Kultikus termék tér vissza végre a boltok kínálatába – a kétségbeesett osztrákok könyörögtek érte, és nem hiába

Az Eskimo úgy döntött, hogy újra felveszi kínálatába a kultikus jégkrémét – írja a Krone.

A kultikus termék végre vissza az boltokba / Fotó: foodcollection / AFP

„Lényűgözött minket az erős médiavisszhang és a rajongók hihetetlen elkötelezettsége. Az elmúlt hónapokban mindent elkövettünk azért, hogy a Brickerlt visszahozzuk Ausztriába” – nyilatkozta Andrea Huber-Schallmeiner, az Eskimót is tulajdonló The Magnum Ice Cream Company Austria ügyvezető igazgatója.

A Brickerl jégkrém 1973 óta volt része az Eskimo választékának. Az évek során azonban a csokoládés jégkrém iránti kereslet folyamatosan csökkent, így a vállalat 2024-ben úgy döntött, hogy kivezeti a terméket, mivel a fagyasztóládákban csak korlátozott hely áll rendelkezésre.

„Ilyen hosszú idő után természetesen nem könnyű egy ilyen lépést megtenni” – állt a korábbi közleményben.

A kultikus jégkrém megszűnése azonban váratlan felháborodást váltott ki korábban.

Címlapsztorik, tévés főműsoridős hírek, publicisztikák és érzelmektől fűtött viták követték egymást Ausztria-szerte.

A klasszikus termék visszatérése azonban nem volt egyszerű, mivel a Brickerl – a Twinnihez, a Jollyhoz és az Erdbeer Combinóhoz hasonlóan – kizárólag az osztrák piacra készült. „Az Eskimo mindent megtett annak érdekében, hogy a gyártást újra elindíthassuk” – közölte a vállalat.

Február 2-án jön el a pillanat: a Brickerl ismét kapható lesz Ausztria-szerte, darabos és nyolcdarabos családi kiszerelésben is.

„Hihetetlen, hogy közös erővel mégis sikerült meggyőznünk az Eskimót. Az erőfeszítéseink kifizetődtek. Már megkóstolhattam a régi-új Brickerlt, sőt a gyártást is meglátogathattam. Ígérhetem: ez pontosan az a Brickerl, amit annyira szeretünk” – örvendezett Theo Kammerer, a petíció kezdeményezője.

Arról is beszámoltunk, hogy a Magnum jégkrém és a többi fagyasztott nyalánkság lehet az Unilever profiltisztításának nagy nyertese. A brit–holland élelmiszeripari és háztartási cikkeket gyártó óriáscég ugyanis jelentős forgalomnövekedésre számít jégkrémüzletágának novemberre tervezett leválasztásától és tőzsdére vezetésétől.

A többi között a Hellmann’s, a Knorr, a Ben & Jerry’s márkák tulajdonosa éves szinten 3-5 százalékos bevételbővülést vár az önálló cégbe kiszervezett jégrémüzletágtól, amely a The Magnum Ice Cream Company néven debütálhat az amszterdami tőzsdén még az idén. A világ öt legnagyobb jégkrémbrandjéből négyet birtokló Unilever jégkrémüzletága 7,9 milliárd eurós árbevételt és 1,2 milliárd euró tisztított EBITDA-eredményt ért el 2024-ben.