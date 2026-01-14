Itt a EU-s ultimátum: pontosan kiderült, mit vennének el a magyaroktól is, hogy Ukrajnába öntsék a százmilliárdokat

A kormány a múlt szerdai ülésén meghallgatta az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről és ezzel összefüggésben azokról az intézkedésekről, amelyeket az Európai Unió Magyarországtól bevezetni követel. A jelentés írásban is elkészült, szerdán a kormány nyilvánosságra is hozta.

Orbán Viktor közölte, hogy 800 milliárd dollárt akar az Európai Unió Ukrajnára költeni tíz év alatt. A miniszterelnök azt is írta, hogy ennek érdekében Brüsszel elvenné

a 13.

és 14. havi nyugdíjat,

az otthonteremtési támogatásokat,

a CSOK-ot,

a rezsicsökkentést,

az egykulcsos jövedelemadót,

a munkáshitelt,

az édesanyáknak,

a fiataloknak, illetve

a családoknak járó adókedvezményeket.

A Magyar Nemzet cikke szerint az Európai Unió és tagállamai 2022. február óta 193,3 milliárd eurót fizettek ki Ukrajnának. Ez az összeg katonai, pénzügyi, humanitárius és menekültügyi támogatásokat foglal magában.

Az Ukrajna finanszírozására eddig fordított 193,3 milliárd euró a következőképpen oszlik meg:

Uniós katonai támogatás: 63,3 milliárd euró

Uniós pénzügyi, gazdasági és humanitárius támogatás: 51,6 milliárd euró

Hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások az Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében: 36,67 milliárd euró

Ukrán menekültek ellátása az unióban: 17 milliárd euró

Hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások a tagállamoktól: 15 milliárd euró

A lefoglalt orosz vagyon Ukrajnának átadott kamatai: 3,7 milliárd euró

A jelentésből kiderül az is, hogy egy 2025. december végi uniós döntés értelmében az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának 2026–2027-re. Az EU az ehhez szükséges forrásokat a nemzetközi pénzpiacokról veszi fel hitelként.

A tranzakciót az úgynevezett Multiannual Financial Framework – MFF biztosítja, ami az Európai Unió többéves pénzügyi keretén belüli „mozgásteret” vagy „maradék kapacitást” jelenti, vagyis az utolsó „filléreket” is erre a célra használják. Ebben a konstrukcióban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt, elzárkóztak ennek támogatásától.