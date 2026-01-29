Rendkívüli: Trump áttörést ért el, Putyin belement – korlátozott tűzszünet lép életbe Ukrajnában

Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt – jelentette be nem sokkal ezelőtt Donald Trump. vagyis Ukrajnában részleges és korlátozott tűzszünet lép életbe.

Tűzszünet Ukrajnában: rendkívüli bejelentés, Trump áttörést ért el Putyinnál / Fotó: AFP

Ugyanakkor a pontos részletek egyelőre nem ismertek.

Tűzszünet Ukrajnában: rendkívüli bejelentés, Trump áttörést ért el Putyinnál

Az amerikai elnök azt viszont közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy

egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel.

Trump erről a kabinetjének csütörtöki ülésén beszélt. Néhány részletet is elárult, mi történt a háttérben, mi vezetett idáig. "Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe". Mint mondta, a térségbeli "rendkívül hidegre" tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.

Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette" – emelte ki az orosz elnökkel folytatott beszélgetése alapján. Az is kiderült, hogy Trump a példátlan fejleményről tájékoztatta az ukránokat.

Trump szerint legalábbis az ukrán vezetés „szinte nem hitte el”, de „nagyon örült” az orosz vezető ígéretének.

Legelőször is nem erre van szükségük, hogy rakéták csapódjanak be városaikba – idézte az amerikai elnököt a Bloomberg. Ugyanakkor az orosz nagykövetség Washingtonban nem reagált azonnal a történésekre.

Az AFP közben ukrán hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz támadások csütörtökön hat ember életét követelték Ukrajnában. A bombázásokkal párhuzamosan a hőmérséklet várhatóan jóval fagypont alá süllyed a héten.

Az országban tömegek fűtési és áramellátási problémákkal küzdenek, mivel az infrastruktúrát a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongálták.

Volodimir Zelenszkij elnök szerdán kijelentette, hogy a hírszerzési információk alapján úgy véli, Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást készít elő az ország energiainfrastruktúrája ellen.

A rendkívüli információk az orosz médiában is szinte azonnal megjelentek. Ugyanakkor az ottani híradások arra is emlékeztetnek, hogy az ukrán fegyveresek naponta támadnak civil célpontokat drónokkal. "Az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal válaszol, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat támadva" – állítja a Ria.

Az egyelőre nem derült ki, hogy az ukrán fél is tartja-e magát a tűzszünethez.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy a hírszerzési információk alapján Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást készít elő az ország energiainfrastruktúrája ellen.