Dráma a Volkswagennél, itt tart a német ipar: autógyártás helyett mostantól autókat bontanak a legendás üzemben – és még így is örülhetnek

Új korszak kezdődik a Volkswagen egyik legismertebb németországi üzemében. A zwickaui gyár a jövőben nemcsak autókat gyárt, hanem járművek bontásával és újrahasznosításával is foglalkozik majd. A Volkswagen átalakulása jól mutatja, milyen mély szerkezeti változások zajlanak a német autóiparban.
VG
2026.01.23, 07:47
Frissítve: 2026.01.23, 07:49

A Volkswagen Group zwickaui üzeme új szerepkörbe lép, ami jól mutatja, milyen fordulóponthoz érkezett a német autóipar. A korábban teljes egészében elektromosautó-gyártásra átállított, legendás szászországi gyárban az autók összeszerelése mellett mostantól járművek bontása és újrahasznosítása is megjelenik, méghozzá a konszern központi körforgásos gazdasági kompetenciaközpontjaként. 

IAA - Volkswagen AG exhibition stand
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A háttérben a zwickaui üzem gyártási szerepének fokozatos szűkülése áll. Korábban az volt a terv, hogy a telephely hosszabb távon mindössze egyetlen modellt, az Audi Q4 e-tront gyártja majd, miközben más típusok termelése más német üzemekbe kerül. Bár az elmúlt hónapokban a forgatókönyv részben módosult – a Cupra Born továbbra is kizárólag Zwickauban készül, és a Volkswagen ID.3 gyártása is tovább marad a térségben –, a konszern nem hátrált meg attól, hogy az üzem jövőjét egy új, a hagyományos autógyártáson túli irányba terelje.

Ennek részeként Zwickauban jön létre a Körforgásos Gazdasági Kiválósági Központ, 

ahol nemcsak elméleti fejlesztés folyik majd, hanem tényleges bontási és újrahasznosítási tevékenység is indul. A hasznos élettartamuk végére ért járműveket szisztematikusan szétszerelik, az értékes nyersanyagokat visszanyerik, az ép alkatrészeket pedig pótalkatrészként hasznosítják újra. A folyamat nemcsak elektromos autókra terjed ki, hanem belső égésű motorral szerelt járművekre is, kezdetben főként balesetes és tesztcélú példányokra.

A Volkswagen célja nem titkoltan az, hogy ebből az átalakulásból üzletileg is életképes modellt építsen. A következő években akár 90 millió eurót (nagyjából 35 milliárd forintot) fordíthatnak a fejlesztésekre, miközben 

Szászország tartománya legfeljebb 10,7 millió euróval, mintegy 4,2 milliárd forinttal járul hozzá a projekthez. 

A vállalat adatplatformokra és mesterséges intelligenciára támaszkodva optimalizálná az anyagáramlást és az újrahasznosítást, hosszabb távon pedig egységes iparági szabványokat is kialakítana.

A tervek szerint a bontási kapacitás fokozatosan bővül: idén még csak 500 jármű feldolgozása indul el, 2027-től azonban lépcsőzetesen nő a volumen, és 2030-ra évi 15 ezer autó szétszerelését érhetik el. Mindez jól érzékelteti, hogy a zwickaui üzem számára az újrahasznosítás nem kényszerű mellékág, hanem a túlélés egyik záloga lett egy olyan időszakban, amikor a német autóipar egészének újra kell gondolnia, mit jelent a gyártás, a versenyképesség és a hosszú távú fenntarthatóság.

Kitört a pánik Németországban: a legféltettebb autógyáruk megszűntetett 1700 munkahelyet

A Tesla nem tervezi a termelés visszafogását és létszámleépítést sem hajt végre a Berlin melletti autógyárában – közölte a vállalat szerdán, reagálva azokra a sajtóértesülésekre, amelyek jelentős munkaerő-csökkenésről számoltak be az üzemben. A Tesla közleménye szerint 2024-hez képest nem történt számottevő változás az állandó munkavállalók számában, és a cégnek jelenleg sincsenek erre vonatkozó tervei.

A vállalat hangsúlyozta: a Brandenburg tartományban, Grünheidében működő üzem – amely a Tesla egyetlen európai gyára – az elmúlt években stabil termelési szinten működött. A tájékoztatás szerint a gyár vezetésének üzenete egyértelmű: a helyzet és a kilátások stabilak, különösen a munkahelyek biztonságát illetően. A cég ezzel reagált arra a korábbi értesülésre, amely szerint az üzemben jelentősen csökkent a dolgozói létszám.

