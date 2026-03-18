Washington megnyitja a csapokat: az olajnagyhatalom megúszhatja a szankciókat, ha megmenti a világot az energiaválságtól
Az Egyesült Államok jelentős mértékben enyhíti a venezuelai olajszektorra kivetett szankciókat, hogy csillapítsa a globális energiapiaci feszültségeket. A döntés azonban nem jelent teljes szabadságot: az olajból származó bevételek továbbra is amerikai ellenőrzés alatt maradnak.
Az Egyesült Államok újabb jelentős lépést tett a venezuelai olajszektor felé: részlegesen feloldotta a korábban bevezetett szankciókat, megnyitva az utat a dél-amerikai ország nyersolaja előtt a globális piacokon.
Washington abban bízik, hogy a lépéssel a globális olajkínálat szűkülését és az árak emelkedését is ellensúlyozni lehet.
Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye alapján a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA ismét közvetlenül értékesítheti az általa kitermelt olajat, akár amerikai cégeknek, akár más nemzetközi szereplőknek. Ez lényegében visszahozza Venezuelát a globális energiapolitikai térképre, ahonnan a 2019-ben bevezetett szankciók gyakorlatilag kiszorították.
A könnyítés azonban korántsem teljes. A szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a bevételek nem közvetlenül a PDVSA-hoz kerülnek. Az olajeladásokból származó pénz először egy amerikai ellenőrzés alatt álló számlára fut be, és csak ezt követően kerülhet felhasználásra.
Ez a megoldás egyszerre szolgál gazdasági és politikai célokat:
- növeli a globális olajkínálatot;
- csökkenti az USA geopolitikai riválisainak az irányítását a piacon;
- miközben megakadályozza, hogy a bevételek ellenőrizetlenül a venezuelai államhoz kerüljenek.
A venezuelai olaj is politikai fegyver lesz
A rendszer további korlátozásokat is tartalmaz. A PDVSA nem üzletelhet olyan országokkal és szereplőkkel, mint Oroszország, Irán, Észak-Korea vagy Kuba, és bizonyos kínai kapcsolatok is tiltólistán maradnak. Ez világosan jelzi, hogy Washington nem engedi teljesen szabadjára a venezuelai olajkereskedelmet, hanem geopolitikai szempontok mentén szűri azt.
Az elmúlt időszak konfliktusai és ellátási problémái miatt az olajárak meredeken emelkedtek, ami az amerikai gazdaságra is nyomást helyezett. A szankciók enyhítésével Washington gyorsan növelni tudja a kínálatot anélkül, hogy teljesen feladná politikai kontrollját.
Ez a lépés egyben azt is jelzi, hogy az Egyesült Államok pragmatikus irányba mozdult el: amikor az energiaellátás kerül veszélybe, a korábban keményen képviselt politikai elvek is rugalmasabbá válnak.
Venezuela számára ez komoly lehetőség. Az ország olajipara évek óta alulfinanszírozott és technológiailag elmaradott, az amerikai szankciók pedig tovább súlyosbították a helyzetet.
Most viszont újra megjelenhetnek a nemzetközi befektetők, és nőhet a kitermelés, ami hosszabb távon stabilizálhatja a gazdaságot.
Ugyanakkor a helyzet nem mentes a kockázatoktól. Kritikusok szerint az amerikai ellenőrzés alatt álló pénzügyi rendszer precedenst teremthet arra, hogy egy nagyhatalom közvetlenül befolyásolja egy másik ország legfontosabb bevételi forrását. Ez pedig újabb feszültségeket generálhat a nemzetközi politikában.
