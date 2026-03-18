Washington megnyitja a csapokat: az olajnagyhatalom megúszhatja a szankciókat, ha megmenti a világot az energiaválságtól

Az Egyesült Államok jelentős mértékben enyhíti a venezuelai olajszektorra kivetett szankciókat, hogy csillapítsa a globális energiapiaci feszültségeket. A döntés azonban nem jelent teljes szabadságot: az olajból származó bevételek továbbra is amerikai ellenőrzés alatt maradnak.

A világpiaci árak elszabadulása miatt az USA kénytelen volt lépni, és enyhíteni a venezuelai szankciókat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok újabb jelentős lépést tett a venezuelai olajszektor felé: részlegesen feloldotta a korábban bevezetett szankciókat, megnyitva az utat a dél-amerikai ország nyersolaja előtt a globális piacokon.

Washington abban bízik, hogy a lépéssel a globális olajkínálat szűkülését és az árak emelkedését is ellensúlyozni lehet.

Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye alapján a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA ismét közvetlenül értékesítheti az általa kitermelt olajat, akár amerikai cégeknek, akár más nemzetközi szereplőknek. Ez lényegében visszahozza Venezuelát a globális energiapolitikai térképre, ahonnan a 2019-ben bevezetett szankciók gyakorlatilag kiszorították.

A könnyítés azonban korántsem teljes. A szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a bevételek nem közvetlenül a PDVSA-hoz kerülnek. Az olajeladásokból származó pénz először egy amerikai ellenőrzés alatt álló számlára fut be, és csak ezt követően kerülhet felhasználásra.

Ez a megoldás egyszerre szolgál gazdasági és politikai célokat:

növeli a globális olajkínálatot;

csökkenti az USA geopolitikai riválisainak az irányítását a piacon;

miközben megakadályozza, hogy a bevételek ellenőrizetlenül a venezuelai államhoz kerüljenek.

A venezuelai olaj is politikai fegyver lesz

A rendszer további korlátozásokat is tartalmaz. A PDVSA nem üzletelhet olyan országokkal és szereplőkkel, mint Oroszország, Irán, Észak-Korea vagy Kuba, és bizonyos kínai kapcsolatok is tiltólistán maradnak. Ez világosan jelzi, hogy Washington nem engedi teljesen szabadjára a venezuelai olajkereskedelmet, hanem geopolitikai szempontok mentén szűri azt.

Ez aztán a meglepetés: ki nem találná, melyik országnak adta el Amerika a venezuelai olajat – váratlan beismerést tett a miniszter Kína venezuelai olajat vásárolt az Egyesült Államokon keresztül, amivel gyakorlatilag véget ért a latin-amerikai ország olajkaranténja. Amerika venezuelai beavatkozása után újraszerveződik az OPEC-tagország exportja, és a korábban szankciók által sújtott venezuelai olaj ismét utat talál a nemzetközi piacokra.

Az elmúlt időszak konfliktusai és ellátási problémái miatt az olajárak meredeken emelkedtek, ami az amerikai gazdaságra is nyomást helyezett. A szankciók enyhítésével Washington gyorsan növelni tudja a kínálatot anélkül, hogy teljesen feladná politikai kontrollját.