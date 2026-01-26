Deviza
Áll a bál a Francia Nemzeti Vasúttársaság „gyermekmentes részlege” miatt

Az állami tulajdonú vállalat ígérete szerint az új, exluzív első osztályon mindent megtesz a nyugodt utazásért, ezért: „a maximális kényelem biztosítása érdekében a kijelölt helyen gyermekek nem tartózkodhatnak.” A vasúttársaság akciója azonban hatalmas botrányt okozott Franciaország-szerte.
2026.01.26, 15:34
Frissítve: 2026.01.26, 16:18

Az SNCF (Société nationale des chemins de fer français), azaz a Francia Nemzeti Vasúttársaság 1938-ban alakult és Franciaország szinte teljes vasúti forgalmát, beleértve a TGV-t (Train a Grande Vitesse, magyarul nagysebességű vonatokat) is üzemelteti. Ezért is lett olyan nagy sajtó-, illetve közösségimédia-visszhangja a vállalat friss intézkedésének, miszerint januártól kezdve a Lyon és Párizs között közlekedő TGV-járatain egy új, még exkluzívabb első osztályt is kialakítottak, amely az Optimum nevet kapta, és amelyet egyesek azzal vádolnak, hogy diszkriminálja a 12 év alatti utasokat.

A vasúttársaság akciója elképesztő botrányt okozott Franciaország-szerte / Fotó: AFP

Kiverte a biztosítékot a francia vasúttársaság gyermekek szállítására vonatkozó tilalma

Sarah El Hairy, a francia gyermekvédelmi főbiztos azonban egyenesen „sokkolónak” nevezte az új szabályt – számolt be róla az Independent. Emellett pedig jelezte, hogy találkozni fog az SNCF csoport vezérigazgatójával, Jean Castexszel, hogy megvitassák a gyermekek szállítására vonatkozó tilalmat.

Ugyanakkor a vasúttársaság is reagált a „gyermekek szállítása tilos” politikával kapcsolatos közösségi médiában tapasztalható felháborodásra. Gaelle Babault, az SNCF TGV Inoui ajánlatokért felelős igazgatója a következőket írta az üzemeltető Instagram-fiókján: „Optimum ajánlatunk a TGV Inoui vonatain a hely kevesebb mint 8 százalékát foglalja el, és csak hétfőtől péntekig. Ez azt jelenti, hogy a többi ülés 92 százaléka mindenki számára elérhető – hétvégén pedig 100 százalék.” 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

