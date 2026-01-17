Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai óriáscég: őrült projekt kezdődött – elektromos autókkal árasztanák el a világ egyik legnagyobb olajhatalmát

Az arab metropoliszban megnyílt a CATL aftersales centruma, a cég első ilyen profilú szolgáltatási központja a Közel-Keleten. Átadásával a CATL új szintre emeli a zöldenergia-megoldásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait és tovább erősíti jelenlétét a térségben. A több mint hétezer négyzetméteres rijádi létesítmény amellett, hogy a teljes akkumulátor-életciklust lefedő szervizszolgáltatásokat nyújt, regionális tudás- és együttműködési centrumként hozzájárul az elektromos közlekedés és az energiatárolás elterjedéséhez a Közel-Keleten.

Rijádban zöldít a CATL / Fotó: Aaisha Muhammad / Shutterstock

A rijádi központ megnyitása fontos mérföldkő a CATL közel-keleti stratégiájának megvalósításában. A helyszínen működő képzési infrastruktúra a régió újenergia-iparágának szakemberképzését szolgálja, hozzájárulva a tudásátadáshoz és a hosszú távú helyi értékteremtéshez. A NING Service globálisan tíz képzési központot működtet, és már több mint 9700 utóértékesítési szakember képzését és minősítését támogatta.

Csökkentik az olajfüggőséget a kalifátusban

A beruházás összhangban áll Szaúd-Arábia Vision 2030 programjával és a régió karbonsemlegességi törekvéseivel.

A közel-keleti ország célja, hogy 2030-ra a főváros járműállományának 30 százaléka elektromos legyen,

miközben az ipari és logisztikai szektorban is egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos berendezések és a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is jelentős kihívás az ország olajfüggősége, az extrém éghajlati viszonyok, valamint a megfelelő töltési és szervizinfrastruktúra hiánya.

A létesítmény teljes életciklusra kiterjedő értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújt: akkumulátordiagnosztikát, -javítást, -karbantartást, -felújítást, képzést, újrahasznosítást, valamint alkatrész-logisztikát és raktározást. A központ kiállítóterekkel, karbantartó és felújító műhelyekkel, oktatási egységekkel és ügyféltérrel is rendelkezik, így nemcsak regionális szervizközpontként, hanem a CATL rendszerszintű megoldásainak bemutatótermeként is működik.

Szerviközpont Rijádban

A Rijádban megnyílt központ a CATL globális szervizhálózatára épül,

amely több mint 1200 professzionális szervizállomást és

73 alkatrészraktárt foglal magában

76 országban, összesen több mint

370 ezer négyzetméternyi raktárkapacitással.

A NING Service eddig világszerte több mint hatmillió elektromos jármű értékesítés utáni támogatását látta el.

Új generációs szolgáltatások teljes életciklusra

A CATL kutatás-fejlesztési és gyártási hátterére támaszkodva a NING Service a személyautóktól és haszongépjárművektől kezdve az energiatároló rendszerekig több mint hét termékkategóriát fed le, és többféle javítási és üzemeltetési forgatókönyvre kínál megoldást. A fejlett diagnosztikai és javítási folyamatoknak köszönhetően az eszközeik élettartama nő, a várakozási idő és a karbantartási költség pedig csökken.