vásárló Magyarország volt, majd Franciaország és Belgium következett.
Ahogy a Világgazdaság korábban beszámolt róla, az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói decemberben előzetes megállapodásra jutottak az orosz gázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. A döntés az EU REPowerEU stratégiájának egyik központi eleme, amelynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése, miután Moszkva „fegyverként” kezdte használni a gázszállítást, komoly zavarokat okozva az európai energiapiacon.