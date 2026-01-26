Van egy trükk a Lidlnél, hogyan lehet sokkal olcsóbban vásárolni: a vásárlók fele már tudja – ennyit lehet spórolni

Már a Lidl vásárlóinak több mint fele használja a piacvezető áruházlánc digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, amelynek segítségével a tavalyi évben 22,7 milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál.

Lidl: van egy trükk, hogyan lehet sokkal olcsóbban vásárolni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az adatokból jól látható, hogy azon felhasználók, akik rendszeresen használták vásárlásaik során a Lidl Plus applikációt, 2025-ben éves szinten akár egy-két bevásárlás árát is megspórolhatták.

Lidl: így lehet sokkal olcsóbban vásárolni

A Lidl Magyarország 2021-ben vezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, hogy olyan szolgáltatást nyújtson a vásárlóknak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.

Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyaroknál maradt.

Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus-felhasználók jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben

átlagosan 50 ezer forintot spórolhattak meg az applikáció használatával

– emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény-igazgatója.

Az applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek

a személyre szabott kuponok aktiválásban

és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében.

Ezek olyan pluszforrást jelenthetnek, amelyek segítik a vevőket abban, hogy például kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthassanak hozzá, valamilyen ajándéktermékben vagy éppen számlavégi kedvezményben részesüljenek.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kasszakupon” is, amely

az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével

nemcsak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik így szeretnék intézni a bevásárlást. Mindemellett érdemes beállítani a kedvenc áruházat is, mert ezzel az egyedi, helyi akciókról is értesülhetnek a felhasználók.