Deviza
EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08% EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 326,92 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,97 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,22 +1,32% BUX126 326,92 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,97 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,22 +1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hűségprogram
Lidl Plus
Lidl
Lidl Magyarország
vásárlás

Van egy trükk a Lidlnél, hogyan lehet sokkal olcsóbban vásárolni: a vásárlók fele már tudja – ennyit lehet spórolni

Az önkiszolgáló kasszák felé terelik a magyarokat. De a Lidl megoldása nem csak az itteni vásárlásokat teszi olcsóbbá.
Hecker Flórián
2026.01.26, 15:09
Frissítve: 2026.01.26, 16:15

Már a Lidl vásárlóinak több mint fele használja a piacvezető áruházlánc digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, amelynek segítségével a tavalyi évben 22,7 milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál.

Lidl
Lidl: van egy trükk, hogyan lehet sokkal olcsóbban vásárolni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az adatokból jól látható, hogy azon felhasználók, akik rendszeresen használták vásárlásaik során a Lidl Plus applikációt, 2025-ben éves szinten akár egy-két bevásárlás árát is megspórolhatták.

Lidl: így lehet sokkal olcsóbban vásárolni

A Lidl Magyarország 2021-ben vezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plust, hogy olyan szolgáltatást nyújtson a vásárlóknak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre. 

Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyaroknál maradt.

Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus-felhasználók jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben

átlagosan 50 ezer forintot spórolhattak meg az applikáció használatával

– emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény-igazgatója.

Az applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek

  • a személyre szabott kuponok aktiválásban
  • és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében.

Ezek olyan pluszforrást jelenthetnek, amelyek segítik a vevőket abban, hogy például kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthassanak hozzá, valamilyen ajándéktermékben vagy éppen számlavégi kedvezményben részesüljenek.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kasszakupon” is, amely

az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével

nemcsak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik így szeretnék intézni a bevásárlást. Mindemellett érdemes beállítani a kedvenc áruházat is, mert ezzel az egyedi, helyi akciókról is értesülhetnek a felhasználók.

Fizetés a Lidlnél 2026-ban: nyilvánosak a konkrét összegek, diploma se kell az egymilliós bérhez – részmunkaidőben is közel az 500 ezer forint
A legfrissebb álláshirdetések alapján összeszedtük, mennyit vihetnek haza a dolgozók különböző pozíciókban. A Lidl évek óta a hazai kiskereskedelem egyik legjobban fizető szereplője, ami a bérekben is megmutatkozik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu