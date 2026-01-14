Újabb Magyarország-barát fordulat készül Európában, távozásra szólították fel a miniszterelnököt

A Bloomberg azt közölte, hogy a szlovén miniszterelnök részére akkor érkezett meg a felszólítás a lemondására, amikor a közvélemény-kutatások szerint Golob lemaradt fő ellenfelétől, a jobboldali vezető és korábban háromszoros miniszterelnök Janez Jansától.

Janez Jansa szlovén miniszterelnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök régóta jó barátságot ápolnak / Fotó: AFP

Golob megsértette a feddhetetlenség szabályait

A szlovén korrupcióellenes hatóság szerint Golob – aki Magyarország külpolitikájának bírálója volt Ukrajna kérdéseiben – 2022-ben megsértette a feddhetetlenség szabályait, amikor beavatkozott a rendőrség ügyeibe – jelentette kedd este az állami hírügynökség, az STA.

Órákkal később azonban Golob tagadta a vádakat, és megfogadta, hogy bíróság előtt fogja azokat megtámadni. Egy helyi televíziós csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy nem fog lemondani.

Eközben riválisa, Jansa ígéretet tett arra, hogy újraválasztása esetén korlátozza a nem kormányzati szervezetek (NGOk) finanszírozását, ezzel Donald Trump amerikai elnök és szövetségese, Orbán Viktor magyar miniszterelnök példáját követve. A Mediana legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Jansa pártja 21,3 százalékos támogatottsággal vezet, három százalékponttal megelőzve Golob Szabadság Mozgalmát.

A ljubljanai Korrupcióellenes Bizottság (KPK) azonban megállapította, hogy a miniszterelnök megsértette a fedhetetlenségi szabályokat, amikor 2022-ben két sms-t küldött a rendőrség személyzeti kérdéseiről Tatjana Bobnarnak, aki akkor Szlovénia belügyminisztere volt.

A KPK helyettes vezetője, Tina Divjak kijelentette, hogy a törvény egyértelmű, és ez volt az egyetlen logikus döntés, amelyet a felügyeleti szerv hozhatott az ügy körülményeit figyelembe véve.

A szlovén miniszterelnök ellen már tavaly elindult az eljárás

A Korrupcióellenes Bizottság (KPK) ideiglenesen felfüggesztette Robert Golob miniszterelnök ellen indított két eljárást, miután ügyvédje jogi kifogást emelt – számolt be a POP TV. Az ügyek a rendőrségre gyakorolt indokolatlan politikai nyomásgyakorlás és egy közszolgálati kinevezéssel kapcsolatos potenciális összeférhetetlenség vádjaival kapcsolatosak.