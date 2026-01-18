Deviza
GDP
természeti erőforrások
teljesítmény

Aggasztó, hogy némely ország milyen mértékben függ természeti erőforrásaitól

A természeti erőforrások sok ország számára továbbra is meghatározó mozgatórugói a gazdasági teljesítménynek. Az olaj- és földgázkészletektől kezdve az ásványkincseken át az erdőkig ezek az adottságok hatalmas bevételeket termelhetnek – ugyanakkor komoly sebezhetőséget, kitettséget is jelentenek. Van olyan ország, amelynek GDP-jében a természeti erőforrásokhoz köthető gazdasági teljesítmény a GDP arányában nézve meghaladja a hatvan százalékot.
VG
2026.01.18, 09:45
Frissítve: 2026.01.18, 10:27

Minél nagyobb a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó gazdasági teljesítmény a GDP-jében, az ország annál inkább függ a nyersanyag-kitermeléstől és -értékesítéstől – ezt az általános szabályt persze rengeteg dolog árnyalja a gyakorlatban, s persze a függések jellege között is lehetnek óriási különbségek – írja az Origo. Ugyanakkor számos, természeti erőforrásaitól függő ország esetében látni a kitettség túlzó mértékét.

Olajszállító hajó egy líbiai kikötőben – Líbiában a GDP jelentős része köthető az olajkincs kitermeléséhez, természeti erőforrások
Olajszállító hajó egy líbiai kikötőben – Líbiában a GDP jelentős része köthető az olajkincs kitermeléséhez, így a természeti erőforrásokhoz / Fotó: Pexels

Természeti erőforrások: hatvan százalék feletti arány is lehet a GDP-ben

A lap összeállítása szerint, bár a természeti erőforrások sokfélék lehetnek, besorolástól és alkalmazási lehetőségtől függően (a megújuló energiák területén a napsütéses órák száma, valamint a széljárások intenzitásai is képviselhetnek erőforrásokat), gazdasági hasznosulás értelmében 

  • az olaj,
  • az erdőségek, fás területek (a fa tüzelőanyagként való felhasználása igen jelentős globálisan),
  • a szén,
  • a földgáz, valamint
  • az ásványkincsek

sorolhatók ebbe a körbe. Az ezekhez az erőforrásokbhoz köthető gazdasági teljesítmény számos ország GDP-jét napjainkban is meghatározza.

A Világbank-csoport 2021-es adatai jelentik az iránytűt a kérdésben, az elemzésben pedig egy indikátor is felbukkan. A mutató az úgynevezett természetierőforrás-hozzájárulást méri a GDP arányában, amely az olajból, földgázból, szénből, ásványkincsekből és erdőgazdálkodásból származó gazdasági többletet jelenti, a kitermelési költségek levonása után. Sorrendben mutatjuk az első 16 olyan országot, ahol a természeti erőforrások GDP-hez való hozzájárulási aránya magas.

HelyezésOrszágTermészeti erőforrásokból 
származó jövedelem (a GDP %-ában)
1Líbia61,03%
2Irak43,45%
3Kongói Demokratikus Köztársaság38,83%
4Kongói Köztársaság37,71%
5Zambia35,26%
6Kelet-Timor34,73%
7Guyana33,68%
8Mongólia33,14%
9Irán30,45%
10Angola29,97%
11Azerbajdzsán29,94%
12Omán29,21%
13Pápua Új-Guinea27,39%
14Katar27,29%
15Kazahsztán26,84%
16Szaúd-Arábia25,57%

 

Az Észak-Afrikában található Líbia vezeti a rangsort: itt a természeti erőforrásokból származó bevételek a GDP 61 százalékát teszik ki, ami az olajexporttól való erős függést tükrözi.

Épp Líbia példája mutatja, milyen kcokázatokat jelent a túlzó kitettség. Miként a Világgazdaság oldalán tavaly, a dinár leértékelésekor megírtuk, az olajbevételek alakulása miatt volt rá szükség. Ugyanakkora mennyiségű dollárért eladott olajért dinárban több lesz a bevétel, és Líbiának akkor pont arra volt szüksége. Az olajbevételek ugyanis csökkentek, és a helyzetet súlyosbította, hogy a nemzetközi piacon csökkentek az olajárak. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

