Erre se sokan számítottak: Romániához csatolnának egy 2,4 milliós országot, az elnök nem bír már ellenállni az oroszoknak – "Vele érhet véget az államunk történelme"
Sandu, akinek Európa-barát pártja tavaly szeptemberben új mandátumot szerzett, ismét a többségében román, kisebb részben pedig orosz ajkú, 2,4 millió lakosú Moldova belügyeibe való beavatkozással vádolta meg Oroszországot — közölte az MTI.
Moldovában erős az európaiság vágya
"Ha lenne egy referendum erről, akkor a Romániához való csatlakozásra szavaznék" — jelentette ki Alastair Campbell és Rory Stewart brit újságíróknak nyilatkozva vasárnap a The Rest is Politics című podcastban.
Álláspontját Sandu országának méreteivel és "az Oroszországgal szembeni ellenállás" szükségességével indokolta.
Nézzék meg, mi folyik Moldova körül manapság! Nézzék meg, mi van a világban! Olyan kis országnak, mint Moldova, egyre nehezebb túlélni demokráciaként, szuverén országként, valamint ellenállni Oroszországnak
— hangoztatta. Elismerte, hogy jelenleg Moldovában nincs többségi támogatottsága a Romániához való csatlakozásnak, ugyanakkor az Európai Unióhoz való csatlakozást az állampolgárok többsége támogatja, ezért "jóval valószerűbbnek" tartja az utóbbi utat.
A függetlenség illúziója és összeolvadás Románia területeivel
Igor Dodon volt elnök, az ellenzéki szocialisták vezetője erre úgy reagált: Sandu azért álmodozik Moldova és Románia egyesüléséről, hogy Moldova történelmének utolsó elnöke, aztán pedig egy új államalakulat vezetője lehessen.
Maia Sandu tényleg megszavazná a Romániával való egyesülést, mégpedig a lehető leghamarabb, legalább két okból. Először is abban a reményben, hogy megvalósul az álma, az új román állam elnökének lenni. Úgy véli, a románok naivak, és elfogadják majd őt. Másodszor már csak azért is szavazna az egyesülésre, hogy őt követően ne legyen más elnöke a Moldovai Köztársaságnak. Hogy éppen ő legyen az utolsó, hogy a moldovai állam története vele érjen véget
— hangoztatta a legnagyobb ellenzéki párt vezetője a Telegram-oldalán. Moldovában több párt is szorgalmazza a Romániával való egyesülést. Noha mintegy 1,5 millió moldovai román állampolgársággal is rendelkezik, a legfrissebb felmérések szerint a moldovaiak mindössze harmada támogatná az egyesülést Romániával.
Mindig voltak fenntartásai az Európai Uniónak
Moldova az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozik azon a terven, amely az el nem ismert Dnyeszteren túli terület (Transznyisztria) reintegrációját célozza. A terv részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.
Transznyisztria Ukrajnába beolvasztva a Szovjetunió része volt, a Csongrád-Csanád vármegyényi terület függetlenségét erős orosz segítséggel 1990. szeptember 2-án nyilvánította ki,
az erről szóló sikeres népszavazás után. A Moldovával folytatott rövid háború után, az 1992. július 21-én aláírt békekötés értelmében a moldáv hatóságoknak nincs semmilyen beleszólásuk a terület politikájába. Hivatalosan azonban Moldovához tartozik, egyetlen ENSZ-tagország sem ismeri el önállóságát. Szinte kizárt, hogy a Oroszország „lemondana” a területről, és hagyná, hogy Transznyisztria Moldovával együtt az Európai Unió felé közeledjen. Érdemes felidézni, hogy a Kreml – saját, hivatalos indoklása szerint – az ukrajnai háborút is azért indította el, mert Zelenszkij a Nyugathoz és a NATO-hoz közeledett.