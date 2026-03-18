Washington megnyitja a csapokat: az olajnagyhatalom megúszhatja a szankciókat, ha megmenti a világot az energiaválságtól

A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a bevételek felett továbbra is az Egyesült Államok rendelkezzen. Az energiaválság közepén azonban Washington lazít a venezuelai szankciókon, hogy több olaj jusson a piacra.
VG/MTI
2026.03.18., 18:46
Az Egyesült Államok jelentős mértékben enyhíti a venezuelai olajszektorra kivetett szankciókat, hogy csillapítsa a globális energiapiaci feszültségeket. A döntés azonban nem jelent teljes szabadságot: az olajból származó bevételek továbbra is amerikai ellenőrzés alatt maradnak.

A világpiaci árak elszabadulása miatt az USA kénytelen volt lépni, és enyhíteni a venezuelai szankciókat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok újabb jelentős lépést tett a venezuelai olajszektor felé: részlegesen feloldotta a korábban bevezetett szankciókat, megnyitva az utat a dél-amerikai ország nyersolaja előtt a globális piacokon. 

Washington abban bízik, hogy a lépéssel a globális olajkínálat szűkülését és az árak emelkedését is ellensúlyozni lehet.

Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye alapján a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA ismét közvetlenül értékesítheti az általa kitermelt olajat, akár amerikai cégeknek, akár más nemzetközi szereplőknek. Ez lényegében visszahozza Venezuelát a globális energiapolitikai térképre, ahonnan a 2019-ben bevezetett szankciók gyakorlatilag kiszorították.

A könnyítés azonban korántsem teljes. A szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a bevételek nem közvetlenül a PDVSA-hoz kerülnek. Az olajeladásokból származó pénz először egy amerikai ellenőrzés alatt álló számlára fut be, és csak ezt követően kerülhet felhasználásra.

Ez a megoldás egyszerre szolgál gazdasági és politikai célokat:

  • növeli a globális olajkínálatot;
  • csökkenti az USA geopolitikai riválisainak az irányítását a piacon;
  • miközben megakadályozza, hogy a bevételek ellenőrizetlenül a venezuelai államhoz kerüljenek.

A venezuelai olaj is politikai fegyver lesz

A rendszer további korlátozásokat is tartalmaz. A PDVSA nem üzletelhet olyan országokkal és szereplőkkel, mint Oroszország, Irán, Észak-Korea vagy Kuba, és bizonyos kínai kapcsolatok is tiltólistán maradnak. Ez világosan jelzi, hogy Washington nem engedi teljesen szabadjára a venezuelai olajkereskedelmet, hanem geopolitikai szempontok mentén szűri azt.

Ez aztán a meglepetés: ki nem találná, melyik országnak adta el Amerika a venezuelai olajat – váratlan beismerést tett a miniszter

Kína venezuelai olajat vásárolt az Egyesült Államokon keresztül, amivel gyakorlatilag véget ért a latin-amerikai ország olajkaranténja. Amerika venezuelai beavatkozása után újraszerveződik az OPEC-tagország exportja, és a korábban szankciók által sújtott venezuelai olaj ismét utat talál a nemzetközi piacokra.

Az elmúlt időszak konfliktusai és ellátási problémái miatt az olajárak meredeken emelkedtek, ami az amerikai gazdaságra is nyomást helyezett. A szankciók enyhítésével Washington gyorsan növelni tudja a kínálatot anélkül, hogy teljesen feladná politikai kontrollját.

Ez a lépés egyben azt is jelzi, hogy az Egyesült Államok pragmatikus irányba mozdult el: amikor az energiaellátás kerül veszélybe, a korábban keményen képviselt politikai elvek is rugalmasabbá válnak.

Venezuela számára ez komoly lehetőség. Az ország olajipara évek óta alulfinanszírozott és technológiailag elmaradott, az amerikai szankciók pedig tovább súlyosbították a helyzetet. 

Most viszont újra megjelenhetnek a nemzetközi befektetők, és nőhet a kitermelés, ami hosszabb távon stabilizálhatja a gazdaságot.

Ugyanakkor a helyzet nem mentes a kockázatoktól. Kritikusok szerint az amerikai ellenőrzés alatt álló pénzügyi rendszer precedenst teremthet arra, hogy egy nagyhatalom közvetlenül befolyásolja egy másik ország legfontosabb bevételi forrását. Ez pedig újabb feszültségeket generálhat a nemzetközi politikában.

Új világrend a horizonton: az iráni háború átrajzolhatja a globális energiaképet – ez a magyar benzinkutakra is hatással lehet

Középtávon megnyugvást hozhat az olajpiacnak, ha Venezuela és Irán sem lesznek ellenségesek Amerikával. A két olajtermelő ország kikerülhet az Egyesült Államok vezette nyugati szankciók alól, és az olaj szabadon áramolhat a világban. Ezután már csak Oroszország marad kivetett a szabadkereskedelemből, de a súlya csökkenne.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
