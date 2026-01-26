Deviza
Még az idén vízre bocsátják a világ legnagyobb óceánjáróját

Hamarosan kihajózik a világ legnagyobb óceánjárója. A kolosszális hajó 7600 utast tud majd szállítani. Látványos képen és videón a Legend of the Seas.
VG
2026.01.26, 15:24
Frissítve: 2026.01.26, 16:34

A Royal Caribbean Icon osztályának legújabb tagja, a Legend of the Seas teljes kapacitással akár 7600 utast is képes lesz szállítani, ami kétfős kabinnal számolva körülbelül 5610 vendéget jelent. A hétnapos utazások legalacsonyabb ára 1600 dollár (515 ezer forint) lesz személyenként, de ezért a pénzért a hajó fedélzetén valódi luxusban részesülhetnek a vendégek. 

A hajó első útját Európában teszi meg / Fotó: Royal Caribbean

A behemót 2026 nyarán Olaszországban bont zászlót, mielőtt 2026 novemberében átkelne az Atlanti-óceánon, hogy csatlakozzon az Icon of the Seas és a Star of the Seas testvérhajóihoz a Karib-térségben − számolt be róla az Express. A hajó tulajdonképpen egy önálló úszó úti célként is tekinthető, amelynek fedélzetén számtalan szórakoztató és kulináris élményt kínálkozik. A 28 éttermen kívül, több mint 20 bár és lounge, valamint korcsolyapálya, hét medence, 10 pezsgőfürdő és egy 16 méteres vízesés is helyet kapott.

Videón a legújabb csúcstartó:

Óceánjáró hajózás: sok milliárd dolláros úszó biznisz

A világ óceánjárós üzletének 80 százalékát három vállalat, a Royal Caribbean, a Carnival és a Norwegian uralja, és mindhárom cég bevételeinek 30-40 százalékát az utasok fedélzeti fogyasztása adja. Azaz azok az ételek-italok (vagy szolgáltatások), amelyeket a jegyárban esetlegesen foglaltakon túl, a hajók utasai elfogyasztanak utazásaik ideje alatt. 

Mindhárom vállalat székhelye Floridában van, ám a tengerjáró hajók mintegy 70 százalékát Panamában, Bermudában, a Bahamákon vagy épp Máltán jegyzik be. Ennek az az oka, hogy ezekben az államokban lényegesen lazábbak a környezetvédelmi, munkaügyi vagy épp üzemelésbiztonsági szabályok, mint az USA-ban és az EU-ban, így a társaságok hamarabb megkapják a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges engedélyeket.

A hajózási ágazat, bár a globális turizmus kevesebb mint 3 százalékát teszi ki, a piac egy fókuszált, mégis erős szeletét jelenti. Noha egy modern óceánjáró megépítésének költsége legalább egymilliárd dollár, még így is busásan megtérül a hajóztatás. 2024-ben ugyanis rekordot jelentő 34,6 millió utas szált fel az úszó monstrumokra világszerte, ami 9 százalékos növekedést jelent a 2023-as 31,7 millió utazóhoz képest. A mára 168 milliárd dollárosra duzzadt iparág 1,6 millió embert foglalkoztat.

