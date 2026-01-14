Gyakorlatilag megszámlálhatlan finanszírozási lehetőség áll Ukrajna rendelkezésére a következő években, amelyeket szinte biztosan nem fog tudni törleszteni, hacsak nem nyeri meg a háború – ez derül ki abból jelentésből, amelyet szerda reggel hozott nyilvánosságra a kormány.

Szó szerint elherdálja Ukrajnában az európai adófizetők pénzét Von der Leyen, de most lebukott / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ukrajna finanszírozása: szó szerint elherdálja az európai adófizetők pénzét Brüsszel

Ahogy beszámoltunk róla, a kormány a múlt szerdai ülésén hallgatta meg az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről és ezzel összefüggésben azokról az intézkedésekről, amelyeket az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel. A jelentés írásban is elkészült, szerdán a kormány nyilvánosságra is hozta . A jelentésből az derül ki, hogy az Ukrajna finanszírozására eddig fordított 193,3 milliárd euró a következőképpen oszlik meg:

uniós katonai támogatás: 63,3 milliárd euró

uniós pénzügyi, gazdasági és humanitárius támogatás: 51,6 milliárd euró

hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások az Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében: 36,67 milliárd euró

ukrán menekültek ellátása az unióban: 17 milliárd euró

hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások a tagállamoktól: 15 milliárd euró

a lefoglalt orosz vagyon Ukrajnának átadott kamatai: 3,7 milliárd euró.

Az Európai Tanács december 18–19-i-döntött arról, hogy az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának a 2026–2027-es évre. Az EU az ehhez szükséges forrásokat a nemzetközi pénzpiacokról veszi fel hitelként. A tranzakciót az úgynevezett Multiannual Financial Framework, MFF headrom biztosítja, ami az Európai Unió hétéves keretköltségvetésének fel nem használt része.

A nem katonai jellegű támogatás biztosítása az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) makropénzügyi támogatás útján történik. Az ehhez szükséges döntés a Bizottság javaslatára, az EP és a Tanács közreműködésével rendes jogalkotási eljárásban hozható meg. A Tanácsban elegendő a minősített többség.

Az eszköz megerősített együttműködés keretében jön létre, amiben Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt, így az erre vonatkozó kezdeményezést 24 tagállam benyújtotta. A kezdeményezés alapján az együttműködésre a Bizottság már formális javaslatot is tett. Ezt Tanács az EP hozzájárulásával engedélyezi minősített többséggel.

Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap, és addig az orosz vagyon befagyasztása is fennmarad

– olvasható a jelentésben, amely kiemeli, hogy kamatterhekre vonatkozóan eddig csak Friedrich Merz kancellár nyilatkozata ismert, aki „kamatmentes” ukrán hitelről beszélt.