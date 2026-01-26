Deviza
EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08% EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33% BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
jégkrém
petíció
Ausztria

Kultikus termék tér vissza végre a boltok kínálatába – a kétségbeesett osztrákok könyörögtek érte, és nem hiába

Hatalmasat fordult a világ a kultikus termékkel. Az Eskimo Brickerl jégkrém visszatér a rajongók példátlan nyomására.
VG
2026.01.26., 15:50

Az Eskimo úgy döntött, hogy újra felveszi kínálatába a kultikus jégkrémét – írja a Krone.

jégkrém
A kultikus termék végre vissza az boltokba / Fotó: foodcollection / AFP

„Lényűgözött minket az erős médiavisszhang és a rajongók hihetetlen elkötelezettsége. Az elmúlt hónapokban mindent elkövettünk azért, hogy a Brickerlt visszahozzuk Ausztriába” – nyilatkozta Andrea Huber-Schallmeiner, az Eskimót is tulajdonló The Magnum Ice Cream Company Austria ügyvezető igazgatója.

A Brickerl jégkrém 1973 óta volt része az Eskimo választékának. Az évek során azonban a csokoládés jégkrém iránti kereslet folyamatosan csökkent, így a vállalat 2024-ben úgy döntött, hogy kivezeti a terméket, mivel a fagyasztóládákban csak korlátozott hely áll rendelkezésre. 

„Ilyen hosszú idő után természetesen nem könnyű egy ilyen lépést megtenni” – állt a korábbi közleményben.

A kultikus jégkrém megszűnése azonban váratlan felháborodást váltott ki korábban. 

Címlapsztorik, tévés főműsoridős hírek, publicisztikák és érzelmektől fűtött viták követték egymást Ausztria-szerte.

A klasszikus termék visszatérése azonban nem volt egyszerű, mivel a Brickerl – a Twinnihez, a Jollyhoz és az Erdbeer Combinóhoz hasonlóan – kizárólag az osztrák piacra készült. „Az Eskimo mindent megtett annak érdekében, hogy a gyártást újra elindíthassuk” – közölte a vállalat.

Február 2-án jön el a pillanat: a Brickerl ismét kapható lesz Ausztria-szerte, darabos és nyolcdarabos családi kiszerelésben is.

„Hihetetlen, hogy közös erővel mégis sikerült meggyőznünk az Eskimót. Az erőfeszítéseink kifizetődtek. Már megkóstolhattam a régi-új Brickerlt, sőt a gyártást is meglátogathattam. Ígérhetem: ez pontosan az a Brickerl, amit annyira szeretünk” – örvendezett Theo Kammerer, a petíció kezdeményezője.

Arról is beszámoltunk, hogy a Magnum jégkrém és a többi fagyasztott nyalánkság lehet az Unilever profiltisztításának nagy nyertese. A brit–holland élelmiszeripari és háztartási cikkeket gyártó óriáscég ugyanis jelentős forgalomnövekedésre számít jégkrémüzletágának novemberre tervezett leválasztásától és tőzsdére vezetésétől.

A többi között a Hellmann’s, a Knorr, a Ben & Jerry’s márkák tulajdonosa éves szinten 3-5 százalékos bevételbővülést vár az önálló cégbe kiszervezett jégrémüzletágtól, amely a The Magnum Ice Cream Company néven debütálhat az amszterdami tőzsdén még az idén. A világ öt legnagyobb jégkrémbrandjéből négyet birtokló Unilever jégkrémüzletága 7,9 milliárd eurós árbevételt és 1,2 milliárd euró tisztított EBITDA-eredményt ért el 2024-ben.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
petíció

Kultikus termék tér vissza végre a boltok kínálatába – a kétségbeesett osztrákok könyörögtek érte, és nem hiába

Az Eskimo Brickerl jégkrém visszatér a rajongók példátlan nyomására.
4 perc
robbanás

Többen meghaltak az elképesztő gyárrobbanásban, sose gondoltuk volna, hogy még ez az iparág is veszélyes

Többen meghaltak a görög Violanta élelmiszeripari vállalat süteménygyárának felrobbanásakor. A robbanás az éjszakai műszak alatt történt.
4 perc
Mohács

Kiderült, hol nyit meg az első autós étterme a népszerű gyorsétteremláncnak – erre a helyszínre senki sem számított

A magyar gyorsétteremlánc eddig huszonöt éttermet nyitott. A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu