Japán olyan tengeri kísérletbe kezdett, amilyenre még senki nem vállalkozott

Japán megkezdi a világ első mélytengeri ritkaföldfém-bányászati kísérletét, hogy ezzel is lépést tegyen a kínai importtól való függés csökkentésére. A japán bányászati teszthajó, a Csikjú nemrég kifutott Sizuoka város kikötőjéből, és a Tokiótól mintegy 1900 kilométerre délkeletre fekvő, félreeső Minamitori-sziget körüli vizek felé vette az irányt. A heteken át tartó expedíció célja egy eddig példátlan technológiai bravúr végrehajtása: ritkaföldfémekben gazdag iszap folyamatos felszínre emelése közvetlenül a hajóra, hat kilométeres vízmélységből – számol be az Origo.

Japán a világon elsőként tesz kísérletet arra, hogy hat kilométeres mélységből ritkaföldfémekben gazdag üledéket folyamatosan a felszínre emeljen / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Ritkaföldfémek: Japán a Kínától való függést kívánja csökkenteni

A lap arról ír, hogy ha a japán hajó kísérlete sikerrel jár, ez lesz az első alkalom a világon, hogy ilyen mélységből tartósan sikerül ritkaföldfémeket kinyerni, ami mérföldkőnek számítana a mélytengeri bányászat történetében.

Japán lépése nem független a geopolitikai környezettől. Kína az elmúlt időszakban egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a kritikus ásványi nyersanyagok exportját. Sok nyugati gazdasághoz hasonlóan Japán is igyekszik csökkenteni függőségét Kínától, amely jelenleg meghatározó szereplője a globális ritkaföldfém-ellátási láncoknak. Érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültségekben Peking oldalán az egyik legfontosabb fegyver a ritkaföldém amerikai exportjának felfüggesztése, hiszen az Egyesült Államok egyelőre messze nem képes belföldi termelésből kiszolgálni igényeit.

A ritkaföldfémek kérdése Japán és Kína viszonylatában is igen fontos. A két ország közötti diplomáciai és kereskedelmi feszültségek erősödése tovább növelte a helyzet japán oldalról nézve sürgős megoldását.

„Hétévnyi kitartó előkészítés után végre megkezdhetjük a megerősítő teszteket” – mondta a Reutersnek Isii Soicsi, az államilag támogatott projekt vezetője. Hozzátette: a hat kilométeres mélységből történő ásványkinyerés hatalmas technológiai eredmény lenne, és jelentősen hozzájárulhatna Japán ritkaföldfém-beszerzéseinek diverzifikálásához.