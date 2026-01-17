Deviza
Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai óriáscég: őrült projekt kezdődött – elektromos autókkal árasztanák el a világ egyik legnagyobb olajhatalmát

Teljes akkumulátor-életciklust lefedő zöldenergia-szervizközpontot nyitott Szaúd-Arábia fővárosban a CATL. A NING Service Experience Center az akkumulátoripari óriás Kínán kívüli legnagyobb aftersales centrumaként fog működni. A több mint hétezer négyzetméteres rijádi központ mérföldkő a CATL közel-keleti jelenlétének megerősítésében, és kulcsszerepet játszik a térség energiaellátásának támogatásában.
Dombi Margit
2026.01.17, 08:57
Frissítve: 2026.01.17, 10:14

Az arab metropoliszban megnyílt a CATL aftersales centruma, a cég első ilyen profilú szolgáltatási központja a Közel-Keleten. Átadásával a CATL új szintre emeli a zöldenergia-megoldásokhoz kapcsolódó szolgáltatásait és tovább erősíti jelenlétét a térségben. A több mint hétezer négyzetméteres rijádi létesítmény amellett, hogy a teljes akkumulátor-életciklust lefedő szervizszolgáltatásokat nyújt, regionális tudás- és együttműködési centrumként hozzájárul az elektromos közlekedés és az energiatárolás elterjedéséhez a Közel-Keleten. 

Rijád,24,November,,2025,—,Riyadh,,Saudi,Arabia:,Riyadh,Metro,Blue
Rijádban zöldít a CATL / Fotó: Aaisha Muhammad / Shutterstock

A rijádi központ megnyitása fontos mérföldkő a CATL közel-keleti stratégiájának megvalósításában. A helyszínen működő képzési infrastruktúra a régió újenergia-iparágának szakemberképzését szolgálja, hozzájárulva a tudásátadáshoz és a hosszú távú helyi értékteremtéshez. A NING Service globálisan tíz képzési központot működtet, és már több mint 9700 utóértékesítési szakember képzését és minősítését támogatta.

Csökkentik az olajfüggőséget a kalifátusban

A beruházás összhangban áll Szaúd-Arábia Vision 2030 programjával és a régió karbonsemlegességi törekvéseivel. 

A közel-keleti ország célja, hogy 2030-ra a főváros járműállományának 30 százaléka elektromos legyen, 

miközben az ipari és logisztikai szektorban is egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos berendezések és a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is jelentős kihívás az ország olajfüggősége, az extrém éghajlati viszonyok, valamint a megfelelő töltési és szervizinfrastruktúra hiánya.

A létesítmény teljes életciklusra kiterjedő értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújt: akkumulátordiagnosztikát, -javítást, -karbantartást, -felújítást, képzést, újrahasznosítást, valamint alkatrész-logisztikát és raktározást. A központ kiállítóterekkel, karbantartó és felújító műhelyekkel, oktatási egységekkel és ügyféltérrel is rendelkezik, így nemcsak regionális szervizközpontként, hanem a CATL rendszerszintű megoldásainak bemutatótermeként is működik.

Szerviközpont Rijádban

A Rijádban megnyílt központ a CATL globális szervizhálózatára épül, 

  • amely több mint 1200 professzionális szervizállomást és 
  • 73 alkatrészraktárt foglal magában 
  • 76 országban, összesen több mint 
  • 370 ezer négyzetméternyi raktárkapacitással. 
  • A NING Service eddig világszerte több mint hatmillió elektromos jármű értékesítés utáni támogatását látta el.

Új generációs szolgáltatások teljes életciklusra

A CATL kutatás-fejlesztési és gyártási hátterére támaszkodva a NING Service a személyautóktól és haszongépjárművektől kezdve az energiatároló rendszerekig több mint hét termékkategóriát fed le, és többféle javítási és üzemeltetési forgatókönyvre kínál megoldást. A fejlett diagnosztikai és javítási folyamatoknak köszönhetően az eszközeik élettartama nő, a várakozási idő és a karbantartási költség pedig csökken.

A CATL zöld lesz Debrecenben is

Az innovatív energiaipari technológiák fejlesztése területén nemzetközi piacvezető vállalatként a CATL elkötelezett amellett, hogy világszerte elsőrangú megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtson úttörő energetikai alkalmazások terén. 

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology (CATL) 2024-ben 

  • 37,9 százalékos globális részesedéssel rendelkezett az elektromosautó-akkumulátorok és 
  • 36,5 százalékos részesedéssel az ipari energiatárolók piacán. 
  • Ezzel a vállalat a világ egyik legfontosabb akkumulátoripari szereplője. 
  • A cég 13 gyártóbázisának és hat kutatási-fejlesztési központjának köszönhetően mára széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik. A CATL az elektromobilitáson túlmenően is aktívan építi helyi partnerségeit a Közel-Keleten is: egyebek mellett az üzemanyaghálózat-, valamint infrastruktúra-üzemeltetőkkel tehergépjármű-flották villamosításáról, valamint energetikai szereplőkkel napelemes energiatárolási megoldások bevezetéséről folytat tárgyalásokat.
